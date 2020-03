Потап – Карантин: слухайте пісню репера, яка покликана допомогти впоратися зі стресом

Популярний український репер ПТП, також відомий як Потап, представив нову пісню "Карантин" та кліп на неї. Ролик був знятий в порожньому залі палацу "Україна".

Прем'єра треку "Карантин" відбулася в п'ятницю, 20 березня на YouTube-каналі музиканта. У композиції йдеться ностальгію за світом без коронавірусу і про надію, що все скоро закінчиться. За словами Потапа, пісня покликана допомогти українцям впорається зі стресом і панікою в цей час.

Ми, творчі люди, дуже тонко відчуваємо ситуацію – і особисто я говорю про майбутнє, в якому ми будемо згадувати все, що відбувається, як страшний сон, – йдеться в описі до кліпу.

ПТП – Карантин: слухайте онлайн пісню про коронавірус:

Карантин: текст пісні

Когда-нибудь закончится карантин

И мы с тобой малая ещё повисим

Пожмём друг другу руки мы с друзьями в баре

И улетим на выходные мы в Италию

В Рим

Я понимаю это дрим

Давай хотя бы помечтаем

Помолчим

Все это фильм

Какой-то страшный фильм

Но мы в конце с тобою выживем

Just keep your hands clean

Мир со-шёл с ума время

Про-ве-ряет нас наше племя

На ка-кой же глубине

И где находится человек в тебе

Будем вспоминать и смеяться понятно

Шутки про Китай и косые взгляды

Когда чихаешь в локоть ты

Не нужно меня трогать

Мы

По итогу стали все немного локо

И эти длинные очереди

В супермаркеты будут у нас позади

И ты мне снова звонишь

Забери нас с подругами

Ты нас увидишь внутри

В клубе в клубе в клубе

И мы летим на другое party и друг друга любим

Потом курим курим курим

В открытое окно

Побыстрее бы вернулось все оно

Когда-нибудь закончится карантин

И мы с тобой малая ещё повисим

Пожмём друг другу руки мы с друзьями в баре

И улетим на выходные мы в Италию

В Рим

Я понимаю это дрим

Давай хотя бы помечтаем

Помолчим

Все это фильм

Какой-то страшный фильм

Но мы в конце с тобою выживем

Just keep your hands clean

keep your hands clean

keep your hands clean

keep your hands clean

keep your hands clean

keep your hands clean

#keepyourhandsclean

Все будет хорошо!

ПТП

F**k Korona

