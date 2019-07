Серіалу не буде: Джоан Роулінг спростувала чутки про нову екранізацію Гаррі Поттера

Представники Джоан К. Роулінг спростували інформацію про те, що студія Warner Bros. випустить серіал по всесвіту "Гаррі Поттера".

"Планів з перетворення історій "Гаррі Поттера" на серіал немає, – йдеться в їх заяві. – Будь-яка інформація вигадана".

І ще: Як виглядав 2015 рік у фільмі Назад у майбутнє 2

Нагадаємо 3 липня видання We Got This Covered з посиланням на свої джерела повідомило, що студія Warner Bros. почала працювати над серіалом, який розповість про події, що сталися до дії оригінальної історії.

Серіалу по Гаррі Поттеру знімати не будуть

Повідомлялося, що в центрі будуть абсолютно нові герої, які навчаються і працюють у Хогвортсі.

Шкода, що інформацію спростували. Було б цікаво глянути на світ Поттера крізь призму серіалу.

Читайте також: Мулан: перший трейлер екранізації культового мультфільму