Samsung розробляє смартфон, який можна зігнути у "вісімку"

У Samsung є багато патентів, частина з яких цікаві, а частина – так і залишається фантазіями. А як вам ідея гаджета, що згинається у вісімку?

Днями стало відомо про новий патент південнокорейського виробника, в якому описаний смартфон з гнучким екраном, причому згинається він у форму вісімки.

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Судячи з усього, гнучкий екран такого смартфона витягнуть по вертикалі. У розкладеному стані апарат схожий на звичайний телефон, але зігнути його можна відразу у двох місцях. У підсумку виходить конструкція, що нагадує зовнішнім виглядом вісімку або знак нескінченності.

Як зазначають експерти, задум цікавий, але навряд чи буде практичним і потрібним. Хіба що як колекційний примірник. А як вам така ідея?

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