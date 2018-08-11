Плейлист популярної музики для вдалого вечора суботи

Нова популярна музика зробить твій вихідний драйвовим та веселим. Вмикай плейлист улюблених пісень онлайн і насолоджуйся суботою!

Вечір суботи стартував, а у тебе досі немає настрою? Слухай енергійний та приємний плейлист популярної музики від Радіо МАКСИМУМ! Свіжі закордонні хіти змусять тебе танцювати та підспівувати, а також активно провести суботу, де б ти не був. Навіть традиційне прибирання стане веселішим та швидшим під драйвову музику, а домашня вечірка пройде гучніше з цими новими піснями.

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Плейлист популярної музики для вдалого вечора суботи, слухайте онлайн:

Список треків:

Stay Up - Sophie Francis Walking By - Felix Cartal, Iselin Figure You Out - Felix Jaehn We Don't Care - Sigala, The Vamps Melody - Lost Frequencies, James Blunt Don't Leave Me Alone - David Guetta, Anne-Marie Look At You - JYYE Be Right Here - Kungs, Stargate, Goldn It's Wrong - Michael Calfan, Danny Dearden Do It Tonight - Cedric Gervais Fix You - Vicetone Rainy Forgiveness - Changed Habits A R I Z O N A - Summer Days (Galantis Remix) Martin Garrix feat. Khalid - Ocean Zedd & Elley Duhé - Happy Now Jonas Blue - Rise ft. Jack & Jack Lost Kings - When We Were Young (Official Video) ft. Norma Jean Martine Alan Walker - Darkside (feat. Au/Ra and Tomine Harket) Martin Jensen, Olivia Holt - 16 Steps Kygo & Imagine Dragons - Born To Be Yours (Lyric Video)

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