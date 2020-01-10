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Селена Гомес випустила альбом Rare: слухайте всі пісні онлайн

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Selena Gomez, слухати новий альбом Rare онлайн - фото 1
Selena Gomez, слухати новий альбом Rare онлайн / Flipboard

Співачка Селена Гомес випустила перший альбом за п'ять років під назвою "Rare", до якої потрапили 13 треків. Слухайте всі пісні онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Американська співачка Селена Гомес після тривалої перерви все ж повернулась не лише зі свіжими композиціями, а й новою платівкою. Молода зірка презентувала альбом "Rare" (Рідкісний) з 13 новими піснями, серед яких є спільні треки з Kid Cudi та 6lack.

Шанувальники ще восени ознайомились з першою композицією з новенької платівки під назвою Lose You to Love Me, яка отримала не лише топи у чартах, а й незвичайний кліп, знятий на iPhone 11 Pro.

Щоб слухати музику онлайн на Deezer, потрібно пройти просту авторизацію або ж реєстрацію. Також зайти можна через сторінку в соцмережі Facebook

Selena Gomez, слухати новий альбом Rare онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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