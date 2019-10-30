Стало відомо, як буде виглядати головна новорічна ялинка України у 2020 році

Новий рік 2020 уже не за горами, і організатори святкових заходів у столиці України заздалегідь розробили концепт, розповіли про головні локації і показали головну новорічну красуню країни. На Софійській і Контрактовій площах буде дві найкрасивіші ялинки та безліч святкових заходів.

Так, висота головної ялинки України на Софійській площі може перевищити 28 метрів (якщо буде цілісна), або понад 31 метр (якщо збірна). Її прикрасять 800 тематичними іграшками і запалять понад 4 кілометри різнокольорових гірлянд.

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І цікаво, що замість Діда Мороза буде Санта-Клаус з Німеччини, а концерти відбуватимуться в Києві майже щодня.На Контрактовій площі святкові заходи триватимуть з 14 грудня до 19 січня.

Відомо, що у цьому році новорічна ялинка і фотозони на Софійській площі будуть в стилі чарівного світу пригод Лускунчика і його "Чотирьох королівств". Так, кияни зможуть відвідати Королівство сніжинок, Королівство квітів, Королівство солодощів і Королівство розваг.

Крім того, будуть також і персонажі мультфільму "Як козаки у футбол грали". Українські козаки разом з позитивними героями будуть охороняти королівства і Новий рік.

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