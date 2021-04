Рене Зеллвеґер святкує 52-річчя: нові фільми та серіали з відомою акторкою

25 квітня Рене Зеллвеґер відзначає День народження! Цьогоріч акторці виповнюється 52 роки. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми та серіали з відомою акторкою Рене Зеллвеґер.

Джуді

Назва в оригіналі: Judy

Жанр: драматичний фільм, музичний фільм

Рік: 2019

Країна: Велика Британія, США

Режисер: Руперт Гулд

Акторський склад: Рене Зеллвегер, Майкл Гембон

Тривалість: 118 хв

Сюжет. Взимку 1968 року легенда шоу-бізнесу Джуді Гарленд приїжджає до Swinging London, щоб відбути п'ятитижневий аншлаг у The Talk of the Town. Минуло 30 років з того часу, як вона здобула світову популярність у фільмі "Чарівник країни Оз", але якщо її голос ослаб, її драматична інтенсивність лише зросла. Коли вона готується до шоу, битв з керівництвом, зачаровує музикантів і згадує з друзями та шанувальниками, її дотепність і тепло сяють. Навіть її мрії про кохання здаються невтішними, коли вона вступає у роман з Міккі, її незабаром п'ятим чоловіком. Фільм, який містить деякі з її найвідоміших пісень, прославляє голос та здатність до любові.

І ще: Кращі з кращих: ТОП 25 легендарних сцен з кіно та серіалів

Що/якщо

Назва в оригіналі: What/If

Жанр: трилер

Рік: 2019

Країна: США

Режисер: Майк Келлі

Акторський склад: Джейн Леві, Рене Зеллвегер, Блейк Дженнер

Тривалість: 1 сезон, 10 серій

Сюжет. Головну роль грає Рене Зеллвегер. Вона заможна немолода жінка Анна, яка майстерно маніпулює людьми. Коли Анна представляє молодій парі без грошей неймовірну можливість, вони повинні вирішити, чим готові ризикнути, щоб мати шанс отримати все. В підсумку спочатку позитивні герої роблять негарні, а часом і підлі вчинки.

Зовсім інший я

Назва в оригіналі: Same Kind of Different as Me

Жанр: драма

Рік: 2017

Країна: США

Режисер: Майкл Карні

Акторський склад: Грег Кіннір, Рене Зеллвегер, Джимон Хунсу, Джон Войт

Тривалість: 119 хв

Сюжет. Сучасний раб, міжнародний торговець предметами мистецтва та малоймовірна жінка, яка пов'язала їх між собою. Фільм зняли на основі бестселера про успішного дилера мистецтв та його дружину, які, здавалося б, мають ідеальне життя. Але коли їхня віра та сім'я перевірені, малоймовірний зв'язок з бездомним бродягою веде їх у чудову подорож, яка зав'язує вічну дружбу.

Дитина Бріджит Джонс

Назва в оригіналі: Bridget Jones's Baby

Жанр: мелодрама, комедія

Рік: 2016

Країна: Англія, США, Франція

Режисер: Шерон Магвайр

Акторський склад: Рене Зеллвегер, Колін Ферт, Патрік Демпсі

Тривалість: 125 хв

Сюжет. Після розриву з Марком Дарсі життя Бріджит Джонс не зовсім пішло за планом. Знову впевнена і неодружена, вона вирішує зосередитися на своїй роботі провідного продюсера новин і оточити себе старими друзями та новими. Бріджит тримає все під контролем. Що може піти не так? Потім її любовне життя набуває повороту, і Бріджит знайомиться з хитрим американцем, на ім'я Джек, залицяльником, який є всім, чим не є містер Дарсі. У неймовірному повороті Бріджит виявляє, що вагітна... і вона може бути впевнена лише в 50% в тому, хто ж батько її дитини.

Моя любовна пісня

Назва в оригіналі: My Own Love Song

Жанр: комедія, драма, роуд-муві

Рік: 2010

Країна: Франція, США

Режисер: Олів'є Даан

Акторський склад: Рене Зеллвегер, Форест Уїтакер, Мейделін Зіма, Нік Нолті, Еліас Котеас

Тривалість: 102 хв

Сюжет. Джейн і Джої вирушають у незабутню подорож по країні у зворушливій і піднесеній історії викуплення, самовідкриття та мужності. Фільм від відомого режисера із новою музикою та піснями Боба Ділана.

До теми: Напої, які обирають відомі героїні з кіно: ТОП 10 рецептів жіночих коктейлів