Представлено Samsung Galaxy Z Fold 2: чим здивувало друге покоління гнучких смартфонів

Під час заходу Unpacked 2020 компанія Samsung показала оновлений гнучкий смартфон Galaxy Z Fold 2. Попри схожий з попередником формфактор, апарат отримав низку відчутних відмінностей: зміни торкнулися моделі процесора, діагоналей дисплеїв і конфігурації камери.

Гнучкий формфактор Galaxy Z Fold 2 успадкував від свого попередника, але при цьому отримав низку конструктивних і дизайнерських нововведень.

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Найпомітнішою зміною став зовнішній 6,23-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою 60 Гц. Він займає практично всю площу передньої панелі складеного гаджета. З його допомогою можна здійснювати дзвінки, відправляти повідомлення або запускати різний софт, включаючи ігри.

Додав у розмірах і основний гнучкий дисплей, діагональ якого збільшилася до 7,6 дюйма у розкритому стані, при цьому товщина рамок зменшилася у порівнянні з торішньою версією. Гнучка 120-герцового панель також отримала фірмовий захисний шар Ultra Thin Glass, який підвищує її "живучість".

Завдяки модифікованій прошивці One UI на базі Android 10 у планшетному режимі користувач може запускати кілька додатків одночасно або використовувати всю доступну площу для одного вікна. При згинанні пристрою картинка автоматично переміститься на допоміжний екран і автоматично масштабується до його розмірів. Ще однією відмінністю Galaxy Z Fold 2 від торішньої моделі стала відсутність характерного вирізу для подвійної фронталки на головному екрані, яка "з'їдала" частину корисної площі. Його місце зайняв акуратний отвір, в який врізаний одинарний 10-мегапіксельний модуль – ще один такий же розмістився на зовнішньому екрані.

Основний модуль представлений трьома датчиками з роздільною здатністю 12 Мп і різними об'єктивами. На відміну від селфі-датчика, цей блок доступний у будь-якому положенні: у ролі видошукача можна використовувати обидва дисплеї пристрою. Сам шарнір, як і у попередньої моделі лінійки, підтримує функцію Flex Mode, що дозволяє фіксувати дисплей при відкритті під кутом від 90° до 120°.

Апаратна частина піддалася невеликим, але відчутних змінам: під "капотом" розмістився флагманський восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 865+. Об'єм оперативної та вбудованої пам'яті становить 12 і 256 ГБ відповідно. За автономність гнучкої новинки відповідає комбо з двох роздільних осередків акумулятора сумарною місткістю 4500 мАг, рознесених по "половинках" корпусу. Смартфон підтримує технологію швидкої провідної зарядки потужністю 25 Вт, бездротової на 15 Вт, а також здатний виконувати роль павербенка, заряджаючи різні аксесуари та інші гаджети.

Технічні характеристики Samsung Galaxy Z Fold 2:

Основний дисплей (внутрішній): Dynamic AMOLED, 7,6", 2208x1768, 5: 4, 120 Гц, HDR10 +

Допоміжний дисплей (зовнішній): Super AMOLED, 6,23", 2260x816, 25: 9, 60 Гц, HDR10 +

Процесор: Qualcomm Snapdragon 865+

Оперативна пам'ять: 12 ГБ

Вбудована пам'ять: 256 ГБ UFS 3.1

Акумулятор 4500 мАг, швидка провідна (25 Вт), бездротова (11 Вт) і реверсивна зарядка

Основна камера: потрійна, 12 Мп (f / 1.8, OIS) + 12 Мп (f // 2.2, ультраширококутна оптика) + 12 Мп (f / 2.4, телеоб'єктив)

Фронтальна камера: 10 Мп (f / 2.2) + 10 Мп (f / 2.2), на зовнішньому дисплеї

Безпека: сканер відбитків пальців на бічній грані

ОС: Android 10 з фірмовою оболонкою OneUI

Габарити: 159,2 x 68 x 16,8 мм (у складеному стані), 159,2 x 128,2 x 6,9 мм (у розкритому стані)

Вага: 279 грамів

Samsung Galaxy Z Fold 2 надійде у продаж в чорному і бронзовому корпусах, ціна новинки буде оголошена пізніше.

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