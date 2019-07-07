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Як виглядав 2015 рік у фільмі Назад у майбутнє 2
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Як уявляли собі моду 2015 року у 1989 творці фільму Назад у майбутнє 2. Дикий треш!
Дуже яскраве і різноманітне майбутнє побачив і показав нам Роберт Земекіс. А костюми для головних героїв і 150 акторів епізоду створила Джоанна Джонстон.
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Яскраві фарби – жовтий, червоний в поєднанні із зеленими шкарпетками; як і в образах друзів Гріффа є відсиланням до Сходу, а скоріше до високотехнологічної Японії. І прозорі пластикові краватки, звісно.
Зверніть увагу, у спідницях і сукнях дівчата 2015 в основному віддають перевагу зручному взуттю, кросівкам. І все це кольорове розмаїття своїми кислотними квітами натякає на неонові 1990-ті.
І ось, як в 1989 уявляли собі середньостатистичну сімейну вечерю 2015 року. Щоправда, замість смартфонів у дітей смарт-окуляри.
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