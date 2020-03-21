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Карантин Коронавірус

Потап – Карантин: слухайте пісню репера, яка покликана допомогти впоратися зі стресом

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Потап - фото 1
Потап / Instagram

Популярний український репер ПТП, також відомий як Потап, представив нову пісню "Карантин" та кліп на неї. Ролик був знятий в порожньому залі палацу "Україна".

Прем'єра треку "Карантин" відбулася в п'ятницю, 20 березня на YouTube-каналі музиканта. У композиції йдеться ностальгію за світом без коронавірусу і про надію, що все скоро закінчиться. За словами Потапа, пісня покликана допомогти українцям впорається зі стресом і панікою в цей час.

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Ми, творчі люди, дуже тонко відчуваємо ситуацію – і особисто я говорю про майбутнє, в якому ми будемо згадувати все, що відбувається, як страшний сон, – йдеться в описі до кліпу.

ПТП – Карантин: слухайте онлайн пісню про коронавірус:

Карантин: текст пісні

Когда-нибудь закончится карантин
И мы с тобой малая ещё повисим
Пожмём друг другу руки мы с друзьями в баре
И улетим на выходные мы в Италию
В Рим
Я понимаю это дрим
Давай хотя бы помечтаем
Помолчим
Все это фильм
Какой-то страшный фильм
Но мы в конце с тобою выживем
Just keep your hands clean

Мир со-шёл с ума время
Про-ве-ряет нас наше племя
На ка-кой же глубине
И где находится человек в тебе

Будем вспоминать и смеяться понятно
Шутки про Китай и косые взгляды
Когда чихаешь в локоть ты
Не нужно меня трогать
Мы
По итогу стали все немного локо

И эти длинные очереди
В супермаркеты будут у нас позади
И ты мне снова звонишь
Забери нас с подругами
Ты нас увидишь внутри
В клубе в клубе в клубе
И мы летим на другое party и друг друга любим
Потом курим курим курим
В открытое окно
Побыстрее бы вернулось все оно

Когда-нибудь закончится карантин
И мы с тобой малая ещё повисим
Пожмём друг другу руки мы с друзьями в баре
И улетим на выходные мы в Италию
В Рим
Я понимаю это дрим
Давай хотя бы помечтаем
Помолчим
Все это фильм
Какой-то страшный фильм

Но мы в конце с тобою выживем
Just keep your hands clean
keep your hands clean
keep your hands clean
keep your hands clean
keep your hands clean
keep your hands clean
#keepyourhandsclean
Все будет хорошо!
ПТП
F**k Korona

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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