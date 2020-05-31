Ой, леле: Google скасувала презентацію та реліз бета-версії Android 11

Раніше через пандемію коронавірусу Google була змушена вперше скасувати щорічну конференцію для розробників I / O. Замість цього компанія планувала провести на наступному тижні невеликий онлайн-захід, присвячений презентації Android 11. Тепер же і ці плани змінилися.

Виявилося, що презентації Android 11 і реліз бета-версії переносяться.

Це цікаво: У MIUI 12 виявили нову корисну функцію, яка сподобається користувачам

"Ми раді були б розповісти вам більше про Android 11, але зараз не час для свят. Ми переносимо захід і реліз бета-версії, які були заплановані на 3 червня. Незабаром ми повернемося з новими подробицями про Android 11", – йдеться в офіційній заяві Google.

Через масові протести у США, викликані смертю 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда після затримання поліцейськими у Міннеаполісі, Google прийняла рішення скасувати заплановану на 3 червня онлайн-презентацію The Beta Launch Show, під час якої мала відбутися демонстрація нової версії Android.

Важливо відзначити, що компанія не тільки скасувала презентацію, але і відклала реліз першої публічної бета-версії Android 11.

Нам залишається лише чекати на нове повідомлення від компанії, в якому повідомлять актуальну дату заходу.

Читайте також: OnePlus позбавила власників топового 8 Pro крутої фішки