Atlas Weekend 2019: програма і розклад виступів артистів на всі дні

Організатори Atlas Weekend (Атлас Вікенд) 2019 оголосили оновлений розклад цьогорічного фестивалю в Києві та імена хедлайнерів! Програма фесту розрахована на широку аудиторію поціновувачів музики. Дізнайтеся, коли і де виступатимуть ваші улюблені артисти.

Атлас Вікенд 2019 триватиме з 9 по 14 липня на території Національного експоцентру України (ВДНГ) в Києві. До вашої уваги програма фестивалю на всі дні.

Повна програма Atlas Weekend 2019

*Клікайте на дату, яка вас цікавить, та дивіться програму цього дня!

Перший день фестивалю традиційно буде безкоштовним, тож ви зможете насолодитися виступами улюблених українських артистів.

Хедлайнерами цього дня стануть легендарні The Black Eyed Peas, діджей ATB, неймовірний Tom Odell, переможниця Євробачення 2018 Нетта Барзілай та запальні Little Big.

У цей день виступить американський діджей дует The Chainsmokers!

Розклад на 12 липня, п'ятниця П'ятничний вечір завершиться проникливим виступом гурту Сплін.

Розклад на 13 липня, субота Приємною несподіванкою для українців стало оголошення хедлайнера суботи: ним став A$AP Rocky! Компанію американському реперу складе ще один репер – Tommy Cash, а також український гурт Пошлая Молли та виконавиця Монеточка. Розклад на 14 липня, неділя Завершиться Атлас Вікенд виступами вокаліста англійської групи Oasis Ліама Галлахера, а також шоу українських зірок The Hardkiss та alyona alyona.