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Atlas Weekend 2019: програма і розклад виступів артистів на всі дні

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Атлас Вікенд 2019 триватиме 6 днів! - фото 1
Атлас Вікенд 2019 триватиме 6 днів!

Організатори Atlas Weekend (Атлас Вікенд) 2019 оголосили оновлений розклад цьогорічного фестивалю в Києві та імена хедлайнерів! Програма фесту розрахована на широку аудиторію поціновувачів музики. Дізнайтеся, коли і де виступатимуть ваші улюблені артисти.

Атлас Вікенд 2019 триватиме з 9 по 14 липня на території Національного експоцентру України (ВДНГ) в Києві. До вашої уваги програма фестивалю на всі дні.

Повна програма Atlas Weekend 2019

*Клікайте на дату, яка вас цікавить, та дивіться програму цього дня!

Розклад на 9 липня, вівторок

Перший день фестивалю традиційно буде безкоштовним, тож ви зможете насолодитися виступами улюблених українських артистів. Atlas Weekend 2019: програма і розклад виступів артистів на всі дні - фото 335087

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Розклад на 10 липня, середа

Хедлайнерами цього дня стануть легендарні The Black Eyed Peas, діджей ATB, неймовірний Tom Odell, переможниця Євробачення 2018 Нетта Барзілай та запальні Little Big.

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Розклад на 11 липня, четвер

У цей день виступить американський діджей дует The Chainsmokers!

Atlas Weekend 2019: програма і розклад виступів артистів на всі дні - фото 335096

Atlas Weekend 2019: програма і розклад виступів артистів на всі дні - фото 335097
Atlas Weekend 2019: програма і розклад виступів артистів на всі дні - фото 335098
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Розклад на 12 липня, п'ятниця

П'ятничний вечір завершиться проникливим виступом гурту Сплін.

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Atlas Weekend 2019: програма і розклад виступів артистів на всі дні - фото 335105
Atlas Weekend 2019: програма і розклад виступів артистів на всі дні - фото 335106
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Розклад на 13 липня, субота

Приємною несподіванкою для українців стало оголошення хедлайнера суботи: ним став A$AP Rocky! Компанію американському реперу складе ще один репер – Tommy Cash, а також український гурт Пошлая Молли та виконавиця Монеточка.

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Atlas Weekend 2019: програма і розклад виступів артистів на всі дні - фото 335115
Atlas Weekend 2019: програма і розклад виступів артистів на всі дні - фото 335114
Atlas Weekend 2019: програма і розклад виступів артистів на всі дні - фото 335113
Atlas Weekend 2019: програма і розклад виступів артистів на всі дні - фото 335112
Atlas Weekend 2019: програма і розклад виступів артистів на всі дні - фото 335111

Розклад на 14 липня, неділя

Завершиться Атлас Вікенд виступами вокаліста англійської групи Oasis Ліама Галлахера, а також шоу українських зірок The Hardkiss та alyona alyona.

Atlas Weekend 2019: програма і розклад виступів артистів на всі дні - фото 335119

Atlas Weekend 2019: програма і розклад виступів артистів на всі дні - фото 335120
Atlas Weekend 2019: програма і розклад виступів артистів на всі дні - фото 335121
Atlas Weekend 2019: програма і розклад виступів артистів на всі дні - фото 335122
Atlas Weekend 2019: програма і розклад виступів артистів на всі дні - фото 335123

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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