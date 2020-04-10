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Вперше за 30 років над Гімалаями розійшлися хмари: фотофакт

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Вперше за 30 років над Гімалаями розійшлися хмари: фотофакт - фото 1

Завдяки карантину жителям північної Індії вперше за 30 років відкрився вид на вершину Гімалаїв. Вражені місцеві жителі за лічені дні засипали соціальні мережі історичними знімками. Вони відзначають, що подібні кадри дають зрозуміти, яку шкоду людство завдало планеті.

Зараз близько 1,4 мільярда осіб в Індії живуть в умовах 21-денної ізоляції. Центральна рада з екологічної обстановки в країні заявив, що в цей період спостерігається "значне поліпшення якості повітря". Перш за все, завдяки зниженню автомобільного трафіку і зупинки багатьох виробництв.

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"Ми ясно бачимо засніжені вершини гір! Мало того, тепер ночами нам відкрите зоряне небо! Я не бачив нічого подібного за все свої життя", – ділиться емоціями Балбір Сінгх Січевал, який очолював кампанію проти річкового забруднення в Пенджабі.

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Джерело: news
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