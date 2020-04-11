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Позитивні новини тижня: від цвітіння магнолій до народження панд
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На тлі епідемії та карантину нам бракує хороших новин, тому ми підготували для вас добірку з приємними новинами. Читайте далі та дізнайтеся те, що підніме вас настрій у цей непростий час!
Рожевий супермісяць з'явився на небі
Зранку 8 квітня о 5:35 ранку українці могли спостерігати на небосхилі великий та яскравий місяць. Це повний місяць, який був максимально наближений до Землі.
Панди вперше за 10 років парувалися
Великі панди з Червоної книги, адже цей вид під загрозою вимирання. Великі панди з гонконзького парку розваг – Ін-Ін і Ле-Ле – після закриття на карантин почали робити спроби природного розмноження, а до того всі спроби доглядачів змусити їх продовжити рід були марними.
До берега спорожнілої Франції припливли кити
Великі ссавці потрапили на відео у водах Національного парку Каланкі, біля спорожнілого Марселя. Через умови карантину на морі спостерігається менший рух суден, тому кити наближаються до берегів.
Масово цвітуть магнолії та сакури
В Україні, на Закарпатті та у Львові, почали цвісти магнолії. У мережі з'являються все нові та нові відео і фото заквітчаних міст.
Вперше за 30 років над Гімалаями розійшлися хмари
Завдяки карантину жителям північної Індії відкрився вид на вершину Гімалаїв. Центральна рада з екології заявила, що в цей період спостерігається "значне поліпшення якості повітря" завдяки зниженню автомобільного трафіку і зупинки багатьох виробництв.
Український фотограф посів перше місце на конкурсі в Європі
Фотограф Вадим Яцун здобув перемогу у конкурсі Professional Photographer Of The Year 2020 у номінації Fashion Golden Camera (боролися 300 фотографів з 30 країн Європи).
Знімки з космосу показали очищене повітря
Дані із супутників показують викиди діоксиду азоту (NO2) над Францією в березні 2019 на одному кадрі та з 14 по 25 березня 2020 року на іншому. Густий червоний колір вказує на високий рівень забруднення.
До теми: 9 фото про те, як тварини захоплять наші міста до кінця карантину
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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