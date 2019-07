Шалені The Black Eyed Peas влаштували справжній розрив під час виступу в Києві

Другий день літнього фестивалю Atlas Weekend, який прогримів 10 липня, набрав шалених обертів. І все завдяки хедлайнерам та неодноразовим володарям “Греммі” – The Black Eyed Peas, які рознесли сцену своїм запалом.

Упродовж цілого дня відвідувачі Atlas Weekend 2019 насолоджувалися виступами українських виконавців, зокрема 5'nizza, MELOVIN та Jamala, а також музикою від закордонних зірок – ізраїльської співачки і переможниці "Євробачення 2018" Нетти Барзілай, яка виконала свій хіт "Toy" та підкорила харизмою з перших хвилин появи на сцені.

Не менш яскравим був виступ лірично-інструментального Тома Оделла, який так захопився грою на фортепіано, що під час виконання першої пісні вирішив позбутися свого ж стільця і жбурнув його в закулісся. Звісно, потім той самий стілець магічним чином повернувся на місце.

Проте більшість чекала на найбільш емоційне і вражаюче відкриття вечора, яким без перебільшення стали легендарні The Black Eyed Peas. Цікавою "фішкою" було те, що під час розігріву, який виконував DJ гурту, для людей з вадами слуху сурдоперекладачі передавали не тільки слова, але й ритми, від чого важко було відірвати погляд. Далі на сцені з'явилися самі музиканти, і тут почалося справжнє шаленство.

Американський хіп-хоп гурт настільки круто "ввірвався" на сцену та отримав таку шалену віддачу від аудиторії, що здалося, наче вони самі цьому здивовані.

Музиканти виконали ті хіти, без яких складно було собі уявити типову шкільну дискотеку. Наприклад, The Black Eyed Peas заспівали одним із перших трек "I'mma be", який розкачав людей. Потім були "Boom Boom Pow", під час якого відвідувачі фестивалю добряче відірвалися і почули вражаючий вокал Джессіки Рейносо, яка виступає з гуртом.

Не обійшлося без культових треків "Pump It" та "Don't Stop the Party", під які неможливо було стримувати емоції та захват. Під час фінального треку "I Gotta Feeling" відвідувачів накрила хмара метафану.

Упродовж виступу музиканти часто стрімили і гралися з піддатливою публікою, знімаючи кумедні відео. А також лідер гурту Will.i.am не забув зробити комплімент українським дівчатам, визнаючи їх красу. У декого на очах навіть з'явилися сльози. Так само, як і під час виконання треку "Where is the love", коли вся територія навпроти сцени стала одним суцільним вогником, завдяки неймовірній кількості ввімкнених ліхтариків.

Це було справді вражаюче!

