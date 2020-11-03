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SOWA – Лате: дивіться спокусливий кліп молодої української співачки
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Свій стиль, своя манера виконання та головне неперевершений вокал – співачка SOWA впевнено підкорює український шоубізнес. Кліп на пісню "Лате" – це ще одна сходинка у кар’єрі для артистки. Дивіться спокусливе відео на Радіо МАКСИМУМ!
Молода українська співачка SOWA представила кліп на пісню "Лате", який не залишить нікого байдужим. Особливо він припаде до душі тим, хто жодного свого дня не може уявити без цього молочного напою. Тож гайда готувати лате та дивитися кліп на однойменну композицію!
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SOWA упевненими кроками завойовує український шоубізнес
"Робота над цим кліпом стала для мене чимось абсолютно новим та навіть експериментальним. Нові образи, нова знімальна команда, яка побачила мене зовсім з іншої сторони. Самі зйомки відбувались дуже легко та швидко, зізнаюсь чесно, навіть не очікувала на таку командну роботу. Я б це назвала такою своєрідною фешн історією. Уявіть собі: яскраві образи, цікава сюжетна лінія та в основі всього – наша надзвичайно тепла пісня. Повірте, вам варто це побачити!!!", – розповіла співачка.
SOWA – Лате: дивіться спокусливий кліп молодої української співачки:
Зйомки відео роботи відбувалися у Києві. Акцент робили саме на неординарній ідеї у відео ну і, звичайно, якості зйомки. Саме тому режисером кліпу став талановитий DVIZHON. Він створював відео для Христини Соловій, Олега Скрипки, Pianoboy, KHAYAT та багатьох інших українських зірок.
"Коли я вперше послухав цю пісню, мені здалось, що замість "лате" в пісні використовується слово "мулате". Це стало поштовхом до ідеї, яку зараз можуть бачити глядачі", – розповідає кліпмейкер.
За словами артистки, вона вже працює над новим синглом, а також обіцяє інтригувати свого глядача надалі.
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