9 фото про те, як тварини захоплять наші міста до кінця карантину

Поки люди сидять по домівках, загнані туди суворими карантинними заходами і страхом перед пандемією, тварини потихеньку починають виходити з лісів і захоплювати міста. Ми підготували для вас добірку з промовистих фото, які це доказують.

Так, через відсутність транспорту і великого скупчення людей на міських вулицях все більше диких звірів зважуються на дослідження міст. Схоже, до кінця карантину нам доведеться знову конкурувати з ними за ресурси. Дивіться самі:

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Койот у Сан-Франциско

Лось в житловому районі, Утена (Литва)

Дикий олень гуляє по Шрі-Ланці

Гірські козли в Уельсі

Лисиця спить на задньому дворі

Олені в Лондоні

Ягнята захопили карусель в Престоні (Англія)

Пуми на вулицях

Дика пума в Сантьяго (Чилі)

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