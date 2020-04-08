Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Рожевий супермісяць з'явився на небі: дивіться фото унікального явища

  • 71
місяць - фото 1
місяць

Зранку 8 квітня українці могли спостерігати на небосхилі великий та яскравий місяць. Читайте далі та дивіться, як виглядало це космічне явище у різних країнах.

Українці могли спостерігати супермісяць 8 квітня о 5:35 ранку. Це повний місяць, який максимально наближений до Землі.

І ще: Гігантський астероїд у квітні пролетить поруч із Землею: що відомо

Якщо вам не вдалося на власні очі побачити це астрономічне явище, не засмучуйтеся, ось кілька фото рожевого супермісяця з усіх куточків світу!

Цей місяць дійсно рожевий.

Рожевий супермісяць з'явився на небі: дивіться фото унікального явища - фото 396753
Це фото з Портленда, Орегон:
Рожевий супермісяць з'явився на небі: дивіться фото унікального явища - фото 396754
Так супермісяць виглядав в Італії:
Рожевий супермісяць з'явився на небі: дивіться фото унікального явища - фото 396755
Мальовничий нічний пейзаж у Франції:
Рожевий супермісяць з'явився на небі: дивіться фото унікального явища - фото 396757
Супермісяць в Аризоні:
Рожевий супермісяць з'явився на небі: дивіться фото унікального явища - фото 396759
Так прокидався Сієтл:
Рожевий супермісяць з'явився на небі: дивіться фото унікального явища - фото 396760
Рожевий супермісяць на Бора Бора:
Рожевий супермісяць з'явився на небі: дивіться фото унікального явища - фото 396761
Місяць був настільки близько, що, здається, можна було доторкнутися:
Рожевий супермісяць з'явився на небі: дивіться фото унікального явища - фото 396764
Супермісяць над Ньюпортом:
Рожевий супермісяць з'явився на небі: дивіться фото унікального явища - фото 396765
А це Лондон:
Рожевий супермісяць з'явився на небі: дивіться фото унікального явища - фото 396766
Фото повного місяця з Британської Колумбії:
Рожевий супермісяць з'явився на небі: дивіться фото унікального явища - фото 396767
А так було в Канаді:
Рожевий супермісяць з'явився на небі: дивіться фото унікального явища - фото 396769

До теми: У NASA розсекретили свій план щодо Місяця: до чого тут Марс

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Не Plague Inc єдиною: найкращі ігри про віруси та пандемії, які не дадуть тобі нудьгувати
  • 05 квітня, 19:20
  • 370
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
  • 03 квітня, 12:30
  • 1471
Нові пісні квітня: плейлист популярної музики, який підійме настрій
  • 05 квітня, 12:54
  • 313
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна