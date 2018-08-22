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Музика для спорту: найкращі пісні для тренувань

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Музика для спорту: найкращі пісні для тренувань

Ідеальний плейлист для тренувань та занять спортом онлайн від Радіо МАКСИМУМ! Драйвова музика та мотиваційні пісні, які допоможуть тобі створити ідеальне тіло у спортзалі.

Жоден похід у зал чи тренування вдома не минає без драйвової музики, яка додає енергії та змушує більше та краще займатись своїм тілом. Шукаєте ідеальні пісні для спорту? Підготували для вас крутий плейлист популярних треків для розминки, занять в спортзалі та вдома. Мотивуйте себе хорошою музикою для тренувань!

І ще: Танцювальна музика: популярні треки для літньої вечірки

Драйвова музика для спорту

Музика для спорту - слухайте онлайн найкращі пісні для тренування:

Список треів для тренувань:

  1. Somebody Told Me - The Killers
  2. Burn It To The Ground - Nickelback
  3. Fat Lip - Sum 41
  4. Wish You Were Mine (Radio Edit) Philip George
  5. Break The Rules - Charli XCX
  6. Cool Kids Echosmith
  7. High On Life Martin Garrix, Bonn
  8. R3HAB x Skytech - Starflight
  9. Flashbacks Marshmello
  10. Sweet Dreams (feat. Kaleena Zanders) Breathe Carolina, Dropgun, Kaleena Zanders
  11. High Hopes Panic! At the Disco
  12. twenty one pilots: Stressed Out
  13. Something Just Like This The Chainsmokers, Coldplay
  14. Dreams Alex Ross, Dakota, T-Pain
  15. Levels (Radio Edit) Avicii
  16. LITTLE BIG – FARADENZA
  17. New Rules Dua Lipa
  18. I Love It (feat. Charli XCX) Icona Pop, Charli XCX
  19. Spread Love (Paddington) [feat. DVNO] Boston Bun, Dvno
  20. Feels So Good (Alle Farben Remix) Billy Lockett

Мотиваційні пісні для фітнесу

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Музика для мотивації

Займаєтесь фітнесом і шукаєте ідеальний плейлист? Підібрали найкрутіші популярні пісні, які змусять викладатися на всі 100% та додаватимуть енергії і мотивації.

Музика для фітнесу - слухати онлайн запальні пісні:

Список пісень для занять фітнесом:

  1. Solo (feat. Demi Lovato) - Clean Bandit, Demi Lovato
  2. Could Be Love Deepend, Joe Killington
  3. Never Gonna Work The Uniøn, Lovespeake
  4. Change My Heart Ummet Ozcan, Laurell
  5. Move Ya Body (feat. Nikki Ambers) Ku De Ta, Nikki Ambers
  6. Too Cool To Dance (feat. ONIVA) Tobtok, Ghassemi, ONIVA
  7. Oh Child - Robin Schulz, Piso 21
  8. Low (David Guetta Remix) Lenny Kravitz
  9. AKADO - DARKSIDE
  10. That Way SDJM, CONOR MAYNARD
  11. Crazy Goshfather, Catalyst
  12. Everybody's Free (feat. BETSY) Kolabeech, Betsy
  13. Nothin' On You Dante Klein
  14. The Way I Love You (feat. Cimo Fränkel) Dante Klein, Cat Carpenters
  15. Another Chance (Don Diablo Edit) Big Pineapple
  16. Saturday Sun (Luca Schreiner Remix) Vance Joy
  17. Over My Head (MOTi Remix) Echosmith
  18. Sweet Sensation Flo Rida
  19. Nevermind Dennis Lloyd
  20. Lonely (feat. MAX) (Steve Aoki Remix) Matoma

Плейлист для розминки

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Музика для спорту

Групові заняття або персональні з тренером - не для вас? Любите спокійно тренуватись вдома, не шукаючи час на дорогу та не забуваючи важливих речей? Домашні тренування можуть бути не менш ефективними, аніж у залі, якщо вміти правильно їх виконувати, працювати над собою періодично та вмикати найкращу музику для тренувань, яка буде мотивувати.

Де б ви не вдосконалювали своє тіло - не варто забувати про розминку! Підготували ідеальні пісні для розминки і в спортзалі, і для аеробіки:

Спортивна музика для розминки:

Перелік пісень для розминки вдома чи в спортзалі:

  1. Believer - Imagine Dragons
  2. LIKE I WOULD (Lenno Remix) ZAYN
  3. My Way Calvin Harris
  4. The Chainsmokers - Side Effects (Official Video) ft. Emily Warren
  5. Marshmello ft. Bastille - Happier (Official Lyric Video)
  6. No Money Galantis
  7. Fergie - Fergie x CR Fashion Book: REDRUM
  8. Jennifer Lopez - El Anillo (Official Video)
  9. Lele Pons - Celoso (Official Music Video)
  10. I Would Like (R3hab Remix) Zara Larsson
  11. The Weeknd - I Feel It Coming ft. Daft Punk
  12. Axwell Λ Ingrosso - More Than You Know
  13. Selena Gomez - Back To You
  14. Shut Up and Dance Walk The Moon
  15. CAN'T STOP THE FEELING! (Original Song from DreamWorks Animation's "TROLLS") Justin Timberlake
  16. Five More Hours (Deorro x Chris Brown) Deorro, Chris Brown
  17. That's My Girl (Eva Shaw Remix) Fifth Harmony
  18. Castle on the Hill Ed Sheeran
  19. Paramore: Hard Times

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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