Ordinary Man: Оззі Осборн випустив спільний трек з Елтоном Джоном

Легендарні співаки Оззі Осборн та сер Елтон Джон презентували спільну пісню Ordinary Man, яка вже встигла припасти до душі шанувальникам. Слухайте музику онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Знаменитий музикант Оззі Осборн виступив у дуеті з не менш відомим Елтоном Джоном, потішивши прихильників треком Ordinary Man. Це своєрідне нагадування, що вони жили та створювали музику для людей, попри доволі не святе життя.

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Композиція потрапить до однойменної майбутньої платівки Осборна, яка повинна вийти у світ цьогоріч. А поки насолоджуємось крутою піснею Ordinary Man.

Ozzy Osbourne – Ordinary Man ft. Elton John, слухати онлайн:

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