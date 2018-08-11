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Плейлист популярної музики для вдалого вечора суботи

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Плейлист популярних треків для суботи - фото 1
Плейлист популярних треків для суботи

Нова популярна музика зробить твій вихідний драйвовим та веселим. Вмикай плейлист улюблених пісень онлайн і насолоджуйся суботою!

Вечір суботи стартував, а у тебе досі немає настрою? Слухай енергійний та приємний плейлист популярної музики від Радіо МАКСИМУМ! Свіжі закордонні хіти змусять тебе танцювати та підспівувати, а також активно провести суботу, де б ти не був. Навіть традиційне прибирання стане веселішим та швидшим під драйвову музику, а домашня вечірка пройде гучніше з цими новими піснями.

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Плейлист популярної музики для вдалого вечора суботи, слухайте онлайн:

Список треків:

  1. Stay Up - Sophie Francis
  2. Walking By - Felix Cartal, Iselin
  3. Figure You Out - Felix Jaehn
  4. We Don't Care - Sigala, The Vamps
  5. Melody - Lost Frequencies, James Blunt
  6. Don't Leave Me Alone - David Guetta, Anne-Marie
  7. Look At You - JYYE
  8. Be Right Here - Kungs, Stargate, Goldn
  9. It's Wrong - Michael Calfan, Danny Dearden
  10. Do It Tonight - Cedric Gervais
  11. Fix You - Vicetone
  12. Rainy Forgiveness - Changed Habits
  13. A R I Z O N A - Summer Days (Galantis Remix)
  14. Martin Garrix feat. Khalid - Ocean
  15. Zedd & Elley Duhé - Happy Now
  16. Jonas Blue - Rise ft. Jack & Jack
  17. Lost Kings - When We Were Young (Official Video) ft. Norma Jean Martine
  18. Alan Walker - Darkside (feat. Au/Ra and Tomine Harket)
  19. Martin Jensen, Olivia Holt - 16 Steps
  20. Kygo & Imagine Dragons - Born To Be Yours (Lyric Video)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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