Рідкісний Alfa Romeo продали за шалену суму

Раритетний довоєнний автомобіль був створений 1939 році і за весь час змінив лише чотири власника.

Рідкісний автомобіль Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta, випущений у 1939 році, був проданий на аукціоні Artcurial в Парижі. Його придбали за 16,745 мільйона євро. Покупцем виступив невідомий американський колекціонер.

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Alfa Romeo 1939 року

Alfa Romeo 1939 року

Стартова ціна лота становила 10 мільйонів євро. Однак вже через п'ять хвилин сума збільшилася до 14,6 мільйона. На думку експертів, раритетний автомобіль міг піти і за 22 мільйони євро.

Італійською фірмою Touring були побудовані всього п'ять екземплярів автомобіля Berlinetta. Ця компанія відповідальна за найяскравіші варіанти будь-якого з дизайнерських проектів Alfa. Таким чином, незважаючи на високу ціну, автомобіль як і раніше залишається привабливим об'єктом для колекціонерів.

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