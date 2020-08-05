На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Представлено Samsung Galaxy Z Fold 2: чим здивувало друге покоління гнучких смартфонів
-
- 16
Під час заходу Unpacked 2020 компанія Samsung показала оновлений гнучкий смартфон Galaxy Z Fold 2. Попри схожий з попередником формфактор, апарат отримав низку відчутних відмінностей: зміни торкнулися моделі процесора, діагоналей дисплеїв і конфігурації камери.
Гнучкий формфактор Galaxy Z Fold 2 успадкував від свого попередника, але при цьому отримав низку конструктивних і дизайнерських нововведень.
Це цікаво: Galaxy Note20 Ultra, Tab S7, Watch 3 і Buds Live: коротко про гаджети з Samsung Unpacked
Найпомітнішою зміною став зовнішній 6,23-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою 60 Гц. Він займає практично всю площу передньої панелі складеного гаджета. З його допомогою можна здійснювати дзвінки, відправляти повідомлення або запускати різний софт, включаючи ігри.
Додав у розмірах і основний гнучкий дисплей, діагональ якого збільшилася до 7,6 дюйма у розкритому стані, при цьому товщина рамок зменшилася у порівнянні з торішньою версією. Гнучка 120-герцового панель також отримала фірмовий захисний шар Ultra Thin Glass, який підвищує її "живучість".
Завдяки модифікованій прошивці One UI на базі Android 10 у планшетному режимі користувач може запускати кілька додатків одночасно або використовувати всю доступну площу для одного вікна. При згинанні пристрою картинка автоматично переміститься на допоміжний екран і автоматично масштабується до його розмірів. Ще однією відмінністю Galaxy Z Fold 2 від торішньої моделі стала відсутність характерного вирізу для подвійної фронталки на головному екрані, яка "з'їдала" частину корисної площі. Його місце зайняв акуратний отвір, в який врізаний одинарний 10-мегапіксельний модуль – ще один такий же розмістився на зовнішньому екрані.
Основний модуль представлений трьома датчиками з роздільною здатністю 12 Мп і різними об'єктивами. На відміну від селфі-датчика, цей блок доступний у будь-якому положенні: у ролі видошукача можна використовувати обидва дисплеї пристрою. Сам шарнір, як і у попередньої моделі лінійки, підтримує функцію Flex Mode, що дозволяє фіксувати дисплей при відкритті під кутом від 90° до 120°.
Апаратна частина піддалася невеликим, але відчутних змінам: під "капотом" розмістився флагманський восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 865+. Об'єм оперативної та вбудованої пам'яті становить 12 і 256 ГБ відповідно. За автономність гнучкої новинки відповідає комбо з двох роздільних осередків акумулятора сумарною місткістю 4500 мАг, рознесених по "половинках" корпусу. Смартфон підтримує технологію швидкої провідної зарядки потужністю 25 Вт, бездротової на 15 Вт, а також здатний виконувати роль павербенка, заряджаючи різні аксесуари та інші гаджети.
Технічні характеристики Samsung Galaxy Z Fold 2:
- Основний дисплей (внутрішній): Dynamic AMOLED, 7,6", 2208x1768, 5: 4, 120 Гц, HDR10 +
- Допоміжний дисплей (зовнішній): Super AMOLED, 6,23", 2260x816, 25: 9, 60 Гц, HDR10 +
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 865+
- Оперативна пам'ять: 12 ГБ
- Вбудована пам'ять: 256 ГБ UFS 3.1
- Акумулятор 4500 мАг, швидка провідна (25 Вт), бездротова (11 Вт) і реверсивна зарядка
- Основна камера: потрійна, 12 Мп (f / 1.8, OIS) + 12 Мп (f // 2.2, ультраширококутна оптика) + 12 Мп (f / 2.4, телеоб'єктив)
- Фронтальна камера: 10 Мп (f / 2.2) + 10 Мп (f / 2.2), на зовнішньому дисплеї
- Безпека: сканер відбитків пальців на бічній грані
- ОС: Android 10 з фірмовою оболонкою OneUI
- Габарити: 159,2 x 68 x 16,8 мм (у складеному стані), 159,2 x 128,2 x 6,9 мм (у розкритому стані)
- Вага: 279 грамів
Samsung Galaxy Z Fold 2 надійде у продаж в чорному і бронзовому корпусах, ціна новинки буде оголошена пізніше.
Читайте також: Не зовсім флагмани: ТОП найкрутіших смартфонів 2020 року
- 05 серпня
-
21:51Здійснив мрію усього життя: 96-річний італієць закінчив університет
-
21:245 речей, які люто бісять більшість водіїв сучасних автомобілів
-
21:006 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Більше шкоди, ніж користі: учені вразили заявою про фітнес-браслети
-
20:22Пол Маккартні розповів, чому розпались The Beatles
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:52Представлено Samsung Galaxy Z Fold 2: чим здивувало друге покоління гнучких смартфонів
-
19:46Відчайдушний рибалка розсмішив Reddit своїм тату (фото)
-
19:24Таємниця століття: стало відомо, чому чоловіки розкидують шкарпетки по дому
-
19:17Ці продукти допомагають зняти стрес
-
19:00Привітання на День ангела Христини 2020 у прозі: побажання своїми словами
-
18:52Galaxy Note20 Ultra, Tab S7, Watch 3 і Buds Live: коротко про гаджети з Samsung Unpacked
-
18:44Джіджі Хадід засвітила розкішний бюст у гарячій зйомці
-
18:24Головне – не розлити молоко: у TikTok запустили кумедний челендж
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:15Всього одне горня: чому важливо кожного дня пити каву
-
18:00Гороскоп на 6 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Дороге задоволення: фільм Мулан покажуть восени на Disney +
-
17:51Як зачіска змінює людей: ефектні фото крутих перевтілень
-
17:27Гаррі Поттер і Вогнепальна зброя: ентузіаст замінив чарівні палички в улюбленому фільмі
-
17:17Найзарозуміліші з усіх: знаки Зодіаку, які мають надмірну гординю
-
16:53Друге життя: дивіться, як після аварії відновлюють рідкісний Porsche 911
-
16:44Чи справді сімейний стан впливає на щастя: відповідь учених
-
16:26Старий дизайн і свіже "залізо": Apple випустила оновлений iMac
-
16:15Архітектори звели ідеальний дім для відпочинку в Нідерландах: фото
- 05 серпня
-
21:245 речей, які люто бісять більшість водіїв сучасних автомобілів
-
18:52Galaxy Note20 Ultra, Tab S7, Watch 3 і Buds Live: коротко про гаджети з Samsung Unpacked
-
17:51Як зачіска змінює людей: ефектні фото крутих перевтілень
-
14:31Українка зробила свій перший кікфліп: скейтбордист Тоні Хавк це оцінив
-
11:51Підтримку Google Play Music припинять у жовтні: YouTube Music повністю замінить сервіс
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 5 серпня
-
07:13Як освіжити одяг, якщо немає часу на прання
- 04 серпня
-
21:02Якщо терпіти нема сил: 7 правил спонтанного сексу, які не варто ігнорувати
-
18:23Як приготувати ідеальні сирники: виходить дуже смачно
-
16:25Від O.Torvald до Jah Khalib: ТОП крутих концертів серпня в Києві
-
13:21Кріштіану Роналду поповнив свій автопарк розкішним гіперкаром: фото
-
11:20Ранні кавуни – теж корисні: розповідаємо, чому не варто боятись нітратів
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 4 серпня
-
07:15Погода в Україні 4 серпня: спека повертається
- 03 серпня
-
21:14Секс на пляжі: все, що варто знати про райську насолоду
-
19:047 кіногероїнь, які найбільше бісять глядачів, хоч і незаслужено
-
17:01Українські Мальдіви і Бора-Бора: Сергій Притула показав свій відпочинок на Херсонщині
-
14:24ТЕСТ: Перевір, чи зможеш обрати стиглий кавун
-
12:25alyona alyona, Kalush та Ко влаштували поминки українського репу: прем'єра нових треків
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 3 серпня
-
07:19Погода в Україні 3 серпня: у яких областях пройдуть дощі
- 02 серпня
-
21:53Названа найбезпечніша країна після скасування заходів з боротьби з COVID-19
-
18:50Дівчина тижня: гаряча зірка мережі Крістіна Дрім, яка спокушає апетитними формами (18+)
-
15:51Сам собі барбер: як підстригти бороду вдома
-
12:54Нова музика літа: плейлист свіжих треків тижня