Відома дата презентації Sony PlayStation 5: залишилось кілька днів

Плеяда чуток, що супроводжували презентацію PlayStation 5 ще з кінця минулого року, нарешті зникла: Sony офіційно оголосила дату заходу. Ми побачимо одну з головних консолей наступного покоління через кілька днів!

Sony опублікувала трейлер презентації "Майбутнє відеоігор", яка пройде вже 4 червня 2020 року о 23:00 за київським часом.

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Презентація триватиме годину, за яку Sony планує показати ігри для PlayStation 5, а також геймплей з консолі. За класикою, захід транслюватиметься онлайн на Twitch і YouTube.

"Ця цифрова демонстрація триватиме трохи більше як годину, і вперше ми всі разом будемо фактично відчувати хвилювання разом... Це частина нашої серії новин про PS5, і, будьте впевнені, після демонстрації на наступному тижні у нас ще буде багато чого показати вам", – пише президент і головний виконавчий директор Sony Interactive Entertainment Джим Раян.

Зазначимо, що саме початок червня передбачали всі імениті інсайдери протягом останніх місяців, і вони мали рацію. Залишилося дочекатися цієї дати, щоб на власні очі побачити все, що японська корпорація називає "майбутнім відеоігор".

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