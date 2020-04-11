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Карантин Коронавірус

Як Україна буде виходити з карантину: уряд оприлюднив офіційний графік

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коли закінчиться карантин - фото 1
коли закінчиться карантин

Поки що карантин офіційно триває до 24 квітня, проте уряд вже розробив план дій, як українці розпочнуть виходити з самоізоляції. Читайте далі та дізнайтеся, як закінчиться карантин.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив стратегію виходу українців з карантину. Вона передбачає три етапи. До травня діятиме режим надзвичайної ситуації й нічого не змінюватиметься.

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Вже від початку травня українці почнуть виходити на роботу. Цей етап триватиме до початку червня. Ще другий етап передбачає створення 500 тисяч нових робочих місць, кредитну підтримку для підприємців, відновлення роботи громадського транспорту та зміну робочого графіка. Уряд та аналітики працюють над тим, щоб передбачити у яких умовах, у яких нових соціальних стандартах, у яких часових рамках українці виходитимуть з карантину.

Над стратегію працюють найкращі вчені та економісти зі світовими іменами. Третій етап передбачено на початок червня – початок липня. У цей час має завершитися навчальний рік, має остаточно відновитися робота транспорту, проте за новими правилами. Також можна буде відвідувати парки, ліси, дитячі майданчики з певними обмеженнями.

Як Україна буде виходити з карантину: уряд оприлюднив офіційний графік - фото 397433

Також Денис Шмигаль зазначив, що це напрацювання Ради з питань економічного розвитку України. Остаточну стратегію оприлюднять наступного тижня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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