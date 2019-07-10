Перший день Atlas Weekend: DZIDZIO, Павло Зібров та повернення Софії Ротару

Фестиваль Atlas Weekend стартував 9 липня і вже вп’яте тішить справжніх фанатів якісної музики. Цього року на головній сцені в день відкриття запалювали DZIDZIO, Павло Зібров та легендарна Софія Ротару. Завершили цей відрив шалені MOZGI!

Відзначимо, що перший день Atlas Weekend 2019 традиційно був безкоштовним, тож усі охочі могли насолодитись українською музикою. Ділимось з вами враженнями, як минуло відкриття фестивалю.

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Шоколадний баритон української естради Павло Зібров розігрівав відвідувачів фестивалю не тільки своїми піснями, але й смішним танцем про те, як відростити власні вуса. А під час виконання пісні "У нас все є" Павло іронічно додав: "Хай в Кремлі подивляться, чи є в нас воля".

Далі на головну сцену в день відкриття фестивалю увірвався DZIDZIO зі своїм хітом "Вихідний" і ще більше розкачав відвідувачів. Під час виконання треку "Маршрутка" відбувалося щось справді неймовірне, бо люди почали шаленіти і танцювати на повну. А пісня "Павук", звучання якої спершу було схоже на аранжування AC/DC, допомогла відірватися не тільки глядачам, але й самим учасникам гурту. Гітарист та барабанщик завершили цей трек несамовитим батлом!

Глядачі вже були добряче розігріті для того, щоб тепло зустріти хедлайнера – легендарну Софію Ротару. Під пісні 71-річної зірки однаково відривалися і мілленіали, і їхні батьки. Та й те, що вона буде виступати, стало справжньою несподіванкою для всіх, адже співачка не так часто тішить прихильників концертами.

Софія Ротару

Першу пісню "Червона рута" у її виконанні без перебільшення підспівували тисячі присутніх. Так само, як і хіт "Я ж его любила", який Софія присвятила всім дівчатам, а також композиції "Я назову планету именем твоим", "Горная лаванда", "Хуторянка" та, звісно, "Одна калина", яку зірка залишила на десерт та під час якої ледве не зірвала голос.

Після неї MOZGI влаштували справжній рейв і підкорили всіх не тільки шаленою енергією та оригінальним відеорядом, але хітами "Атятя" та "Полюбэ". Потап і Ко змусили землю здригатися від несамовитих танців, дивіться самі:

Далі буде!

Тут більше: Atlas Weekend 2019: програма і розклад виступів артистів на всі дні