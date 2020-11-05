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ритмоLOVE: дивіться новий кліп MONATIK, від якого паморочиться голова
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Популярний співак MONATIK разом зі своїми підопічними NiNO та Lida Lee представив кліп на пісню ритмоLOVE. Дивіться відео, від якого паморочиться голова, на Радіо МАКСИМУМ!
Працювала над кліпом MONATIK популярна українська режисерка Таня Муньіо. Оператором був Микита Кузьменко.
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У кліпі на пісню ритмоLOVE використовувалися головні технологічні новинки цього сезону: роборука, інсталяція зі світлодіодних астер, програмована стрічка-скакалка з LED-матеріалів, гіпнотизуючі ефекти та лазери.
Не обійшлося й без танцювальних трендів: шаффлу, баскетбольного фристайлу, брейкінгу, денсхоллу, а також хіп-хопу. За постановку відповідав Денис Стульников.
ритмоLOVE – MONATIK, Lida Lee та NiNO: дивіться новий динамічний кліп
Текст пісні ритмоLOVE – MONATIK, Lida Lee, NiNo
Йе, все ритмоловы в сборе
Значит, начинаем уже, а не вскоре
Значит, начинаем уменьшать просторы
Значит, продолжаем поджигать танцполы
Снова и снова меньше места
Каждый – свой, нам вовсе не тесно
Ближе и ближе тела рисуют
Красками яркими наши будни
Я отныне не прожигаю жизнь
Я отныне зажигаю, держись
Давай, вставай и больше не ложись
Под ритмоловами земля дрожит
Я пробуждаю все огни
Они горят, и их уже не спрячешь
Перебивала бы, но ты молчишь
Ведь с ритмоловами намного ярче
Каждому из нас (Каждому из нас)
Срочно надо стать гораздо подвижней
Как же нам сейчас (Как же нам сейчас)
Нравится быть ближе, ты видишь
РитмоLOVE on the dance floor
РитмоLOVE on the dance floor
РитмоLOVE on the dance floor
РитмоLOVE on the dance floor
РитмоLOVE on the dance floor
РитмоLOVE on the dance floor
РитмоLOVE in the heart and soul
РитмоLOVE all around the world
Я так ждал этот ритм, искал его
А кто ищет, тот находит
Я говорил об этом много раз
Многое изменилось, а это не проходит
Мы также по коже бежим
И мышцы уже не стонут
Мои ноги пускают дым
И трещины по танцполу
Всё же по коже бежим
И мышцы уже не стонут
Наши ноги пускают дым
Со мной мои ритмоловы
Я отныне не прожигаю жизнь
Я отныне зажигаю, держись
Давай, вставай и больше не ложись
Под ритмоловами земля дрожит
Я пробуждаю все огни
Они горят, и их уже не спрячешь
Перебивала бы, но ты молчишь
Ведь с ритмоловами намного ярче
Каждый день намного ярче
Намного ярче
Каждый день намного ярче
Ярче
Каждому из нас (Каждому из нас)
Срочно надо стать гораздо подвижней
Как же нам сейчас (Как же нам сейчас)
Нравится быть в ритме, ты видишь
РитмоLOVE on the dance floor
РитмоLOVE on the dance floor
РитмоLOVE on the dance floor
РитмоLOVE on the dance floor
РитмоLOVE on the dance floor
РитмоLOVE on the dance floor
РитмоLOVE in the heart and soul
РитмоLOVE all around the world
И чтобы это ощутить всё (Вместе)
Надо вместе очутиться (В ритме)
И чтобы это ощутить всё (Вместе)
Нам надо вместе очутиться (В ритме)
РитмоLOVE on the dance floor
РитмоLOVE on the dance floor
РитмоLOVE on the dance floor
РитмоLOVE on the dance floor
РитмоLOVE on the dance floor
РитмоLOVE on the dance floor
РитмоLOVE in the heart and soul
Нам надо вместе очутиться (В ритме)
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