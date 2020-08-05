Galaxy Note20 Ultra, Tab S7, Watch 3 і Buds Live: коротко про гаджети з Samsung Unpacked

Під час свого традиційного серпневого заходу Samsung Unpacked південнокорейська компанія представила не лише смартфон Galaxy Note 20, а й фірмовий планшет, оновлений смарт-годинник і футуристичні навушники. Коротко пройдемось по усіх гаджетах, які нам показали.

5 серпня відбулась онлайн-подія, Samsung Unpacked. У рамках цього заходу компанія представила цілу низку фірмових гаджетів, які однозначно варті вашої уваги. Почнемо ми традиційно зі смартфона, адже навколо Galaxy Note20 у мережі ширилося безліч чуток. Цікаво, чи всі вони збігаються з дійсністю?

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Samsung Galaxy Note20 та Note20 Ultra

Цьогоріч відмінностей між молодшим і старшим "ноутом" надзвичайно багато, тож ми рекомендуємо звернути увагу саме на Note20 Ultra. Він дійсно суттєво відрізняється від звичайної варіації культового смартфона.

Технічні характеристики Samsung Galaxy Note20 | Note20 Ultra:

Дисплей: Super AMOLED Plus, 6,7", Full HD +, 60 Гц, скло Gorilla Glass 5 | Dynamic AMOLED 2X, 6,9", WQHD +, 120 Гц, скло Gorilla Glass Victus

Чипсет: Exynos 990, 7-нм, графіка Mali-G77 MP11

Оперативна пам'ять: 8 ГБ | 8 ГБ (LTE), 12 ГБ (5G)

Накопичувач: 256 ГБ | 256 ГБ (LTE), 512 ГБ (5G)

Карти пам'яті: не підтримуються | microSD до 1 ТБ

Основна камера: 12 Мп (f / 1.8, 2PD-автофокус, OIS) + 12 Мп (ультраширококутний об'єктив, f / 2.2) + 64 Мп (телеоб'єктив, 3х гібридний зум, f / 2.2, OIS) | 108 Мп (f / 1.8, PD-автофокус, OIS) + 12 Мп (ультраширококутний об'єктив, f / 2.2) + 12 Мп (телеоб'єктив, 5х оптичний зум, f / 3.0, OIS)

Фронтальна камера: 10 Мп (f / 2.2, 2PD-автофокус)

Акумулятор 4300 мАг | 4500 мАг

Зарядка: швидка провідна і бездротова, зворотна бездротова

Роз'єм: USB Type-C

Безпека: ультразвуковий сканер відбитків пальців в екрані, окремий захищений процесор

Безконтактна оплата: Samsung Pay (NFC + MST)

Аудіо: стереодинаміки від AKG, Dolby Atmos

ОС: Android 10 + One UI

Захист від води: IP68 (занурення на глибину до 1,5 метра до 30 хвилин)

Додатково: бездротове підключення до ПК / монітора / ТВ через Samsung DeX

Габарити: 161,6 х 75,2 х 8,3 мм | 164,8 х 77,2 х 8,1 мм

Вага: 195 г | 208 г

Ціни на Samsung Galaxy Note20 та Note20 Ultra в Україні: 28 999 та 35 999 гривень відповідно. При передзамовленні у подарунок ви отримаєте фірмові навушники Galaxy Buds+ до Note20 або Buds Live до Note20 Ultra.

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Samsung Galaxy Tab S7 та Tab S7+

Основна родзинка цього гаджета полягає в тому, що це перший у світі планшет, який отримав 120-герцовий AMOLED-дисплей. Але на цьому особливості не завершуються. Тут і топове "залізо", і преміальні матеріали корпусу, і підтримка SPen.

Технічні характеристики Samsung Galaxy Tab S7 + | Galaxy Tab S7:

Дисплей: 12,4", Super AMOLED, 120 Гц, 2800x1752 | 11", Super AMOLED, 120 Гц, 2560x1600

Процесор: Snapdragon 865+, графіка Adreno 650

Оперативна пам'ять: 6 ГБ

Накопичувач: 128 ГБ, підтримка microSD до 1 ТБ

Основна камера: подвійна, 13 + 5 Мп

Фронтальна камера: 8 Мп

Акумулятор: 10 900 мАг | 8000 мАг, швидка зарядка потужністю до 45 Вт

Інтерфейси: USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac / ax, Bluetooth 5.0, GPS, LTE (опціонально)

Аудіо: чотири динаміки AKG

Безпека: сканер відбитків пальців в екрані | сканер відбитків пальців на корпусі

ОС: Android 10 з інтерфейсом One UI 2.5

Габарити: 285 x 185x 5,7 мм | 253,8 x 165,3 x 6,3 мм

Вага: 575 грамів | 498 грамів

Samsung Galaxy Tab S7 отримав екран на 120 Гц

Samsung Galaxy Watch 3

Нове покоління фірмових смарт-годинників стало ще більш функціональним, але зберегло свій традиційний крутий дизайн. На вибір користувачів пропонуються дві версії: на 45 і 41 мм. Обидві модифікації оснащені AMOLED-екранами (34 і 30 мм відповідно). Вони підтримують режим Always on Display, а самі захищені 2,5D-склом Corning Gorilla Glass DX, стійким до подряпин.

Крім відображення інформації про дзвінки, повідомлення, нагадування і погодні умови, Galaxy Watch 3 здатні виконувати роль персонального тренера. Годинники вміють цілодобово відстежувати фізичну активність власника, вести облік прогресу 120 видів тренувань, а також вимірювати пульс і знімати ЕКГ. В оновленні прошивки вони отримають функції пульсоксиметра (вимір рівня кисню в крові) і аналізу показників бігу. У списку інших корисних функцій новинок – відстеження якості сну і рівня стресу.

За продуктивність смарт-годинників відповідає тандем з двоядерного процесора Exynos 9110 (1,5 ГГц) і 1 ГБ оперативної пам'яті, місткість флеш-накопичувача становить 8 ГБ. Працюють вони на базі фірмової прошивки Wearable OS 5.5 на базі Tizen. Набір бездротових інтерфейсів обох версій Galaxy Watch 3 включає Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5.0 і NFC, опціонально випускаються і LTE-модифікації новинок.

Samsung Galaxy Buds Live

Футуристичні навушники-боби теж показали під час онлайн-заходу. Вони можуть похизуватися не лише незвичним дизайном, а й захистом від шумів та низкою унікальних функцій.

Samsung Galaxy Buds Live виконані в абсолютно новому дизайні та нагадують боби. У компанії відзначають, що навушники повторюють форму вушної раковини, завдяки чому досягається максимальний комфорт навіть при тривалому використанні. Цьому також сприяють спеціальні отвори для вентиляції.

Навушники оснащені великим однополосним 12-міліметровим динаміком і бас-каналом від AKG для посилення низьких частот. Встановлено три мікрофони (два зовнішні і один внутрішній) і вбудований вібраційний датчик кісткової провідності, що в сукупності забезпечує вищу якість передачі голосу при розмовах по телефону або записі звуку. Додатково поліпшенню якості мови сприяє акселерометр, який ловитиме руху рота і положення голови користувача.

Характеристики Galaxy Buds Live:

Тип: відкриті навушники

Динамік: 12 мм

Мікрофон: 2 зовнішніх і 1 внутрішній

Акумулятор: 60 мАг (навушники) і 472 мАг (чохол)

Час автономної роботи: до 6 годин з активним шумозаглушенням і до 8 – без нього

Підключення: Bluetooth 5.0, підтримка кодеків Scalable, AAC, SBC

Захист від вологи: IPX2

Додатково: активне шумозаглушення, ігровий режим з низькою затримкою, бездротова зарядка

Габарити і вага навушників: 27,3 х 16,5 х 14,9 мм, 5,6 г

Габарити і вага чохла: 50 х 27,8 х 27,8 мм, 42,2 г

Кольори: бронзовий, чорний, білий

Galaxy Buds Live ззовні нагадують боби

Як бачимо, витоки були надзвичайно близькими до дійсності. Інсайдери цьогоріч нас не підвели, а Samsung, традиційно, не розчарували. Пишіть у коментарях, який гаджет з представлених сподобався вам найбільше?

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