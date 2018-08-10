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Чоткий Паца – Е, бой: пародія на хіт гурту Время и Стекло підірвала мережу

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Відео пародії Чоткого Паци підкорило YouTube - фото 1
Відео пародії Чоткого Паци підкорило YouTube / Скрін

Популярний YouТube-канал "Чоткий Паца" випустив кумедну пародію на новий хіт гурту Время и Стекло – "Е,Бой". Блогери на свій лад переомислили слова пісні та вирішили повернути нас у дитинство. Зацініть смішне відео!

Пародію на пісню Время и Стекло – Е,Бой "Чоткий Паца" присвятив нашому дитинству, а точніше всім, хто хоч раз відпочивав в дитячому таборі. Перша закоханість, режим дня, "отбой", вечірні дискотеки, хлопчачі пустощі та, звісно, вожаті! Дивіться новий кліп "Паци", який вже очолив тренди Youtube.

Время и Стекло "Е,Бой" – пародія від блогерів "Чоткий Паца":

Текст і слова пародії на "Е,бой"

Тихо, тихо, тихий час

Раз, два, три, чотири, п'ять...
Треба всіх порахувать:
Іванько, Шишока, Крисін...
А де Вебстер, вашу мать?

Катя, Оля, о, Маринка!
Я твой пестик, ти – тичинка
Я вобще сюди случайно підійшов – ага

О, дивіться шо для вас найшов

Як мене ви всі за їду я
Тільки за їду тут роблю я, ага
но через пару днів – алілуя
зміни кінець – досвідулі, отряд

У. Хто може позичити дезік?
К. Хто може позичити прєзік?
Саня: А шо оце за кіпіш тут такой?
К: Саня, сьодні же дскач – САША: є, бой

Пальцями сжимать Маринку в темноті, темноті
Раптом в області ширінкі шось проснулося в мені
Відтулися, заспокойся і поправ рукой, е-бой!
Ну чого ти постоянно такой?!
Поруч з малой втрачаю контроль!

Отбой!.....
Отбой (пацан шепотом)

САША
Офігєна воспєталка
Не в моєм отряді жалко
Один вопрос покоя не дайот
Хто ж воспєтку цю еее...

МАМА
В майці спать лягай, шоб не було холодно!
Шо такий худий? Тебе шо не кормлять тут?
БАТЯ
На візьми з собой, синок, трохи сала
САША
як мене це все заї….

САША
я уже не малєнький, батя!
я вже знаю шо в них під платтям ііібой
Я уже на малєнький, мамцю
бо не я один встаю вранці – МАМА: кошмар – САША: ага

МАРИНКА:
Як би так сказати помягше
Люблю пацанів я постарше, сорян
КАШПИРА
Слухай, Саня, ти не разпускай соплєй
Є один совєт тобі – забєй – КРЫСА: забєй

САША
Пальцями сжимаю пасту в темноті
Ох, Мариночка, напрасно відказала ти мені
ХОР
Будем зажигати ми під сайонара бой – САША отстой
будеш знати я топтати любовь
МАРИНКА
Я прямо ща тобі вмажу ляща – ой

А яка версія пісні подобається вам більше?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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