Природні чудеса України: унікальні місця, які треба відвідати цього літа

Україна багата на мальовничі куточки із неймовірною природою, які варто побачити на власні очі. Якщо ви ще не визначились, куди поїхати цього літа – наша добірка саме для вас. Пакуйте валізи й вирушайте назустріч незабутнім враженням.

Подорожувати Україною – це чудова ідея! Ви переконаєтесь, що недооцінювали рідну землю, адже своєю красою вона не поступається популярним закордонним маршрутам. У нас є свої Мальдіви, своя Сахара та навіть Атлантида! Повірте, запропоновані туристичні напрямки не лишать вас байдужими, ба більша – вони вразять і зачарують. Гайда в мандри!

Бакота

Де: с. Бакота, Кам’янець-Подільский район, Хмельницька область.

Це місце називають українською Атлантидою. Його краса та містичність з кожним роком приваблює все більше туристів. Круті схили, що ніби торкаються неба, тепле озеро, яке змусить скупатися навіть тих, хто приїхав сюди геть не за цим, вражаюча панорама, дивлячись на яку розумієш – час зупинився.

Бакота / ukrainer

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Утім, розраховувати на розвинену туристичну інфраструктуру не варто. Подільська перлина лише звикає до паломництва туристів, тому запропонувати щось, окрім незайманої природи, кількох музеїв поблизу та плавання наразі не може. Чому, запитаєте ви? Історія виникнення Бакотської затоки досить красномовно пояснює це.

Свого часу тут була долина з двома селами, але через будівництво Новодністровської ГЕС у 1981 році мешканців було виселено в сусідні міста, а сам населений пункт був повністю затоплений водою. Ви лише уявіть: під дністерськими водами затоплене ціле село!

Для тих, хто бажає урізноманітнити свій туристичний маршрут, приїхавши до Бакоти зробити це буде нескладно. До Кам'янець-Подільської фортеці – 55 км., до Хотинської – 60 км.

Джарилгач

Де: Каркінітська затока, Скадовський район, Херсонська область

Якби митці пера, пензля або слова побували на острові Джарилгач, без сумніву, вони б надихнулися на створення чогось, що ввійшло б в історію. Це місце називають українськими Мальдівами. Доведено, що він є найбільшим незаселеним островом Європи. Назва його походить від тюркської мови, і тлумачиться як "випалений" або "обгорілий ліс".

Це місце лише набуває статусу "туристичного", і заманює передусім прихильників наметового відпочинку, адже на острові відсутні готелі, ресторани, помешкання чи інші атрибути туристичної інфраструктури. Лише 50 км піщаної дороги, прозора і неймовірно чиста вода, незаймана природа, відсутність будь-якої комунікації з метушливим світом – а на острові немає зв’язку – ось, що приваблює туристів, які прагнуть відпочити не лише тілом, а й душею.

Тут ви не почуєте "здається кімната", "смажені креветки", "варена кукурудза"... Натомість саме тут природа настільки близька до людини, що побачити диких тварин, а в найближчих ділянках моря дельфінів, величезних крабів та морських свиней – звична справа для відпочивальників.

Візитівкою цього місця є старий маяк, який тамтешні мешканці називаю Ейфелевою вежею. За легендою, конструктором цього маяка є учень самого Олександр Гюстав Ейфеля, який збудував знамениту вежу в Парижі, що стала беззаперечним символом кохання. Для тих, хто бажає оздоровитися – Джарилгач чудовий варіант. Тутешній санаторій "Солончаки" відомий грязевими масками, які насичені покладами пилоїдів. Ці грязі неймовірно корисні для дихальної системи, а шкіра після них – сама ніжність

Лемурійське озеро (Рожеве озеро)

Де: с. Григорівка, Чаплинській район, Херсонська область

Це справжнє українське диво природи відоме небагатьом. Туристичний потік – яскравий тому доказ. Історія виникнення Рожевого озера оповита легендами: одні пов'язують його з падінням радянського літака у 70-х роках минулого сторіччя, коли нібито від потужного удару та вибуху це озеро й утворилося. Інші вважають, що воно є залишками доісторичного Лемурійського моря.

Час від часу вода в озері відступає, а прибережна територія зі справжньої рожевої солі – збільшується. Краєвиди цього пляжу справді захоплюють. Рожева водойма, берег, що вкритий рожевою сіллю, здається, саме небо над цим озером тішиться побаченому. Утім, багатьом українцям це місце просто невідоме, що не скажеш про іноземних туристів. Щороку вони приїздять не стільки помилуватися красою цього місця, скільки оздоровитися.

Мікроорганізми, яких називають озерним планктоном, роблять рожеву сіль справжнім еліксиром молодості. Вони виділяють рідину, яка допомагає їм вижити у солоному середовищі. Ця рідина насичена бета-кератином. Саме вона фарбує воду в рожевий колір, і, водночас, лікує. Науковці стверджують, що імунна та судинна система після тижневого оздоровлення в Лемурівському озері скаже вам "дякую".

І відсутність туристичної інфраструктури хай не стає вам на заваді, адже лікувальні властивості цього місця, неймовірні краєвиди і можливість читати книгу лежачи просто на воді, точно компенсують якісь побутові незручності.

Олешківська пустеля

Де: Олешківський район, Херсонська область

Найбільший піщаний масив України, що не має аналогів в Європі – Олешківська пустеля розкинулася за 30 км. на схід від Херсона. Це місце справді унікальне, адже немає рівних поверхонь. Лише пісок, що нагрівається влітку до 70°C, й унікальне природне диво посеред пустелі – оазис.

Олешківські піски

Історія виникнення цього природного дива в Україні позбавлена будь-якого романтизму та історичних бекграундів. Масивна піщана територія утворилася внаслідок випасання величезних отар овець ще ХІХ столітті. Тварини просто з’їли усю рослинність, лишивши самі піски, а потужні вітри розширили їх межі. На території пустелі є озеро, смак води якого може конкурувати з популярними родовищами.

Щороку до Олешківської пустелі приїжджає багато туристів, для яких влаштовують піші екскурсії. Любителям екстриму українська Сахара сподобається не менше. Туристичні маршрути на квадроциклах по розжареному піску – саме для вас.

Синевир

Де: Міжгірський район, Закарпатська область

Найбільше озеро Карпат, яке називають Морським оком Закарпаття. Якщо дивитися на озеро з висоти пташиного польоту, то сумнівів щодо доречності проведених паралелей точно не лишиться. Синевир входить до Національного природного парку. Оточений з усіх боків сторічними соснами та смереками. Варто лише прислухатися до вітру, і здаватиметься, що до тебе шепоче сама закарпатська історія.

На території озера розташований Центр бурих ведмедів, де реабілітують тварин, що зазнали знущань. Словом, приїхавши у це місце сили та спокою, – ви без сумніву забажаєте повернутися знову.

Майте на увазі, що купатися у Синевирі заборонено. Хоча б тому, що робити це на території заповідника не можна, але і температура води не надто сприятлива для цього. Навіть, у найлютішу спеку, вода прогрівається не більше ніж два метри в глибину.

Тунель кохання

Де: с. Клевень, Рівненська область

Створюючи це ландшафтне диво – Тунель кохання – природа без сумніву мала романтичний настрій. Його зелений коридор простягається вздовж залізничної колії між селищами Клевань та Оржів, ніби символізуючи об'єднання двох. Особливо красивим це місце є влітку та восени, коли листя формує собою чітку форму арки.

Закохані приїжджають сюди звідусіль. За повір'ям, якщо пара скріпить свої почуття поцілунком в тунелі, проживе у любові все життя. Дехто з молодят навіть саджає тут квіти на знак своїх почуттів.

Водоспад "Шипіт"

Де: ущелина річки Пилипець, Міжгірський район, Закарпатська область

І яка ж добірка українських див природи без славнозвісних водоспадів? Водоспад "Шипіт" – один з наймальовничіших в Україні. Опинившись біля нього, ти відчуваєш себе крихітним елементом всесвіту, адже висота скелі, з якої бере свій початок водоспад, – 14 метрів. Кількома каскадами він потужно зривається донизу, розсіюючи при цьому тисячі крапель.

Подивитися на перлину Карпат приїжджають навіть іноземні туристи. Часті гості тут і представники різних субкультур України та світу, які з'їжджаються на щорічний неформальний фестиваль, що завершується святом Івана Купала.

Заліщики

Де: м. Заліщики, Тернопільська область.

Це містечко-півострів нагадує пульсуюче серце природи, оточене глибокими водами річкової петлі Дніпра, і щоб дістатися його – необхідно здолати дорогу мостом. Цілком справедливо це місто називають одним із найкрасивіших місць Європи. Воно і не дивно, адже такою красою можуть похизуватися лише два місця у світі: Мозель у Франції та Підкова мармурового каньйону у США.

Якщо вибратись на гору, що розташована напроти моста, то можна побачити вражаючу панораму від якої перехоплює подих.

Подорожуйте Україною, адже вона того варта!

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