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Рідкісний Alfa Romeo продали за шалену суму

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Раритетний Alfa Romeo - фото 1
Раритетний Alfa Romeo / autoclassics

Раритетний довоєнний автомобіль був створений 1939 році і за весь час змінив лише чотири власника.

Рідкісний автомобіль Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta, випущений у 1939 році, був проданий на аукціоні Artcurial в Парижі. Його придбали за 16,745 мільйона євро. Покупцем виступив невідомий американський колекціонер.

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Alfa Romeo 1939 року - фото 306844
Alfa Romeo 1939 року
Alfa Romeo 1939 року - фото 306843
Alfa Romeo 1939 року

Стартова ціна лота становила 10 мільйонів євро. Однак вже через п'ять хвилин сума збільшилася до 14,6 мільйона. На думку експертів, раритетний автомобіль міг піти і за 22 мільйони євро.

Італійською фірмою Touring були побудовані всього п'ять екземплярів автомобіля Berlinetta. Ця компанія відповідальна за найяскравіші варіанти будь-якого з дизайнерських проектів Alfa. Таким чином, незважаючи на високу ціну, автомобіль як і раніше залишається привабливим об'єктом для колекціонерів.

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Джерело: autoclassics
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