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Qualcomm домоглася заборони продажів iPhone в Китаї
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Протягом останніх двох років між Qualcomm та Apple були натягнуті відносини з постійними зустрічами у судах і патентними розглядами, і тепер з'явилися перші серйозні наслідки.
Як повідомляє CNBC, Qualcomm виграла суд проти Apple у Китаї, за результатами якого в Піднебесній заборонили продажу низки смартфонів "яблучної" корпорації.
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Проміжний народний суд міста Фучжоу ухвалив, що Apple порушила два патенти компанії Qualcomm, пов'язані з редагуванням фотографій і сенсорним управлінням. У результаті чого було видано заборону на поставки в Китаї таких пристроїв: iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus і iPhone X. Важливо відзначити, що під заборону потрапляють моделі, що працюють тільки під управлінням операційної системи нижче iOS 12.
"Apple продовжує отримувати вигоду від використання нашої інтелектуальної власності, відмовляючись при цьому платити компенсацію", – заявив Дон Розенберг, головний юрисконсульт Qualcomm.
В Apple всі звинувачення заперечують, і кажуть, що рішення китайського суду ніяк не вплинуло на продажу iPhone в країні:
"Спроба Qualcomm заборонити наші продукти є ще одним відчайдушних кроків з боку компанії, чиї незаконні дії розслідуються регуляторами по всьому світу. Всі моделі iPhone залишаються доступними для наших клієнтів в Китаї. Qualcomm заявляє про три патенти, які вони ніколи не отримували раніше, в тому числі один, який вже був визнаний недійсним", – зазначив представник Apple.
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