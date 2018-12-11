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Qualcomm домоглася заборони продажів iPhone в Китаї

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Патентна боротьба між Apple та Qualcomm триває - фото 1
Патентна боротьба між Apple та Qualcomm триває

Протягом останніх двох років між Qualcomm та Apple були натягнуті відносини з постійними зустрічами у судах і патентними розглядами, і тепер з'явилися перші серйозні наслідки.

Як повідомляє CNBC, Qualcomm виграла суд проти Apple у Китаї, за результатами якого в Піднебесній заборонили продажу низки смартфонів "яблучної" корпорації.

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Проміжний народний суд міста Фучжоу ухвалив, що Apple порушила два патенти компанії Qualcomm, пов'язані з редагуванням фотографій і сенсорним управлінням. У результаті чого було видано заборону на поставки в Китаї таких пристроїв: iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus і iPhone X. Важливо відзначити, що під заборону потрапляють моделі, що працюють тільки під управлінням операційної системи нижче iOS 12.

Низку iPhone не будуть продавати у Китаї - фото 294529
Низку iPhone не будуть продавати у Китаї / iphones

"Apple продовжує отримувати вигоду від використання нашої інтелектуальної власності, відмовляючись при цьому платити компенсацію", – заявив Дон Розенберг, головний юрисконсульт Qualcomm.

В Apple всі звинувачення заперечують, і кажуть, що рішення китайського суду ніяк не вплинуло на продажу iPhone в країні:

"Спроба Qualcomm заборонити наші продукти є ще одним відчайдушних кроків з боку компанії, чиї незаконні дії розслідуються регуляторами по всьому світу. Всі моделі iPhone залишаються доступними для наших клієнтів в Китаї. Qualcomm заявляє про три патенти, які вони ніколи не отримували раніше, в тому числі один, який вже був визнаний недійсним", – зазначив представник Apple.

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Джерело: Engadget
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