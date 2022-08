Шанувальників творчості Стінга запрошують на STING TRIBUTE jazz-show

5 серпня о 19:30 на Яворівському озері (Сірка) відбудеться STING TRIBUTE jazz-show Павла Ільницького. Це унікальна джазова подія музичного літа 2022 на відкритому повітрі, зазначають організатори Український Мистецький Фронт.

Зірки українського джазу вийдуть на сцену, щоб висловити шану зірці з багатомільйонною аудиторією фанів та віддати належну повагу композиціям хітмейкера музичної індустрії світу.

Для вас гратимуть справжні гуру імпровізації, а саме The Impressions Jazz Quintet: Павло Ільницький – вокал/гітара, Деніс Аду – труба, Микола Кістеньов – бас-гітара, Олександр Огневець – фортепіано, Ярослав Борис – барабани.

Розкрийте нові гами відчуттів під час прослуховування мотивів, що давно полюбилися! У цьому концерті прозвучать пісні видатного британського музиканта, бенд-лідера, автора численних хітів Ґордон Метью Томас Самнера, відомого всім нам під псевдонімом Стінг, від старих пісень часів The Police, і до найновіших: It's Probably Me, Roxane, Dienda, Desert Rose, Fragile, Fields of Gold, Every Breath You Take, Shape of My Heart, If You Love Somebody. Цей вечір не лише про музику! Природа, озеро, свіже повітря та неймовірний захід сонця на території SIRKA.SPORT плюс живий звук та улюблені пісні Sting", – запрошують організатори.

