Швидка зарядка, сер! Apple вирішила підзаробити на своїх клієнтах

Власники нових iPhone не перестають скаржитися на скупість компанії, яка продовжує класти в комплект поставки звичайні 5-ватні зарядні пристрої.

В чому полягає обурення? А в тому, що пристрої підтримують швидку 18-ватну зарядку. Яким є рішення? Користувачам доводиться окремо купувати потужний зарядний пристрій з роз'ємом USB-C, а також кабель з роз'ємами USB-C і Lightning.

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Якщо ж говорити про фірмові аксесуари Apple, то єдиним варіантом донедавна був USB-C Power Adapter потужністю 30 Вт, який обійдеться у 49 доларів США. Він, до слова, поставляється з новими MacBook.

Новий адаптер для iPhone

Компанія Apple, здається, змилувалася над своїми фанами. Тепер вона пропонує зарядний пристрій USB-C Power Adapter потужністю 18 Вт. Такий же зарядник входить до комплекту нових iPad Pro 2018. А обійдеться він у 29 доларів США.

Відповідно, у власників нових iPhone з'явилася можливість придбати фірмовий зарядний пристрій за більш лояльною ціною. Якщо ж говорити про фірмовий кабель з роз'ємами USB-C і Lightning, то за нього доведеться віддати ще 19 доларів США.

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