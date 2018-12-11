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iPhone XR та Xiaomi Mi Mix 3: найкращі флагманські смартфони 2018 року
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І поки бюджетні смартфони борються за народну любов, левову долю прибутку компаніям приносять саме топові рішення. Цьогоріч виробникам довелося неабияк заморочитися, щоб показати свої флагманські смартфони, які мали б утерти носа конкурентам.
До вашої уваги підбірка найкращих флагманських смартфонів 2018 року. У цьому рейтингу справді гаряче!
І ще: Найкращі бюджетні смартфони 2018 року: рейтинг Радіо МАКСИМУМ
iPhone XR
Почнемо наш рейтинг з найбільш суперечливого гаджета року, адже iPhone XR позиціюють, як бюджетне рішення. Але будьмо чесними, який бюджетний гаджет буде коштувати 25 К в українських реаліях?! А тепер гляньмо на технічні характеристики: HD-екран (у 2018-му році, Карл?!), "жирні" рамки, як пальці після біляшів на київському вокзалі, одна камера (це законно узагалі?). Знову дивимось на цінник. Дивимось на смартфон, і розуміємо, що компанія Apple вкотре загралася. Але не все так неоднозначно. Одинарна камера, до прикладу, завдяки удосконаленням і деяким хитрощам, робить світлини в рази кращі, ніж торішній топовий iPhone X. HD екран? Не біда, адже пікселів і так не видно, а от заряд гаджет триматиме довше. Ну а до рамок можна буде швидко звикнути. Принаймні, хотілося б.
Технічні характеристики:
- дисплей: 6,1", IPS, 1792x828 пікселів
- процесор: Apple A12
- пам'ять: 3 ГБ оперативної та 64/128/256 ГБ вбудованої
- камера: основна камера на 12 Мп, фронтальна – на 7 Мп
- акумулятор: 2942 мАг
- особливості: захист від води та пилу за стандартом IP67
Ціна: від 24000 гривень за версію на 64 ГБ.
Samsung Galaxy Note9
Одне з найкращих рішень для творчих і ділових людей. Якщо вам недостатньо просто топового смартфона – зверніть увагу на останній Note. Він не лише може потішити потужним процесором, еталонним екраном, відмінними камерами, а й додатковою особливістю – стилусом S Pen. Останній, до слова, дещо змінився та отримав особливий функціонал, який сподобається тим, хто частенько готує презентації.
Технічні характеристики:
- дисплей: 6,4", Super AMOLED, 2960x1440 пікселів
- процесор: Samsung Exynos 9810 (4 ядра по 2,7 ГГц, 4 ядра по 1,8 ГГц)
- пам'ять: 6 ГБ оперативної та 128/256 ГБ вбудованої
- камера: основна камера на 12 Мп (f / 1,5-f / 2,4) + 12 Мп (f / 2.4), фронтальна – на 8 Мп (f / 1.7)
- акумулятор: 4000 мАг
- особливості: захист від води та пилу за стандартом IP68, швидка зарядка, NFC, стилус S Pen
Ціна: 34999 гривень за версію на 128 ГБ.
Huawei P20 Pro
Зустрічайте короля фото! Компанія Huawei за останні роки зуміла не лише втерти носа іншим брендам, а й показувати мобільні рішення, які роблять не лише відмінні фото в денних умовах, а й при зйомці при недостатньому освітленні. Саме на цьому зараз роблять акцент виробники, коли показують свій новий флагманський пристрій. Якщо ви бажаєте змінити свій смартфон лише через те, що він почав погано знімати – зверніть увагу саме на P20 Pro.
Технічні характеристики:
- дисплей: 6,1", OLED, 2240x1080 пікселів
- процесор: HiSilicon Kirin 970 (4 ядра по 2,36 ГГц, 4 ядра по 1,8 ГГц)
- пам'ять: 6 ГБ оперативної та 128/256 ГБ вбудованої
- камера: основна камера на 40 Мп (кольоровий сенсор, діафрагма f/1.8) + 20 Мп (чорно-білий сенсор, діафрагма f/1.6) + 8 Мп (телеоб'єктив, діафрагма f/2.4), фронтальна – на 24 Мп (f / 2.0)
- акумулятор: 4000 мАг
- особливості: захист від води та пилу за стандартом IP67, швидка зарядка, NFC
Ціна: 24999 гривень.
OnePlus 6T
Убивця флагманів уже далеко не вбивця. Китайці чітко усвідомлюють, що їм просто не вдається обійти конкурентів та й ціни на пристрої уже відверто починають кусатися. Так, це досі одні з найшвидших пристроїв на ринку. Так, Oxygen OS виглядає та працює значно краще, ніж стоковий Android. Так, смартфони OnePlus варто купувати, але є кілька "але". Якщо вас цікавлять фото- та відеоможливості – можете сміливо шукати інший смартфон, адже OnePlus 6T – це про потужність та продуктивність, і не зовсім про камеру.
Технічні характеристики:
- дисплей: 6,41", Optic AMOLED, 2280x1080 пікселів
- процесор: Qualcomm Snapdragon 845 (4 ядра по 2,8 ГГц, 4 ядра по 1,8 ГГц)
- пам'ять: 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої
- камера: основна камера на 16 Мп (діафрагма f/1.7) + 20 Мп (діафрагма f/1.7), фронтальна – на 16 Мп
- акумулятор: 3700 мАг
- особливості: швидка зарядка, NFC
Ціна: від 19000 гривень.
Xiaomi Mi Mix 3
У гонитві за безрамковістю – один із трендів 2018 року – виробники почали експериментувати не лише з виглядом "монобрів", а й формфактором пристроїв. Компанія Xiaomi вирішила не відставати та показати свій топовий слайдер Mi Mix 3, який поєднує в собі не лише все найкраще, що зараз є на ринку, а й має коштувати порівняно недорого, якщо зважати на те, що перед нами флагман. Однак, на момент підготування цієї підбірки пристрій не був доступний в українських магазинах. Що ж отримають ті, хто наважиться на цю покупку? Топовий процесор, майже безрамковий дисплей, пристойні камери та непогану автономність. Усе це в одному корпусі зі скла та металу, який "сендвічем" уже язик не повертається назвати.
Технічні характеристики:
- дисплей: 6,39", Super AMOLED, 2340x1080 пікселів
- процесор: Qualcomm Snapdragon 845 (4 ядра по 2,8 ГГц, 4 ядра по 1,7 ГГц)
- пам'ять: 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої
- камера: основна камера на 12 Мп (діафрагма f/1.8) + 12 Мп (діафрагма f/1.8), фронтальна – на 24 Мп (f / 1.8) + 2 Мп (f / 1.75)
- акумулятор: 3200 мАг
- особливості: швидка зарядка, NFC, формфактор слайдер
Ціна: наразі уточнюється.
Sony Xperia XZ3
Компанія Sony без поспіху вводить тренди у свої новинки. І ми не скажемо, що це погано. Просто такий крок дещо дивний, якщо враховувати, що компанія належить до сегмента A-брендів, а отже – має бути однією із перших, щоб задавати тон для інших виробників. Тим не менше, цього разу японцям вдалося створити пристрій, який не лише має потужне "залізо", а й пристойну камеру.
Технічні характеристики:
- дисплей: 6", OLED, 2880x1440 пікселів
- процесор: Qualcomm Snapdragon 845 (4 ядра по 2,8 ГГц, 4 ядра по 1,7 ГГц)
- пам'ять: 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої
- камера: основна камера на 19 Мп (діафрагма f/2.0), фронтальна – на 13 Мп
- акумулятор: 3330 мАг
- особливості: швидка зарядка, NFC, захист від води та пилу за стандартом IP68
Ціна: 25999 гривень.
Meizu 16th
Компанія Meizu, як правило, показує не лише потужні рішення, а й пристрої, які зовні виглядають значно дорожче. Їхній топовий смартфон, до прикладу, отримав надзвичайно тонкі рамки та позбувся моноброви, що яскраво виділяє новинку з-поміж смартфонів-клонів. Звичайно ж, не обійшлося без ложки дьогтю: Meizu 16th не отримав NFC для безконтактних платежів, що дещо засмучує, якщо врахувати, що в Україні такий спосіб розрахунку набирає обертів. Тим не менше, якщо для вас цей момент не важливий – зверніть увагу на смартфон, адже він поєднав у собі все найкраще, що є на ринку.
Технічні характеристики:
- дисплей: 6", AMOLED, 2160x1080 пікселів
- процесор: Qualcomm Snapdragon 845 (4 ядра по 2,8 ГГц, 4 ядра по 1,7 ГГц)
- пам'ять: 6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої
- камера: основна камера на 12 Мп + 20 Мп, фронтальна – на 20 Мп
- акумулятор: 3010 мАг
- особливості: сканер відбитків пальців в екрані
Ціна: 13999 гривень.
|Дизайн
|Процесор
|Камера
|Особливості
|Ціна
|Оцінка редакції
|iPhone XR
|скло+метал
|Apple A12
|основна камера на 12 Мп, фронтальна – на 7 Мп
|захист від води та пилу за стандартом IP67, Apple Pay
|24000
|9/10
|Samsung Galaxy Note9
|скло+метал
|Samsung Exynos 9810 (4 ядра по 2,7 ГГц, 4 ядра по 1,8 ГГц)
|основна камера на 12 Мп (f / 1,5-f / 2,4) + 12 Мп (f / 2.4), фронтальна – на 8 Мп (f / 1.7)
|захист від води та пилу за стандартом IP68, швидка зарядка, NFC, стилус S Pen
|34999
|9/10
|Huawei P20 Pro
|скло+метал
|HiSilicon Kirin 970 (4 ядра по 2,36 ГГц, 4 ядра по 1,8 ГГц)
|основна камера на 40 Мп (діафрагма f/1.8) + 20 Мп (діафрагма f/1.6) + 8 Мп (телеоб'єктив, діафрагма f/2.4), фронтальна – на 24 Мп (f / 2.0)
|захист від води та пилу за стандартом IP67, швидка зарядка, NFC
|24999
|10/10
|OnePlus 6T
|скло+метал
|Qualcomm Snapdragon 845 (4 ядра по 2,8 ГГц, 4 ядра по 1,8 ГГц)
|основна камера на 16 Мп (діафрагма f/1.7) + 20 Мп (діафрагма f/1.7), фронтальна – на 16 Мп
|NFC, швидка зарядка
|19000
|8/10
|Xiaomi Mi Mix 3
|скло+метал
|Qualcomm Snapdragon 845 (4 ядра по 2,8 ГГц, 4 ядра по 1,7 ГГц)
|основна камера на 12 Мп (діафрагма f/1.8) + 12 Мп (діафрагма f/1.8), фронтальна – на 24 Мп (f / 1.8) + 2 Мп (f / 1.75)
|NFC, швидка зарядка, формфактор слайдер
|уточнюється
|8/10
|Sony Xperia XZ3
|скло+метал
|Qualcomm Snapdragon 845 (4 ядра по 2,8 ГГц, 4 ядра по 1,7 ГГц)
|основна камера на 19 Мп (діафрагма f/2.0), фронтальна – на 13 Мп
|захист від води та пилу IP68 та NFC
|25999
|8/10
|Meizu 16th
|скло+метал
|Qualcomm Snapdragon 845 (4 ядра по 2,8 ГГц, 4 ядра по 1,7 ГГц)
|основна камера на 12 Мп + 20 Мп, фронтальна – на 20 Мп
|сканер відбитків пальців в екрані
|13999
|9/10
Цікаво, чим же здивують нас виробники наступного року? Подейкують, що топові смартфони отримають зовсім безрамкові дисплеї та десяток модулів камер. Що ж буде насправді – дізнаємося у 2019 році!
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