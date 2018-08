Sony відреагувала на інформацію про підробку посмертного альбому Майкла Джексона

Лейбл Sony Music Entertainment спростував інформацію про те, що представники компанії в суді визнали підробку низку композицій в посмертному альбомі знаменитого американського співака Майкла Джексона.

Юрист компанії Зіа Модаббер зазначив, що Sony Music Entertainment не визнавала того, що пісні "Breaking News", "Keep Your Head Up" і "Monster" виконав Джейсон Малачі, а не сам Майкл Джексон.

Посмертний альбом Майкла Джексона "Michael"

Крім того, він вказав, що під час слухань з цього питання суд не виніс жодних постанов.

Рішення суду про подальшу долю альбому стане відомо протягом 90 днів.

