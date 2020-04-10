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Карантин Коронавірус

Український фотограф посів перше місце на конкурсі в Європі: дивовижна робота

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Вадим Яцун - фото 1
Вадим Яцун / instagram

Когорту людей, про яких дізналися далеко за межами України, поповнив медійний фотограф Вадим Яцун.

Фотограф здобув перемогу у конкурсі Professional Photographer Of The Year 2020 у номінації Fashion Golden Camera. За цю престижну європейську нагороду боролися 300 фотографів з 30 країн Європи.

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Спочатку нагородження планувалося 22 березня у Римі. Але спалах коронавірусу змусив організаторів перенести церемонію на невизначений термін. У підсумку було прийнято рішення оголосити переможців 9 квітня в режимі онлайн.

Яцун заявив, що він зовсім не очікував, що зможе виграти. Як сказав тріумфатор, фотографії надсилав без будь-якої надії. Вдвічі приємно те, що вдалося стати першим українським фотографом, який зміг взяти нагороду такого рівня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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