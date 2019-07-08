Мулан: перший трейлер екранізації культового мультфільму

У мережі показали перший трейлер до екранізації мультфільму Мулан (Mulan), який вийде на екранах у 2020 році. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Студія Walt Disney потішила фанатів мультфільмів трейлером до фільму за відомим мультиком про Мулан. Прем'єра фільму запланована на 27 березня 2020 року.

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Сюжет фільму, як і в оригіналі, знайомить глядачів зі старшою донькою китайського воїна Хуа Мулан. Настає момент, коли імператор вимагає від кожної родини відправити по солдату на війну, однак батько Мулан хворий, тому вона перевдягається у чоловіка та йде замість нього. У головних ролях: Лю Юфей, Донні Йен, Джейсон Скотт Лі, Джет Лі та інші.

Мулан 2020, дивитись трейлер фільму онлайн:

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