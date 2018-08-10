Чоткий Паца – Е, бой: пародія на хіт гурту Время и Стекло підірвала мережу

Популярний YouТube-канал "Чоткий Паца" випустив кумедну пародію на новий хіт гурту Время и Стекло – "Е,Бой". Блогери на свій лад переомислили слова пісні та вирішили повернути нас у дитинство. Зацініть смішне відео!

Пародію на пісню Время и Стекло – Е,Бой "Чоткий Паца" присвятив нашому дитинству, а точніше всім, хто хоч раз відпочивав в дитячому таборі. Перша закоханість, режим дня, "отбой", вечірні дискотеки, хлопчачі пустощі та, звісно, вожаті! Дивіться новий кліп "Паци", який вже очолив тренди Youtube.

Время и Стекло "Е,Бой" – пародія від блогерів "Чоткий Паца":

Текст і слова пародії на "Е,бой"

Тихо, тихо, тихий час

Раз, два, три, чотири, п'ять...

Треба всіх порахувать:

Іванько, Шишока, Крисін...

А де Вебстер, вашу мать?

Катя, Оля, о, Маринка!

Я твой пестик, ти – тичинка

Я вобще сюди случайно підійшов – ага

О, дивіться шо для вас найшов

Як мене ви всі за їду я

Тільки за їду тут роблю я, ага

но через пару днів – алілуя

зміни кінець – досвідулі, отряд

У. Хто може позичити дезік?

К. Хто може позичити прєзік?

Саня: А шо оце за кіпіш тут такой?

К: Саня, сьодні же дскач – САША: є, бой

Пальцями сжимать Маринку в темноті, темноті

Раптом в області ширінкі шось проснулося в мені

Відтулися, заспокойся і поправ рукой, е-бой!

Ну чого ти постоянно такой?!

Поруч з малой втрачаю контроль!

Отбой!.....

Отбой (пацан шепотом)

САША

Офігєна воспєталка

Не в моєм отряді жалко

Один вопрос покоя не дайот

Хто ж воспєтку цю еее...

МАМА

В майці спать лягай, шоб не було холодно!

Шо такий худий? Тебе шо не кормлять тут?

БАТЯ

На візьми з собой, синок, трохи сала

САША

як мене це все заї….

САША

я уже не малєнький, батя!

я вже знаю шо в них під платтям ііібой

Я уже на малєнький, мамцю

бо не я один встаю вранці – МАМА: кошмар – САША: ага

МАРИНКА:

Як би так сказати помягше

Люблю пацанів я постарше, сорян

КАШПИРА

Слухай, Саня, ти не разпускай соплєй

Є один совєт тобі – забєй – КРЫСА: забєй

САША

Пальцями сжимаю пасту в темноті

Ох, Мариночка, напрасно відказала ти мені

ХОР

Будем зажигати ми під сайонара бой – САША отстой

будеш знати я топтати любовь

МАРИНКА

Я прямо ща тобі вмажу ляща – ой

А яка версія пісні подобається вам більше?

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