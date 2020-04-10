Вперше за 30 років над Гімалаями розійшлися хмари: фотофакт

Завдяки карантину жителям північної Індії вперше за 30 років відкрився вид на вершину Гімалаїв. Вражені місцеві жителі за лічені дні засипали соціальні мережі історичними знімками. Вони відзначають, що подібні кадри дають зрозуміти, яку шкоду людство завдало планеті.

Зараз близько 1,4 мільярда осіб в Індії живуть в умовах 21-денної ізоляції. Центральна рада з екологічної обстановки в країні заявив, що в цей період спостерігається "значне поліпшення якості повітря". Перш за все, завдяки зниженню автомобільного трафіку і зупинки багатьох виробництв.

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"Ми ясно бачимо засніжені вершини гір! Мало того, тепер ночами нам відкрите зоряне небо! Я не бачив нічого подібного за все свої життя", – ділиться емоціями Балбір Сінгх Січевал, який очолював кампанію проти річкового забруднення в Пенджабі.

A picture captured today from sialkot LOC . Kashmir mountains. This kind of clear we are seeing after around more than 30 years pic.twitter.com/67KVRNJTOr — Khawar S Khawaja (@khawajaks) April 4, 2020

The same mountains from my home #Nozoom pic.twitter.com/4zHwyoMp4R — Abbu Pandit (@abbu_pandit) April 3, 2020

Himalaya mountains can be seen from Jalandhar since pollution has reduced in Punjab. Beautiful sight #punjab #COVID19 #pollution pic.twitter.com/iZy7hwxX9R — TjSingh (@covsinghtj) April 3, 2020

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