Little Big – Uno: слухати онлайн пісню на Євробачення, текст в перекладі

Little Big / instagram

Російська група Little Big представила пісню для Євробачення 2020. Трек "Uno" пролунав в ефірі передачі "Вечірній Ургант" на Першому каналі.

Так, на російському Першому каналі відбулася прем'єра пісні групи Little Big, з якою вона виступить на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2020. Весела композиція називається "Uno". В ефірі передачі "Вечірній Ургант" показали новий кліп гурту на нову пісню, однак самі учасники в студії не з'явилися, а телеведучий ніяк не прокоментував трек Little Big.

Little Big – Uno:

Uno: текст і переклад пісні

Потребуется больше, чем одна Маргарита

Я буду звать тебя мой сладкий сеньорита

Я уйду только после ночи с тобой

Все, что вам нужно сделать, это быть готовы для некоторых действий теперьнндон не быть манекеном, манекен

Я получил, что вкуснятина, вкуснятина

Мы можем быть ути-пути сразу после полуночи?

Да, вы такой очаровательный зайчик

Да, вы так смешно мед

Все, что вам нужно сделать, это быть готовы для некоторых действий теперьнНуну

Уно, уно, уно

Уно, уно, уно

Уно, Дос, Трес, Куатро, Синко, Сейс

Уно, уноННХО! Готовы ли вы?

Ха! Держите его устойчивым

Хо! Иди к папочке

Все, что вам нужно сделать, это быть готовы для некоторых действий теперьнндон не быть манекеном, манекен

Я получил, что вкуснятина, вкуснятина

Мы можем быть ути-пути сразу после полуночи?

Ночь-очаровательная зайка

Ты такой смешной меда

Все, что вам нужно сделать, это быть готовы для некоторых действий теперьнНуну

Уно, уно, уно

Уно, Дос, Трес, Куатро, Синко, Сейс

Уно, уно

Уно

Уно, уно, уно

Уно, уно, уно

Уно, Дос, Трес, Куатро, Синко, СейсННуну, Дос, Трес, Куатро, Синко, Сейс

Уно, Дос, Трес, Куатро, Синко, Сейс

Уно, Дос, Трес, Куатро, Синко, Сейс

Уно, Дос, Трес, Куатро, Синко, СейсННуну, Уно

Уно

Уно, уно, уно

Уно, уно, уно

Уно, Дос, Трес, Куатро, Синко, Сейс

Уно, уно

Уно

Уно, уно, уно

Уно, уно, уно

Уно, Дос, Трес, Куатро, Синко, Сейс

Уно, уно

Нагадаємо, що короткий ролик з раніше невідомим треком "Uno" був опублікований на YouTube 3 березня. Стверджувалося, що саме з цією піснею Little Big можуть виступити від Росії на конкурсі в Роттердамі. Однак в Little Big спростували зв'язок пісні "Uno" з Євробаченням.

Група Little Big утворена у 2013 році в Санкт-Петербурзі. Найвідомішою роботою колективу є кліп Skibidi, який набрав понад 362 мільйони переглядів. Серед інших відомих хітів музикантів – "Faradenza", "I'm OK", "Go Bananas" і "LollyBomb".

