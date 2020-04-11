Позитивні новини тижня: від цвітіння магнолій до народження панд

На тлі епідемії та карантину нам бракує хороших новин, тому ми підготували для вас добірку з приємними новинами. Читайте далі та дізнайтеся те, що підніме вас настрій у цей непростий час!

Зранку 8 квітня о 5:35 ранку українці могли спостерігати на небосхилі великий та яскравий місяць. Це повний місяць, який був максимально наближений до Землі.

Панди вперше за 10 років парувалися

Великі панди з Червоної книги, адже цей вид під загрозою вимирання. Великі панди з гонконзького парку розваг – Ін-Ін і Ле-Ле – після закриття на карантин почали робити спроби природного розмноження, а до того всі спроби доглядачів змусити їх продовжити рід були марними.

Великі ссавці потрапили на відео у водах Національного парку Каланкі, біля спорожнілого Марселя. Через умови карантину на морі спостерігається менший рух суден, тому кити наближаються до берегів.

2 rorquals ont été observés dans le @ParcCalanque

Des images rares capturées par la patrouille ULAM13. Cette observation du 2ème plus grand animal au monde est un indice de + sur un potentiel effet du confinement sur le comportement de la faune sauvage. https://t.co/YWPadL0DXH pic.twitter.com/YnpbaOBEgC — Parc des Calanques (@ParcCalanques) April 8, 2020

Масово цвітуть магнолії та сакури

В Україні, на Закарпатті та у Львові, почали цвісти магнолії. У мережі з'являються все нові та нові відео і фото заквітчаних міст.

Завдяки карантину жителям північної Індії відкрився вид на вершину Гімалаїв. Центральна рада з екології заявила, що в цей період спостерігається "значне поліпшення якості повітря" завдяки зниженню автомобільного трафіку і зупинки багатьох виробництв.

A picture captured today from sialkot LOC . Kashmir mountains. This kind of clear we are seeing after around more than 30 years pic.twitter.com/67KVRNJTOr — Khawar S Khawaja (@khawajaks) April 4, 2020

Фотограф Вадим Яцун здобув перемогу у конкурсі Professional Photographer Of The Year 2020 у номінації Fashion Golden Camera (боролися 300 фотографів з 30 країн Європи).

Дані із супутників показують викиди діоксиду азоту (NO2) над Францією в березні 2019 на одному кадрі та з 14 по 25 березня 2020 року на іншому. Густий червоний колір вказує на високий рівень забруднення.

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