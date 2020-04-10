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Карантин Коронавірус

Знімки з космосу показали очищене повітря через карантин

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Природа - фото 1
Природа / stirileprotv

Знімки із супутника показали, як падає рівень забруднення повітря в Європі після введення у країнах карантину.

У Європі зараз спостерігається те ж, що раніше в Китаї, коли великі міста відмовилися від транспорту через пандемію.

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Дані із супутників показують викиди діоксиду азоту (NO2) над Францією в березні 2019 на одному кадрі і з 14 по 25 березня 2020 року на іншому. Густий червоний колір вказує на високий рівень забруднення. Зазначається, що рівень забруднення впав не тільки в Парижі, але і в Мілані та Мадриді.

Певна кількість NO2 утворюється в результаті природних процесів, таких як: дихання, блискавки і навіть вулкани. Але в основному це забруднення здійснюється нами: через викиди автомобілів.

Знімки з космосу показали очищене повітря через карантин - фото 397270

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Джерело: stirileprotv
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