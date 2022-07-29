Злата Огнєвіч – Світло: слухайте неймовірну пісню, присвячену рятувальникам ДСНС

Злата Огнєвіч випустила новий кліп на потужний трек "Світло", який присвятила героям-рятувальникам. Дізнавайтесь текст пісні та дивіться кліп далі.

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч з перших днів війни активно зайнялась благодійністю та волонтерством, але й не забула про власну творчість. Нещодавно зірка випустила новий трек "Світло" та емоційний кліп на нього. Нову роботу співачка присвятила працівникам ДСНС, які кожного дня ризикують собою, щоб рятувати українців, передає Радіо MAXIMUM.

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Пісня-подяка людям Світла, працівникам ДСНС, робота яких часто залишається, так би мовити, "за кадром". Я захоплююся ними, як і всіма незламними українцями! На документальні кадри неможливо дивитися без сліз, але є і такі кадри, де хлопці посміхаються попри втому і біль, і я посміхаюся разом з ними, – зізнається Злата.

Злата Огнєвіч – Світло, дивіться кліп онлайн:

Текст пісні Злата Огнєвіч – Світло

Темно, так темно

Здається що в цих стінах я залишилась одна

Тихо і нестерпно

Я затамую подих, щоб надію не злякати

Бо так треба

Щоб не пірнути у зневіру кажуть до кінця

Триматися треба

Поки б’ється серце ай

Крізь тріщини і злами

Крізь згини і уламки

Розсипе світло тьму

Зруйновані храми

І страху тумани

В мить розійдуться як

Приспів:

Світло нагадає нам що буде завтра

Світло нагадає, вилікує рани

Світло нагадає, що з нами

Буде правда

Світло горітиме

Моє світло палатиме

світло не зникне

світло не тлінне

Воно буде де правда

Як справжня розрада

І горе позаду

І знаю, як впаду

Воно світить, не зрадить

Мене у темну мить

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