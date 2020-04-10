Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

До берега спорожнілої Франції припливли кити: відео

  • 68
Кит-фінвал - фото 1
Кит-фінвал / web-zoopark

Поки жителі Франції перебувають на карантині, до її берегів припливли два величезних кити. Великі ссавці потрапили на відео у водах Національного парку Каланкі, біля спорожнілого Марселя.

Через умови карантину на морі спостерігається менший рух суден, тому кити наближаються до берегів. Так, кити були помічені біля південного узбережжя Франції в Середземному морі.

І ще:

Одних з найбільших ссавців на планеті фінвалів побачили співробітники морської служби французького департаменту Буш-дю-Рон неподалік від узбережжя в національному парку Calanque на півдні країни.

"Ці дані спостережень за другими за величиною тваринами у світі ще раз показують можливий вплив режиму самоізоляції на поведінку представників дикої фауни", – відзначили в національному парку.

Фінвали – другі за величиною тварини після синіх китів. Довжина їхнього тіла становить від 18 до 22 метрів, а вага – 70 до тонн.

Читайте також:

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Американський Playboy чи український Лель? Вгадай, звідки це гаряче фото
  • Вчора, 14:00
  • 706
Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років
  • 07 квітня, 17:21
  • 715
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2215015
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл