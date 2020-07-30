Не зовсім флагмани: ТОП найкрутіших смартфонів 2020 року

Як показує практика, більшість власників смартфонів не використовують можливості своїх гаджетів навіть на половину. Усі ці потужні процесори, круті камери, екрани з неймовірною роздільною здатністю. Це все те, за що ми переплачуємо. Ловіть ТОП 3 смартфони, які аж ніяк не гірші за флагмани.

У нашому новому матеріалі ми розповімо про смартфони, які цілком і повністю задовольнять більшість користувачів. Звичайно ж, мова піде про компромісні рішення, але вони дозволять не лише отримати задоволення від використання гаджетів, а й зекономити достатньо грошей, які можна витратити на відпочинок.

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OnePlus Nord

Ми вирішили почати наш ТОП зі смартфона, який вийшов буквально на днях. OnePlus цьогоріч дещо загралась у флагманському сегменті, через що їй довелося випустити через кілька місяців ще один гаджет, але уже доступний. Європейська ціна на новинку – 399 євро. Розберімось, що ж за ці гроші отримує користувач, і чому вам варто звернути увагу саме на цю модель.

Екран 90 Гц

Одна з кілер-фіч цього смартфона – екран з частотою оновлення 90 Гц. Досвідчені оглядачі кажуть, що різницю між 120 і 90 Гц неозброєним оком побачити вкрай складно, а от між 60 і 90 вона настільки разюча, що аж капець. Інтерфейс буквально "літає", що дає вам приємні відчуття потужного смартфона. Також така тактова частота може сподобатися мобільним геймерам, адже ваша улюблена гра розкриється по-новому. Єдиний недолік такої функції – вона все ж впливає на автономність, але не настільки суттєво.

Якщо коротко пройтися по решті пунктів, то перед нами добротний середнячок з потужним процесором (хай і не топовим), чудовою AMOLED-матрицею, а також непоганим набором камер (на жаль, не обійшлося й без немічного модуля для створення макро).

Технічні характеристики OnePlus Nord:

Екран: 6,44", Fluid AMOLED, 2400х1080 пікселів;

Процесор: Snapdragon 765G (1x2.4 ГГц + 1x2.2 ГГц + 6x1.8 ГГц);

Пам'ять: 6 + 64 ГБ / 8 + 128 ГБ / 12 + 256;

Камери: 48 МП, f/1.8, 26mm (ширококутна), 8 МП, f/2.3, 119˚ (ультраширококутна), 5 МП, f/2.4, (датчик глибини), 2 МП, f/2.4, (макрооб'єктив);

Акумулятор: 4115 мАг;

Фішки: швидка зарядка – 70% за 30 хвилин, екран 90 Гц;

Ціна: 13 999 гривень за версію 8 + 128 ГБ.

Poco F2 Pro

Фанати Xiaomi понад рік чекали на появу нащадка легендарного Poco F1. Але, на жаль, дива не сталось. Смартфон суттєво подорожчав, через що його уже складно назвати "убивцею" флагманів. Утім, як це властиво усім пристроям цієї компанії, з моменту анонсу він дещо втратив у ціні, тож зараз про нього можна поговорити без певного дискомфорту.

Потужне "залізо"

Якщо й виокремлювати у цьому смартфоні щось, то найбільшої уваги вартий саме процесор Snapdragon 865. Адже за ціною OnePlus Nord користувачі отримують гаджет, який оснащений значно потужнішим "каменем". Але не обійшлося й без низки компромісів.

Наприклад, екран у нас зі звичайною частотою 60 Гц, набір камер теж не вражає та складається, по суті, з двох основних камер і двох – для симетрії. Ще один сюрприз очікує на тих, хто хоче зекономити. Виявилося, що у старшій версії з 8 ГБ оперативної пам'яті стоїть швидший модуль вбудованої пам'яті. Це, звичайно ж, не трагедія, але не надто приємно усвідомлювати, що китайці вирішили настільки зекономити, урізавши молодшу модель навіть у цьому пункті.

POco F2 Pro може похизуватися потужним процесором

Чи можна назвати Poco F2 Pro ігровим рішенням? Звичайно ж, можна. Але будьте готовими до того, що смартфон пристойно грітиметься, просідатимуть кадри в іграх і не завжди ви зможете витискати максимум зі свого пристрою. І це не дивно, адже встановити потужний процесор і оптимізувати систему – дві різні історії. І в Xiaomi, на жаль, останній пункт часто не є пріоритетним.

Технічні характеристики Poco F2 Pro:

Екран: 6,67", Super AMOLED, 2400х1080 пікселів;

Процесор: Snapdragon 865 (1x2.84 ГГц + 3x2.42 ГГц + 4x1.8 ГГц);

Пам'ять: 6 + 128 ГБ / 8 + 256 ГБ;

Камери: 64 МП, f/1.9, 26mm (ширококутна), 5 МП, f/2.2, 50mm (телеоб'єктив), 13 МП, f/2.4, 123˚ (ультраширокутний), 2 MP, f/2.4, (датчик глибини різкості);

Акумулятор: 4700 мАг;

Фішки: висувна фронтальна камера;

Ціна: 13 999 гривень за версію 6 + 128 ГБ.

iPhone 11

Ми не могли скривдити фанатів Apple. Але, ураховуючи ширину модельної лінійки, то й вибір стає надто очевидним. На думку нашої редакції, iPhone 11 – ідеальний "яблучний" смартфон зі збалансованими характеристиками, ціною та можливостями, які користувач отримує за ці гроші.

Система iOS

Ми вимушені визнати, що iOS – найкраща мобільна операційна система. І нам є з чим порівняти, адже свого часу через наші руки пройшли і гаджети на Windows, і на Blackberry OS, і на "голому" Android, і з певними модифікаціями. Усе це не те. Лише власник iPhone може раз і назавжди забути про те, що йому потрібно щось десь налаштувати, аби гаджет нарешті почав нормально працювати. І це цінується по всьому світу. А якщо ви відкладете покупку до жовтня, то зможете насолодитися уже iOS 14, яка стала в рази крутішою та інтуїтивнішою. Вона зробить усе для того, аби ви з неабиякою насолодою користувалися смартфоном.

Ложка дьогтю з особистого користування – кабель Lightning в епоху Type-C. Це такий біль, коли ти звикаєш заряджати свій смартфон і ноутбук однією зарядкою, а з iPhone так не можна. І ще крихітний вогник літери "ї". Вона на рідній клавіатурі Apple є, але потрібно затискати літеру "і", щоб вибрати "ї". І це не надто зручно, якщо ви частенько листуєтесь за допомогою смартфона. Але до цього з часом теж можна звикнути.

Технічні характеристики iPhone 11:

Екран: 6,1", Liquid Retina IPS, 828 x 1792 пікселів;

Процесор: Apple A13 Bionic (2x2.65 ГГц + 4x1.8 ГГц);

Пам'ять: 4 + 64/128/256;

Камери: 12 МП, f/1.8, 26mm (ширококутна), 12 МП, f/2.4, 13mm (ультраширококутна);

Акумулятор: 3110 мАг;

Фішки: безпровідна зарядка;

Ціна: 23 999 гривень за версію на 64 ГБ.

Звичайно ж, у наш рейтинг могли потрапити ще кілька крутих смартфонів, але ми ж то знаємо, що надто великий вибір лише ускладнює нам життя. Який гаджет купити цьогоріч – вирішувати, звичайно ж, вам. Ми лише нагадуємо про те, щоб ви берегли себе та свої гроші, а також не велися на маркетингові ходи більшості компаній!

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