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Найбільш екстрeмaльний позашляховик отримає гoнoчну вeрсію

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Дводверний позашляховик Boot - фото 1
Дводверний позашляховик Boot / autoblog

Дводверний позашляховик Boot вийде на ринок у травні 2019 року. На дорогах загального користування пересуватися за допомогою цього транспортного засобу не можна.

Авто обладнане 6,2-літровим турбованим двигуном від Chevrolet Corvette Z06. Гоночний Boot буде ширший за знаменитий Hummer H1. У машини 37- або 40-дюймові шини, а також збільшений паливний бак.

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Гоночний Boot
Гоночний Boot - фото 306260
Гоночний Boot

Також розробниками планується дводверний Boot оснастити 6,2-літровим двигуном з наддувом від стандартного Corvette. Потужність агрегату становить 460 кінських сил.

258 тисяч доларів – вартість унікального транспортного засобу. Надалі планується виробництво і чотиридверній версії. Її вартість складе уже 287 500 доларів.

Гоночний Boot - фото 306259
Гоночний Boot
Гоночний Boot - фото 306257
Гоночний Boot

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Джерело: autoblog
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