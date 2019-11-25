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Прислів'я, приказки і народні прикмети про зиму українською
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Зимова пора приносить не лише новорічні свята й холодну пору, а й багато народних прикмет та приказок. Найкращі прислів'я та прогнози про зиму – читайте далі!
Зима – дивовижна пора року, адже можна вдосталь накататися на саночках, ковзанах, лижах, пограти в сніжки, зліпити снігову бабу. Кожен зимовий місяць отримав в народі свою назву:
- грудень – студень, бо на всю зиму землю студить
- січень – перелом зими
- лютий – бокогрій
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Прислів'я та приказки про зиму
- Багато снігу – багато хліба.
- Взимку сонце крізь плач сміється.
- Влітку і качка прачка, а зимою і Тереся не береться.
- Держись, Хома, іде зима!
- До завірюхи треба кожуха.
- Зима без снігу – літо без хліба.
- Зима біла, та не їсть снігу, а все – сіно.
- Зимнє тепло, як мачушине добро.
- Зимня пора усе підбира.
- Зимою деньок, як комарів носок.
- Зимою поле чисте, та хліб не родить.
- Зимою сонце крізь плач сміється.
- Лиха тому зима, в кого кожуха нема, чоботи – ледащо і їсти нема що.
- Місяць лютий гостро кутий.
- Місяць лютий спитає, чи взутий.
- Мороз невелик, а стоять не велить.
- На новий рік прибавилось дня на заячий скік.
- Прийде літо – все розмаїто, прийде зима – того нема.
- Прийде зима, нажене ума.
- Синиця пищить – зиму вищить.
- Снігу багато – год багатий.
- Сонце блищить, а мороз тріщить.
- Сонце на літо, а зима на мороз.
- Сумний грудень і у свято, і в будень.
- Такий мороз, аж зорі скачуть.
- То сніг, то завірюха, бо вже зима коло вуха.
- Тріщи не тріщи – минуло Водохреща.
- Хто літом спеки боїться, той зимою не мав чим грітися.
- Як зазимує, то й жаба оніміє.
- Як лютий не лютуй, а на весну брів не хмур.
- Якби мені та сила, що в січні, каже лютий то я б бику-третяку роги вломив.
Народні прикмети про зиму
Про зиму і врожай
- Яка зима, таке і літо, а по ньому урожай.
- Після великого врожаю – сувора зима.
- Багато снігу взимку – багато хліба.
- Якщо на початку зими багато снігу випаде, то влітку часто дощитиме.
- Багато великих бурульок – до хорошого урожаю овочів.
- Снігу надує – хліба прибуде.
- Якщо сніг впритул до парканів привалив, літо буде погане; а якщо є проміжок – врожайне.
- Сніг поля покращує.
- Зима пройде, сніг зійде, а що посівна зійде.
- Денний сніг не лежить. Перший надійний сніг випадає вночі.
- За ніч снігу намете, так і зимовий шлях стане.
- Сніг пухом валить (падає легкими сніжинками).
- Якщо у свій час сніг випав у нас, то і врожай Бог дасть.
- Сніжок підпав, і слід запав.
- Піде сніжок – залишить слідок.
- Снігу немає – і сліду немає.
- Сніг-завірюха – бо вже зима біля вуха.
Про погоду влітку
- Якщо наст утворився, то рік буде хороший, а якщо його немає – літо буде посушливе і неврожайне.
- Якщо взимку утворюються дуже міцні і високі насти, то влітку будуть бурі і грози.
- Велика кількість снігу взимку віщує велику кількість води і спекотне літо. Зима повинна бути морозна і сніжна, а ось тепла і малосніжна зима не віщує хлібного літа.
Зимові прикмети по тваринах
- Вовки зимою виють близько людського житла – мороз посилиться.
- Поки вовки в зграї не будуть зігнані справжня зима не настане.
- Зайці теж відчувають настання холодів і туляться до житла: «Зайці в сади прийшли – до суворої зими». Якщо ж косі йдуть в ліси і поля, погода буде теплою.
- Кінь перед настанням негоди фиркає, хропе, мотає гривою, трясе головою і закидає її догори. А ось якщо конячка на землю лягає, то скоро випаде сніг.
- Собака згорнулася і лежить колечком – на холод. Розтягується на землі і лежить черевом догори, розкинувши лапи, – на тепло.
- Зміни погоди вловлюють і кішки. Перед настанням холодів вони вибирають собі місце тепліше і вище, згортаються калачиком і, прикривши мордочку лапкою, сплять. Якщо мурка вилизує тіло і хвіст, дряпає кігтиками стіну – чекай негоди, лиже лапу – до вітру, на спину перевертається – на гарну погоду. Перед відлигою кішка лягає посеред кімнати, розтягується і спить.
Зимові прикмети по птахах
- Ворони взимку на верхівках дерев сидять, голосно каркають і чистяться – до снігу.
- Якщо ввечері птиці зграєю в небо здіймають і кружляють в повітрі, то піднімаючись, то опускаючись, не знаходячи собі місце для ночівлі, то вночі буде буря або заметіль.
- Ворони в повітрі в’ються – перед снігом, на землю сідають – до відлиги, розсілися на верхівках дерев або дахах будинків – до морозу, сидять на нижніх гілках дерев – на вітер.
- Уважно стежили не тільки за поведінкою ворон, а й інших пташок:
- Сорока під стріху (дах) лізе – бути хурделиці.
- Горобці багато цвірінькають – до хуртовини.
- Горобці збираються зграями, сідають зверху на хмиз і співають – до тепла. А ось якщо пташки в середину хмизу ховаються, то наближаються холоди. Взагалі, якщо горобці взимку неспокійно себе зведуть, голосно цвірінькають, ховаються під дах або в хмиз, то буде заметіль або мороз.
- Дятел довбає дерева знизу-вгору, здираючи практично всю кору – до сніжної і суворої зими.
- Снігур співає на хуртовину, сніг і сльоту.
- Півень ввечері заспівав раніше дев’ятої години – до відлиги.
- Петька вночі заспіває не в звичайний час – до негоди та зміні погоди.
- Якщо в сильний мороз кочети раніше звичайного заспівають, то настане тепліша і помірна погода.
- Півень посеред двору на одній лапі стоїть – до морозу.
- Кури рано на сідало сідають – до холоднечі, і чим вище піднімаються, тим холодніше буде.
- Курка взимку крилами махає і хвостом крутить – на заметіль, влітку – на дощ.
- Кури нахохлилися, пір'я підняли і одна до одної туляться – до холоднечі.
- Гуси мордочки під крила ховають – до морозу, крилами ляскають – до тепла.
- Якщо гусак взимку загогоче – чекай тепла, а якщо сидить, піджавши ноги, – до хуртовини або холоду.
Зимові прикмети погоди
- Східний поривчастий вітер зі свистом – до тривалого холоду.
- Якщо кілька днів дме північний вітер, то буде буря або сніжна заметіль, а сніг випаде густий і великий.
- Ліс взимку шумить – до відлиги.
- Верба шумить (реве) – до хуртовини.
- Дубравушка шумить – до негоди.
- Віконниці скриплять і стукають – буде ростепель.
- Дзвін здалеку чути сильно і ясно – до морозу, слабо і глухо – до снігу.
- Туман до землі опускається – до потепління, високо над землею тримається – на хорошу погоду.
- Вночі іній з’явився – днем снігу не чекай.
- Дерева інеєм вкрилися – до тепла. Через 90 днів від цього дня випадуть опади: взимку – сніг, влітку – дощ.
- Дим з труби вниз опускається і по землі стелиться – до відлиги; вгору йде – до морозу.
- Хмари проти вітру йдуть – до снігу.
- Прикмети по пічному вогню
- По тому, як взимку горять в печі дрова, теж можна передбачити майбутню погоду:
- Червоний пічний вогонь – до морозу, білий – до тепла.
- Якщо при горінні дров чутний писк і тріск – чекай холодів.
- Дрова в печі димлять, шумлять і погано розпалюються – до потепління.
Прикмети за сонцем, зірками і місяцем
- Кола навколо місяця або сонця взимку – до морозу і тривалих хуртовин.
- Світлі стовпи біля сонця – скоро істотно похолодає.
- Якщо близько сонця «вуха» (короткі стовпи), то буде хуртовина і мороз.
- Промені світла від сонця вниз спускаються – до холоду, вгору – до тепла.
- Кола біля сонячного диска – до лютих, тріскучих морозів.
- Багато зірок на небі – до холоду. Рідкісні зірки – до хуртовини і негоди.
- Якщо молодий місяць крутий і з загнутими рогами, то протягом декількох тижнів буде холодно.
До теми: Стало відомо, як буде виглядати головна новорічна ялинка України у 2020 році
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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