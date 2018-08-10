На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чоткий Паца – Е, бой: пародія на хіт гурту Время и Стекло підірвала мережу
-
- 2340
Популярний YouТube-канал "Чоткий Паца" випустив кумедну пародію на новий хіт гурту Время и Стекло – "Е,Бой". Блогери на свій лад переомислили слова пісні та вирішили повернути нас у дитинство. Зацініть смішне відео!
Пародію на пісню Время и Стекло – Е,Бой "Чоткий Паца" присвятив нашому дитинству, а точніше всім, хто хоч раз відпочивав в дитячому таборі. Перша закоханість, режим дня, "отбой", вечірні дискотеки, хлопчачі пустощі та, звісно, вожаті! Дивіться новий кліп "Паци", який вже очолив тренди Youtube.
Время и Стекло "Е,Бой" – пародія від блогерів "Чоткий Паца":
Текст і слова пародії на "Е,бой"
Тихо, тихо, тихий час
Раз, два, три, чотири, п'ять...
Треба всіх порахувать:
Іванько, Шишока, Крисін...
А де Вебстер, вашу мать?
Катя, Оля, о, Маринка!
Я твой пестик, ти – тичинка
Я вобще сюди случайно підійшов – ага
О, дивіться шо для вас найшов
Як мене ви всі за їду я
Тільки за їду тут роблю я, ага
но через пару днів – алілуя
зміни кінець – досвідулі, отряд
У. Хто може позичити дезік?
К. Хто може позичити прєзік?
Саня: А шо оце за кіпіш тут такой?
К: Саня, сьодні же дскач – САША: є, бой
Пальцями сжимать Маринку в темноті, темноті
Раптом в області ширінкі шось проснулося в мені
Відтулися, заспокойся і поправ рукой, е-бой!
Ну чого ти постоянно такой?!
Поруч з малой втрачаю контроль!
Отбой!.....
Отбой (пацан шепотом)
САША
Офігєна воспєталка
Не в моєм отряді жалко
Один вопрос покоя не дайот
Хто ж воспєтку цю еее...
МАМА
В майці спать лягай, шоб не було холодно!
Шо такий худий? Тебе шо не кормлять тут?
БАТЯ
На візьми з собой, синок, трохи сала
САША
як мене це все заї….
САША
я уже не малєнький, батя!
я вже знаю шо в них під платтям ііібой
Я уже на малєнький, мамцю
бо не я один встаю вранці – МАМА: кошмар – САША: ага
МАРИНКА:
Як би так сказати помягше
Люблю пацанів я постарше, сорян
КАШПИРА
Слухай, Саня, ти не разпускай соплєй
Є один совєт тобі – забєй – КРЫСА: забєй
САША
Пальцями сжимаю пасту в темноті
Ох, Мариночка, напрасно відказала ти мені
ХОР
Будем зажигати ми під сайонара бой – САША отстой
будеш знати я топтати любовь
МАРИНКА
Я прямо ща тобі вмажу ляща – ой
А яка версія пісні подобається вам більше?
Дивіться також: Український кавер на хіт Despacito б'є рекорди в YouTube
-
16:25Головний кандидат: вийшов трейлер фільму з Х'ю Джекманом
-
16:13Rolls-Royce зробив ексклюзивний Dawn для топ-менеджера Google
-
15:51Ізраїльський хлопчик знайшов рідкісну стародавню фігурку богині
-
15:30Ріта Ора топлес зваблює Instagram
-
15:13Volkswagen показав інтер'єр маленького кросовера T-Cross
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:00Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
14:55Мережу підкорив кадр з Національного парку у США
-
14:44Холлі Беррі вміло пожартувала над принцом Гаррі
-
14:28Німецький фотограф ділиться мандрами світом
-
14:16Флагман Xiaomi Mi Mix 3: з'явився перший рендер
-
13:57Медик розповіла, як зробити плоский живіт
-
13:43Енріке Іглесіас показав на кумедному відео, як розважає малечу
-
13:29Брітні Спірс показала запальні танці у Парижі
-
Улюблені серіали 90-х, які дивився кожен з нас
-
13:15Вчені з'ясували, навіщо жінки публікують в мережі сексуальні селфі
-
12:55Нові фільми вересня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
12:35У мережу злили секретні фото iPhone XS
-
12:18Яку погоду очікувати на вихідних в Україні
-
12:07Найтовстіша модель прикрасила обкладинку глянцю
-
11:55Зважені та щасливі 8 сезон 1 випуск: скільки скинув Вірастюк за тиждень
-
11:41Лінійка на 1 вересня: чому не треба проводити Перший дзвоник
-
11:29Принц Гаррі і Меган Маркл вибрали хрещених батьків для своєї майбутньої дитини
-
11:14Акустичні гітари Yamaha – інструменти для поціновувачів звуку
-
11:085 книг про школу, які допоможуть батькам зрозуміти своїх дітей
-
15:00Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
12:55Нові фільми вересня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
11:085 книг про школу, які допоможуть батькам зрозуміти своїх дітей
-
08:15Максимум драйву! Плейлист нових рок-треків серпня
- 30 серпня
-
19:47Результати жеребкування Ліги чемпіонів: у яку групу потрапив Шахтар
-
17:00Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
-
14:40Вчені визначили, скільки хвилин сексу необхідно жінці для щастя
-
11:56Які смартфони українці шукають на OLX: названо ТОП-10 брендів
-
07:13Лікарі не рекомендують пити фільтровану воду
- 29 серпня
-
19:47Чоловіків цих знаків Зодіаку неможливо приручити
-
17:28Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
-
16:00Тест: Що ви знаєте про Майкла Джексона?
-
14:14Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
-
13:37Ці 15 ознак свідчать про те, що вам недоплачують на роботі
-
09:45Названо найпопулярніші треки літа
-
07:14Не переймайтесь за усмішку: ці продукти можна сміливо їсти
-
00:08Динамо – Аякс: рахунок та огляд матчу Ліги чемпіонів
- 28 серпня
-
21:18Названо несподівану причину швидкої розрядки смартфонів
-
19:17Якою буде погода в Україні на 1 вересня
-
14:55МастерШеф 8 сезон: судді оголосили нові правила проекту
-
13:26Динамо – Аякс: прогноз і ставки букмекерів на матч Ліги Чемпіонів
-
11:44З YouTube зникне найважливіша функція
-
09:22Скільки білка на день потрібно їсти
-
07:13Учені встановили тривалість сну, що продовжує життя
- 27 серпня
-
22:22Що не варто постити в соцмережі, щоб вам не відмовили в роботі