Qualcomm домоглася заборони продажів iPhone в Китаї

Протягом останніх двох років між Qualcomm та Apple були натягнуті відносини з постійними зустрічами у судах і патентними розглядами, і тепер з'явилися перші серйозні наслідки.

Як повідомляє CNBC, Qualcomm виграла суд проти Apple у Китаї, за результатами якого в Піднебесній заборонили продажу низки смартфонів "яблучної" корпорації.

І ще: iPhone XR та Xiaomi Mi Mix 3: найкращі флагманські смартфони 2018 року

Проміжний народний суд міста Фучжоу ухвалив, що Apple порушила два патенти компанії Qualcomm, пов'язані з редагуванням фотографій і сенсорним управлінням. У результаті чого було видано заборону на поставки в Китаї таких пристроїв: iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus і iPhone X. Важливо відзначити, що під заборону потрапляють моделі, що працюють тільки під управлінням операційної системи нижче iOS 12.

Низку iPhone не будуть продавати у Китаї / iphones

"Apple продовжує отримувати вигоду від використання нашої інтелектуальної власності, відмовляючись при цьому платити компенсацію", – заявив Дон Розенберг, головний юрисконсульт Qualcomm.

В Apple всі звинувачення заперечують, і кажуть, що рішення китайського суду ніяк не вплинуло на продажу iPhone в країні:

"Спроба Qualcomm заборонити наші продукти є ще одним відчайдушних кроків з боку компанії, чиї незаконні дії розслідуються регуляторами по всьому світу. Всі моделі iPhone залишаються доступними для наших клієнтів в Китаї. Qualcomm заявляє про три патенти, які вони ніколи не отримували раніше, в тому числі один, який вже був визнаний недійсним", – зазначив представник Apple.

Читайте також: Швидка зарядка, сер! Apple вирішила підзаробити на своїх клієнтах