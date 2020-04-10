До берега спорожнілої Франції припливли кити: відео

Поки жителі Франції перебувають на карантині, до її берегів припливли два величезних кити. Великі ссавці потрапили на відео у водах Національного парку Каланкі, біля спорожнілого Марселя.

Через умови карантину на морі спостерігається менший рух суден, тому кити наближаються до берегів. Так, кити були помічені біля південного узбережжя Франції в Середземному морі.

І ще:

Одних з найбільших ссавців на планеті фінвалів побачили співробітники морської служби французького департаменту Буш-дю-Рон неподалік від узбережжя в національному парку Calanque на півдні країни.

"Ці дані спостережень за другими за величиною тваринами у світі ще раз показують можливий вплив режиму самоізоляції на поведінку представників дикої фауни", – відзначили в національному парку.

Фінвали – другі за величиною тварини після синіх китів. Довжина їхнього тіла становить від 18 до 22 метрів, а вага – 70 до тонн.

2 rorquals ont été observés dans le @ParcCalanque

Des images rares capturées par la patrouille ULAM13. Cette observation du 2ème plus grand animal au monde est un indice de + sur un potentiel effet du confinement sur le comportement de la faune sauvage. https://t.co/YWPadL0DXH pic.twitter.com/YnpbaOBEgC — Parc des Calanques (@ParcCalanques) April 8, 2020

Читайте також: