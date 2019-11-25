Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Перші ластівки Чорна п'ятниця Танці з зірками

Прислів'я, приказки і народні прикмети про зиму українською

  • 9
народні прикмети та приказки про зиму - фото 1
народні прикмети та приказки про зиму

Зимова пора приносить не лише новорічні свята й холодну пору, а й багато народних прикмет та приказок. Найкращі прислів'я та прогнози про зиму – читайте далі!

Зима – дивовижна пора року, адже можна вдосталь накататися на саночках, ковзанах, лижах, пограти в сніжки, зліпити снігову бабу. Кожен зимовий місяць отримав в народі свою назву:

  • грудень – студень, бо на всю зиму землю студить
  • січень – перелом зими
  • лютий – бокогрій

І ще: Вихідні на новорічні свята 2020: скільки вихідних буде на Новий рік і Різдво

Прислів'я та приказки про зиму

  • Багато снігу – багато хліба.
  • Взимку сонце крізь плач сміється.
  • Влітку і качка прачка, а зимою і Тереся не береться.
  • Держись, Хома, іде зима!
  • До завірюхи треба кожуха.
  • Зима без снігу – літо без хліба.
  • Зима біла, та не їсть снігу, а все – сіно.
  • Зимнє тепло, як мачушине добро.
  • Зимня пора усе підбира.
  • Зимою деньок, як комарів носок.
  • Зимою поле чисте, та хліб не родить.
  • Зимою сонце крізь плач сміється.
  • Лиха тому зима, в кого кожуха нема, чоботи – ледащо і їсти нема що.
  • Місяць лютий гостро кутий.
  • Місяць лютий спитає, чи взутий.
  • Мороз невелик, а стоять не велить.
  • На новий рік прибавилось дня на заячий скік.
  • Прийде літо – все розмаїто, прийде зима – того нема.
  • Прийде зима, нажене ума.
  • Синиця пищить – зиму вищить.
  • Снігу багато – год багатий.
  • Сонце блищить, а мороз тріщить.
  • Сонце на літо, а зима на мороз.
  • Сумний грудень і у свято, і в будень.
  • Такий мороз, аж зорі скачуть.
  • То сніг, то завірюха, бо вже зима коло вуха.
  • Тріщи не тріщи – минуло Водохреща.
  • Хто літом спеки боїться, той зимою не мав чим грітися.
  • Як зазимує, то й жаба оніміє.
  • Як лютий не лютуй, а на весну брів не хмур.
  • Якби мені та сила, що в січні, каже лютий то я б бику-третяку роги вломив.
Прислів'я, приказки і народні прикмети про зиму українською - фото 370171

Народні прикмети про зиму

Про зиму і врожай

  • Яка зима, таке і літо, а по ньому урожай.
  • Після великого врожаю – сувора зима.
  • Багато снігу взимку – багато хліба.
  • Якщо на початку зими багато снігу випаде, то влітку часто дощитиме.
  • Багато великих бурульок – до хорошого урожаю овочів.
  • Снігу надує – хліба прибуде.
  • Якщо сніг впритул до парканів привалив, літо буде погане; а якщо є проміжок – врожайне.
  • Сніг поля покращує.
  • Зима пройде, сніг зійде, а що посівна зійде.
  • Денний сніг не лежить. Перший надійний сніг випадає вночі.
  • За ніч снігу намете, так і зимовий шлях стане.
  • Сніг пухом валить (падає легкими сніжинками).
  • Якщо у свій час сніг випав у нас, то і врожай Бог дасть.
  • Сніжок підпав, і слід запав.
  • Піде сніжок – залишить слідок.
  • Снігу немає – і сліду немає.
  • Сніг-завірюха – бо вже зима біля вуха.

Про погоду влітку

  • Якщо наст утворився, то рік буде хороший, а якщо його немає – літо буде посушливе і неврожайне.
  • Якщо взимку утворюються дуже міцні і високі насти, то влітку будуть бурі і грози.
  • Велика кількість снігу взимку віщує велику кількість води і спекотне літо. Зима повинна бути морозна і сніжна, а ось тепла і малосніжна зима не віщує хлібного літа.
Прислів'я, приказки і народні прикмети про зиму українською - фото 370170

Зимові прикмети по тваринах

  • Вовки зимою виють близько людського житла – мороз посилиться.
  • Поки вовки в зграї не будуть зігнані справжня зима не настане.
  • Зайці теж відчувають настання холодів і туляться до житла: «Зайці в сади прийшли – до суворої зими». Якщо ж косі йдуть в ліси і поля, погода буде теплою.
  • Кінь перед настанням негоди фиркає, хропе, мотає гривою, трясе головою і закидає її догори. А ось якщо конячка на землю лягає, то скоро випаде сніг.
  • Собака згорнулася і лежить колечком – на холод. Розтягується на землі і лежить черевом догори, розкинувши лапи, – на тепло.
  • Зміни погоди вловлюють і кішки. Перед настанням холодів вони вибирають собі місце тепліше і вище, згортаються калачиком і, прикривши мордочку лапкою, сплять. Якщо мурка вилизує тіло і хвіст, дряпає кігтиками стіну – чекай негоди, лиже лапу – до вітру, на спину перевертається – на гарну погоду. Перед відлигою кішка лягає посеред кімнати, розтягується і спить.

Зимові прикмети по птахах

  • Ворони взимку на верхівках дерев сидять, голосно каркають і чистяться – до снігу.
  • Якщо ввечері птиці зграєю в небо здіймають і кружляють в повітрі, то піднімаючись, то опускаючись, не знаходячи собі місце для ночівлі, то вночі буде буря або заметіль.
  • Ворони в повітрі в’ються – перед снігом, на землю сідають – до відлиги, розсілися на верхівках дерев або дахах будинків – до морозу, сидять на нижніх гілках дерев – на вітер.
  • Уважно стежили не тільки за поведінкою ворон, а й інших пташок:
  • Сорока під стріху (дах) лізе – бути хурделиці.
  • Горобці багато цвірінькають – до хуртовини.
  • Горобці збираються зграями, сідають зверху на хмиз і співають – до тепла. А ось якщо пташки в середину хмизу ховаються, то наближаються холоди. Взагалі, якщо горобці взимку неспокійно себе зведуть, голосно цвірінькають, ховаються під дах або в хмиз, то буде заметіль або мороз.
  • Дятел довбає дерева знизу-вгору, здираючи практично всю кору – до сніжної і суворої зими.
  • Снігур співає на хуртовину, сніг і сльоту.
  • Півень ввечері заспівав раніше дев’ятої години – до відлиги.
  • Петька вночі заспіває не в звичайний час – до негоди та зміні погоди.
  • Якщо в сильний мороз кочети раніше звичайного заспівають, то настане тепліша і помірна погода.
  • Півень посеред двору на одній лапі стоїть – до морозу.
  • Кури рано на сідало сідають – до холоднечі, і чим вище піднімаються, тим холодніше буде.
  • Курка взимку крилами махає і хвостом крутить – на заметіль, влітку – на дощ.
  • Кури нахохлилися, пір'я підняли і одна до одної туляться – до холоднечі.
  • Гуси мордочки під крила ховають – до морозу, крилами ляскають – до тепла.
  • Якщо гусак взимку загогоче – чекай тепла, а якщо сидить, піджавши ноги, – до хуртовини або холоду.
Прислів'я, приказки і народні прикмети про зиму українською - фото 370172

Зимові прикмети погоди

  • Східний поривчастий вітер зі свистом – до тривалого холоду.
  • Якщо кілька днів дме північний вітер, то буде буря або сніжна заметіль, а сніг випаде густий і великий.
  • Ліс взимку шумить – до відлиги.
  • Верба шумить (реве) – до хуртовини.
  • Дубравушка шумить – до негоди.
  • Віконниці скриплять і стукають – буде ростепель.
  • Дзвін здалеку чути сильно і ясно – до морозу, слабо і глухо – до снігу.
  • Туман до землі опускається – до потепління, високо над землею тримається – на хорошу погоду.
  • Вночі іній з’явився – днем снігу не чекай.
  • Дерева інеєм вкрилися – до тепла. Через 90 днів від цього дня випадуть опади: взимку – сніг, влітку – дощ.
  • Дим з труби вниз опускається і по землі стелиться – до відлиги; вгору йде – до морозу.
  • Хмари проти вітру йдуть – до снігу.
  • Прикмети по пічному вогню
  • По тому, як взимку горять в печі дрова, теж можна передбачити майбутню погоду:
  • Червоний пічний вогонь – до морозу, білий – до тепла.
  • Якщо при горінні дров чутний писк і тріск – чекай холодів.
  • Дрова в печі димлять, шумлять і погано розпалюються – до потепління.

Прикмети за сонцем, зірками і місяцем

  • Кола навколо місяця або сонця взимку – до морозу і тривалих хуртовин.
  • Світлі стовпи біля сонця – скоро істотно похолодає.
  • Якщо близько сонця «вуха» (короткі стовпи), то буде хуртовина і мороз.
  • Промені світла від сонця вниз спускаються – до холоду, вгору – до тепла.
  • Кола біля сонячного диска – до лютих, тріскучих морозів.
  • Багато зірок на небі – до холоду. Рідкісні зірки – до хуртовини і негоди.
  • Якщо молодий місяць крутий і з загнутими рогами, то протягом декількох тижнів буде холодно.

До теми: Стало відомо, як буде виглядати головна новорічна ялинка України у 2020 році

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Що таке eSIM: усе, що потрібно знати про віртуальну СІМ-карту
  • 19 листопада, 12:24
  • 5290
Діамантова рука: що стало з акторами фільму нашого дитинства
  • 22 листопада, 18:21
  • 1049
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1906151
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Україна Новини