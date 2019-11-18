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Вихідні на новорічні свята 2020: скільки вихідних буде на Новий рік і Різдво
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Новорічні свята 2020 традиційно забезпечують українцям додаткові вихідні. У січні ми отримаємо затяжні вікенди, під час яких можна буде максимально розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні на Новий рік і Різдво в прийдешньому році!
Новий рік 2020 уже на порозі, а з ним ми очікуємо на веселі новорічні та різдвяні свята. Окрім подарунків та гарного настрою, українців чекає низка офіційних вихідних днів.
Вихідні на Новий рік і Різдво 2020
Розповідаємо, коли саме вони будуть, щоб ви спланували свій час та відпочинок!
Отож, святковий вікенд стартує наприкінці 2019 року й триватиме аж чотири дні поспіль. Субота, 28 грудня, буде робочою, а от неділя, 29 грудня, а також 30, 31 грудня будуть вихідні. Відтак, можна буде підготуватися до Нового року 2020 без жодних проблем, адже 1 січня також традиційно буде неробочим днем.
Різдво 7 січня – ще одне державне свято – принесе у 2020 році два вихідних. 6 січня також буде офіційним вихідним. Оскільки ці дня припадають на понеділок та вівторок, якому передують субота-неділя, ми отримаємо вікенд з 4 по 7 січня – чотири дні. Проте вихідний за 6 січня переноситься на 11 січня, яке буде робочим днем.
У багатьох компаніях та державних установах рекомендують працівникам взяти відпустку на 2 та 3 січня власним коштом, аби повноцінно відпочити в першій половині місяця.
Календар вихідних на новорічні свята 2020
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|ЧТ
|ПТ
|СБ
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