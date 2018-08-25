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Sony відреагувала на інформацію про підробку посмертного альбому Майкла Джексона

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Майкл Джексон - фото 1
Майкл Джексон / variety

Лейбл Sony Music Entertainment спростував інформацію про те, що представники компанії в суді визнали підробку низку композицій в посмертному альбомі знаменитого американського співака Майкла Джексона.

Юрист компанії Зіа Модаббер зазначив, що Sony Music Entertainment не визнавала того, що пісні "Breaking News", "Keep Your Head Up" і "Monster" виконав Джейсон Малачі, а не сам Майкл Джексон.

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Посмертний альбом Майкла Джексона 'Michael' - фото 272025
Посмертний альбом Майкла Джексона "Michael"

Крім того, він вказав, що під час слухань з цього питання суд не виніс жодних постанов.

Рішення суду про подальшу долю альбому стане відомо протягом 90 днів.

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Джерело: edm
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