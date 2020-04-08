Рожевий супермісяць з'явився на небі: дивіться фото унікального явища

Зранку 8 квітня українці могли спостерігати на небосхилі великий та яскравий місяць. Читайте далі та дивіться, як виглядало це космічне явище у різних країнах.

Українці могли спостерігати супермісяць 8 квітня о 5:35 ранку. Це повний місяць, який максимально наближений до Землі.

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Якщо вам не вдалося на власні очі побачити це астрономічне явище, не засмучуйтеся, ось кілька фото рожевого супермісяця з усіх куточків світу!

Цей місяць дійсно рожевий.

Це фото з Портленда, Орегон:

Так супермісяць виглядав в Італії:

Мальовничий нічний пейзаж у Франції:

Супермісяць в Аризоні: Так прокидався Сієтл:

Рожевий супермісяць на Бора Бора:

Місяць був настільки близько, що, здається, можна було доторкнутися: Супермісяць над Ньюпортом: А це Лондон: Фото повного місяця з Британської Колумбії: А так було в Канаді:

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