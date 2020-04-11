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Карантин Коронавірус

9 фото про те, як тварини захоплять наші міста до кінця карантину

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9 фото про те, як тварини захоплять наші міста до кінця карантину - фото 1

Поки люди сидять по домівках, загнані туди суворими карантинними заходами і страхом перед пандемією, тварини потихеньку починають виходити з лісів і захоплювати міста. Ми підготували для вас добірку з промовистих фото, які це доказують.

Так, через відсутність транспорту і великого скупчення людей на міських вулицях все більше диких звірів зважуються на дослідження міст. Схоже, до кінця карантину нам доведеться знову конкурувати з ними за ресурси. Дивіться самі:

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Койот у Сан-Франциско

9 фото про те, як тварини захоплять наші міста до кінця карантину - фото 397256

Лось в житловому районі, Утена (Литва)

9 фото про те, як тварини захоплять наші міста до кінця карантину - фото 397257

Дикий олень гуляє по Шрі-Ланці

9 фото про те, як тварини захоплять наші міста до кінця карантину - фото 397258

Гірські козли в Уельсі

9 фото про те, як тварини захоплять наші міста до кінця карантину - фото 397259

Лисиця спить на задньому дворі

9 фото про те, як тварини захоплять наші міста до кінця карантину - фото 397260

Олені в Лондоні

9 фото про те, як тварини захоплять наші міста до кінця карантину - фото 397261

Ягнята захопили карусель в Престоні (Англія)

9 фото про те, як тварини захоплять наші міста до кінця карантину - фото 397262

Пуми на вулицях

9 фото про те, як тварини захоплять наші міста до кінця карантину - фото 397263

Дика пума в Сантьяго (Чилі)

9 фото про те, як тварини захоплять наші міста до кінця карантину - фото 397264

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Джерело: boredpanda
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