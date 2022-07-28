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До Дня Української Державності Hutsul Planet презентують патріотичний сингл "Духом єдиним"
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Ця пісня оспівує історичне право українців на державність, незалежність та правдиву свободу. Прем'єра новинки припала на День Української Державності, який Україна цьогоріч відзначає вперше. Слухайте "Духом єдиним" від Hutsul Planet і перегляньте відео до пісні!
Слова із нового синглу команди Hutsul Planet із Коломиї не просто вселяють надію у перемогу України, а наче запрограмовують її.
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"Духом єдиним" – уже третій сингл Hutsul Planet з часу повномасштабного вторгнення ворога на українську землю. Дві попередні пісенні прем'єри – "Вітер свободи" та "Гаївка (1922-2022)" – підтримали на дусі мільйони українців з усього світу. Команда проєкту щодня отримує сотні повідомлень зі словами вдячності за правдивий патріотичний контент, який зараз так потрібен Україні.
За понад 5 місяців війни росії проти України на нашій землі уже, мабуть, не залишилося людини, яка б не вірила у перемогу. А все – завдяки тому незламному українському духові наших воїнів, який щодня здобуває все нові перемоги на воєнному фронті", – додає автор пісні "Духом єдиним", засновник масштабного культурологічного руху Hutsul Planet Михайло Балух.
Обкладинкою нового синглу Hutsul Planet "Духом єдиним" став малюнок відомого гуцульського дизайнера Ярослава Шкрібляка. Митець присвятив свою ілюстрацію усім новітнім Героям України: зобразив верхи на коні мужнього українського воїна, який подолав двоголового орла, – як легендарний Юрій-Змієборець змія.
Слухати пісню Hutsul Planet – Духом єдиним:
Слова пісні Hutsul Planet – Духом єдиним:
І.
Духу мені не забракне ніколи і віри в свободу,
Ми разом – як медоноснії бджоли, козацького роду.
Не одягнемо жодних кайданів за блиск діамантів
І у мить станем роєм шершнів для всіх окупантів.
Приспів:
Духом єдиним воскреснемо, і зійде зоря,
Пророцтво Кобзаря збудеться. Вірим,
Весняним первоцвітом вкриється земля,
Розійдуться моря – Божим повелінням, вірим.
ІІ.
Переможемо темную змову, з нами вища сила.
Брате, забудь тую псячую мову, піднімай вітрила.
Тому ведмедю, що хотів наші соти, рознесем барлогу.
Разом єднаймося, патріоти, вірим в Перемогу!
Приспів.
Відродження нації не відмінити,
Майбутнє – за нами!
Твориться нині новітня історія –
Українськими іменами!
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