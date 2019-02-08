Названо найпопулярніше авто в Україні на євробляхах

За два місяці дії закону про пільгове розмитнення автомобілів, українці завезли в країну майже 73 тисячі іномарок. У мережі назвали найпоширеніші бренди і моделі.

Найбільшим інтересом в українців користуються іномарки старші за 10 років. 7 з 10 завезених автомобілів до 2007 року випуску – в основному середини нульових.

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Найпопулярнішою маркою в українців за підсумками перших двох місяців дії закону став Volkswagen з часткою 20,6% від усіх завезених в країну іномарок. На 2-му місці – Opel (10%), далі йдуть Audi (8,4%), Renault (7,3%) і BMW (7%).

2018 Volkswagen Touareg

ТОП-10 найбільш популярних б/у брендів:

VOLKSWAGEN 15048 (20,6%)

OPEL 7365 (10,1%)

AUDI 6153 (8,4%)

RENAULT 5350 (7,3%)

BMW 5137 (7,0%)

SKODA 4738 (6,5%)

FORD 4381 (6,0%)

MERCEDES-BENZ 3995 (5,5%)

TOYOTA 2488 (3,4%)

NISSAN 2114 (2,9%)

Серед найбільш популярних моделей на перших позиціях відразу дві моделі Volkswagen – Passat і Golf. Не відстає від них і Skoda Octavia.

На 2-му місці – Opel

ТОП-10 найбільш популярних б/у моделей:

VOLKSWAGEN PASSAT 7612 (10,4%)

VOLKSWAGEN GOLF 3477 (4,8%)

SKODA OCTAVIA 3298 (4,5%)

AUDI A6 3030 (4,2%)

OPEL ZAFIRA 2800 (3,8%)

AUDI A4 2209 (3,0%)

OPEL ASTRA 1946 (2,7%)

RENAULT MEGANE 1805 (2,5%)

FORD FOCUS тисячу шістсот тридцять три (2,2%)

OPEL VECTRA одна тисяча п'ятсот вісімдесят один (2,2%)

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