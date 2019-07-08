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Серіалу не буде: Джоан Роулінг спростувала чутки про нову екранізацію Гаррі Поттера

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Джоан Роулінг засмутила фанатів Гаррі Поттера - фото 1
Джоан Роулінг засмутила фанатів Гаррі Поттера

Представники Джоан К. Роулінг спростували інформацію про те, що студія Warner Bros. випустить серіал по всесвіту "Гаррі Поттера".

"Планів з перетворення історій "Гаррі Поттера" на серіал немає, – йдеться в їх заяві. – Будь-яка інформація вигадана".

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Нагадаємо 3 липня видання We Got This Covered з посиланням на свої джерела повідомило, що студія Warner Bros. почала працювати над серіалом, який розповість про події, що сталися до дії оригінальної історії.

Серіалу по Гаррі Поттеру знімати не будуть - фото 339418
Серіалу по Гаррі Поттеру знімати не будуть

Повідомлялося, що в центрі будуть абсолютно нові герої, які навчаються і працюють у Хогвортсі.

Шкода, що інформацію спростували. Було б цікаво глянути на світ Поттера крізь призму серіалу.

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Джерело: Movieweb
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