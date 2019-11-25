Прислів'я, приказки і народні прикмети про зиму українською

Зимова пора приносить не лише новорічні свята й холодну пору, а й багато народних прикмет та приказок. Найкращі прислів'я та прогнози про зиму – читайте далі!

Зима – дивовижна пора року, адже можна вдосталь накататися на саночках, ковзанах, лижах, пограти в сніжки, зліпити снігову бабу. Кожен зимовий місяць отримав в народі свою назву:

грудень – студень, бо на всю зиму землю студить

– студень, бо на всю зиму землю студить січень – перелом зими

– перелом зими лютий – бокогрій

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Прислів'я та приказки про зиму

Багато снігу – багато хліба.

Взимку сонце крізь плач сміється.

Влітку і качка прачка, а зимою і Тереся не береться.

Держись, Хома, іде зима!

До завірюхи треба кожуха.

Зима без снігу – літо без хліба.

Зима біла, та не їсть снігу, а все – сіно.

Зимнє тепло, як мачушине добро.

Зимня пора усе підбира.

Зимою деньок, як комарів носок.

Зимою поле чисте, та хліб не родить.

Зимою сонце крізь плач сміється.

Лиха тому зима, в кого кожуха нема, чоботи – ледащо і їсти нема що.

Місяць лютий гостро кутий.

Місяць лютий спитає, чи взутий.

Мороз невелик, а стоять не велить.

На новий рік прибавилось дня на заячий скік.

Прийде літо – все розмаїто, прийде зима – того нема.

Прийде зима, нажене ума.

Синиця пищить – зиму вищить.

Снігу багато – год багатий.

Сонце блищить, а мороз тріщить.

Сонце на літо, а зима на мороз.

Сумний грудень і у свято, і в будень.

Такий мороз, аж зорі скачуть.

То сніг, то завірюха, бо вже зима коло вуха.

Тріщи не тріщи – минуло Водохреща.

Хто літом спеки боїться, той зимою не мав чим грітися.

Як зазимує, то й жаба оніміє.

Як лютий не лютуй, а на весну брів не хмур.

Якби мені та сила, що в січні, каже лютий то я б бику-третяку роги вломив.

Народні прикмети про зиму

Про зиму і врожай

Яка зима, таке і літо, а по ньому урожай.

Після великого врожаю – сувора зима.

Багато снігу взимку – багато хліба.

Якщо на початку зими багато снігу випаде, то влітку часто дощитиме.

Багато великих бурульок – до хорошого урожаю овочів.

Снігу надує – хліба прибуде.

Якщо сніг впритул до парканів привалив, літо буде погане; а якщо є проміжок – врожайне.

Сніг поля покращує.

Зима пройде, сніг зійде, а що посівна зійде .

. Денний сніг не лежить. Перший надійний сніг випадає вночі.

За ніч снігу намете, так і зимовий шлях стане.

Сніг пухом валить (падає легкими сніжинками).

Якщо у свій час сніг випав у нас, то і врожай Бог дасть.

Сніжок підпав, і слід запав.

Піде сніжок – залишить слідок.

Снігу немає – і сліду немає.

Сніг-завірюха – бо вже зима біля вуха.

Про погоду влітку

Якщо наст утворився, то рік буде хороший, а якщо його немає – літо буде посушливе і неврожайне.

Якщо взимку утворюються дуже міцні і високі насти, то влітку будуть бурі і грози.

Велика кількість снігу взимку віщує велику кількість води і спекотне літо. Зима повинна бути морозна і сніжна, а ось тепла і малосніжна зима не віщує хлібного літа.

Зимові прикмети по тваринах

Вовки зимою виють близько людського житла – мороз посилиться.

зимою виють близько людського житла – мороз посилиться. Поки вовки в зграї не будуть зігнані справжня зима не настане.

Зайці теж відчувають настання холодів і туляться до житла: «Зайці в сади прийшли – до суворої зими». Якщо ж косі йдуть в ліси і поля, погода буде теплою.

теж відчувають настання холодів і туляться до житла: «Зайці в сади прийшли – до суворої зими». Якщо ж косі йдуть в ліси і поля, погода буде теплою. Кінь перед настанням негоди фиркає, хропе, мотає гривою, трясе головою і закидає її догори. А ось якщо конячка на землю лягає, то скоро випаде сніг.

перед настанням негоди фиркає, хропе, мотає гривою, трясе головою і закидає її догори. А ось якщо конячка на землю лягає, то скоро випаде сніг. Собака згорнулася і лежить колечком – на холод. Розтягується на землі і лежить черевом догори, розкинувши лапи, – на тепло.

згорнулася і лежить колечком – на холод. Розтягується на землі і лежить черевом догори, розкинувши лапи, – на тепло. Зміни погоди вловлюють і кішки. Перед настанням холодів вони вибирають собі місце тепліше і вище, згортаються калачиком і, прикривши мордочку лапкою, сплять. Якщо мурка вилизує тіло і хвіст, дряпає кігтиками стіну – чекай негоди, лиже лапу – до вітру, на спину перевертається – на гарну погоду. Перед відлигою кішка лягає посеред кімнати, розтягується і спить.

Зимові прикмети по птахах

Ворони взимку на верхівках дерев сидять, голосно каркають і чистяться – до снігу.

взимку на верхівках дерев сидять, голосно каркають і чистяться – до снігу. Якщо ввечері птиці зграєю в небо здіймають і кружляють в повітрі, то піднімаючись, то опускаючись, не знаходячи собі місце для ночівлі, то вночі буде буря або заметіль.

Ворони в повітрі в’ються – перед снігом, на землю сідають – до відлиги, розсілися на верхівках дерев або дахах будинків – до морозу, сидять на нижніх гілках дерев – на вітер.

Уважно стежили не тільки за поведінкою ворон, а й інших пташок:

Сорока під стріху (дах) лізе – бути хурделиці.

під стріху (дах) лізе – бути хурделиці. Горобці багато цвірінькають – до хуртовини.

Горобці збираються зграями, сідають зверху на хмиз і співають – до тепла. А ось якщо пташки в середину хмизу ховаються, то наближаються холоди. Взагалі, якщо горобці взимку неспокійно себе зведуть, голосно цвірінькають, ховаються під дах або в хмиз, то буде заметіль або мороз.

збираються зграями, сідають зверху на хмиз і співають – до тепла. А ось якщо пташки в середину хмизу ховаються, то наближаються холоди. Взагалі, якщо горобці взимку неспокійно себе зведуть, голосно цвірінькають, ховаються під дах або в хмиз, то буде заметіль або мороз. Дятел довбає дерева знизу-вгору, здираючи практично всю кору – до сніжної і суворої зими.

довбає дерева знизу-вгору, здираючи практично всю кору – до сніжної і суворої зими. Снігур співає на хуртовину, сніг і сльоту.

співає на хуртовину, сніг і сльоту. Півень ввечері заспівав раніше дев’ятої години – до відлиги.

ввечері заспівав раніше дев’ятої години – до відлиги. Петька вночі заспіває не в звичайний час – до негоди та зміні погоди.

Якщо в сильний мороз кочети раніше звичайного заспівають, то настане тепліша і помірна погода.

Півень посеред двору на одній лапі стоїть – до морозу.

Кури рано на сідало сідають – до холоднечі, і чим вище піднімаються, тим холодніше буде.

Курка взимку крилами махає і хвостом крутить – на заметіль, влітку – на дощ.

взимку крилами махає і хвостом крутить – на заметіль, влітку – на дощ. Кури нахохлилися, пір'я підняли і одна до одної туляться – до холоднечі.

Гуси мордочки під крила ховають – до морозу, крилами ляскають – до тепла.

мордочки під крила ховають – до морозу, крилами ляскають – до тепла. Якщо гусак взимку загогоче – чекай тепла, а якщо сидить, піджавши ноги, – до хуртовини або холоду.

Зимові прикмети погоди

Східний поривчастий вітер зі свистом – до тривалого холоду.

Якщо кілька днів дме північний вітер, то буде буря або сніжна заметіль, а сніг випаде густий і великий.

Ліс взимку шумить – до відлиги.

Верба шумить (реве) – до хуртовини.

Дубравушка шумить – до негоди.

Віконниці скриплять і стукають – буде ростепель.

Дзвін здалеку чути сильно і ясно – до морозу, слабо і глухо – до снігу.

Туман до землі опускається – до потепління, високо над землею тримається – на хорошу погоду.

Вночі іній з’явився – днем снігу не чекай.

Дерева інеєм вкрилися – до тепла. Через 90 днів від цього дня випадуть опади: взимку – сніг, влітку – дощ.

Дим з труби вниз опускається і по землі стелиться – до відлиги; вгору йде – до морозу.

Хмари проти вітру йдуть – до снігу.

Прикмети по пічному вогню

По тому, як взимку горять в печі дрова, теж можна передбачити майбутню погоду:

Червоний пічний вогонь – до морозу, білий – до тепла.

Якщо при горінні дров чутний писк і тріск – чекай холодів.

Дрова в печі димлять, шумлять і погано розпалюються – до потепління.

Прикмети за сонцем, зірками і місяцем

Кола навколо місяця або сонця взимку – до морозу і тривалих хуртовин.

Світлі стовпи біля сонця – скоро істотно похолодає.

Якщо близько сонця «вуха» (короткі стовпи), то буде хуртовина і мороз.

Промені світла від сонця вниз спускаються – до холоду, вгору – до тепла.

Кола біля сонячного диска – до лютих, тріскучих морозів.

Багато зірок на небі – до холоду. Рідкісні зірки – до хуртовини і негоди.

Якщо молодий місяць крутий і з загнутими рогами, то протягом декількох тижнів буде холодно.

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