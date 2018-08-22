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Музика для спорту: найкращі пісні для тренувань
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Ідеальний плейлист для тренувань та занять спортом онлайн від Радіо МАКСИМУМ! Драйвова музика та мотиваційні пісні, які допоможуть тобі створити ідеальне тіло у спортзалі.
Жоден похід у зал чи тренування вдома не минає без драйвової музики, яка додає енергії та змушує більше та краще займатись своїм тілом. Шукаєте ідеальні пісні для спорту? Підготували для вас крутий плейлист популярних треків для розминки, занять в спортзалі та вдома. Мотивуйте себе хорошою музикою для тренувань!
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Драйвова музика для спорту
Музика для спорту - слухайте онлайн найкращі пісні для тренування:
Список треів для тренувань:
- Somebody Told Me - The Killers
- Burn It To The Ground - Nickelback
- Fat Lip - Sum 41
- Wish You Were Mine (Radio Edit) Philip George
- Break The Rules - Charli XCX
- Cool Kids Echosmith
- High On Life Martin Garrix, Bonn
- R3HAB x Skytech - Starflight
- Flashbacks Marshmello
- Sweet Dreams (feat. Kaleena Zanders) Breathe Carolina, Dropgun, Kaleena Zanders
- High Hopes Panic! At the Disco
- twenty one pilots: Stressed Out
- Something Just Like This The Chainsmokers, Coldplay
- Dreams Alex Ross, Dakota, T-Pain
- Levels (Radio Edit) Avicii
- LITTLE BIG – FARADENZA
- New Rules Dua Lipa
- I Love It (feat. Charli XCX) Icona Pop, Charli XCX
- Spread Love (Paddington) [feat. DVNO] Boston Bun, Dvno
- Feels So Good (Alle Farben Remix) Billy Lockett
Мотиваційні пісні для фітнесу
Займаєтесь фітнесом і шукаєте ідеальний плейлист? Підібрали найкрутіші популярні пісні, які змусять викладатися на всі 100% та додаватимуть енергії і мотивації.
Музика для фітнесу - слухати онлайн запальні пісні:
Список пісень для занять фітнесом:
- Solo (feat. Demi Lovato) - Clean Bandit, Demi Lovato
- Could Be Love Deepend, Joe Killington
- Never Gonna Work The Uniøn, Lovespeake
- Change My Heart Ummet Ozcan, Laurell
- Move Ya Body (feat. Nikki Ambers) Ku De Ta, Nikki Ambers
- Too Cool To Dance (feat. ONIVA) Tobtok, Ghassemi, ONIVA
- Oh Child - Robin Schulz, Piso 21
- Low (David Guetta Remix) Lenny Kravitz
- AKADO - DARKSIDE
- That Way SDJM, CONOR MAYNARD
- Crazy Goshfather, Catalyst
- Everybody's Free (feat. BETSY) Kolabeech, Betsy
- Nothin' On You Dante Klein
- The Way I Love You (feat. Cimo Fränkel) Dante Klein, Cat Carpenters
- Another Chance (Don Diablo Edit) Big Pineapple
- Saturday Sun (Luca Schreiner Remix) Vance Joy
- Over My Head (MOTi Remix) Echosmith
- Sweet Sensation Flo Rida
- Nevermind Dennis Lloyd
- Lonely (feat. MAX) (Steve Aoki Remix) Matoma
Плейлист для розминки
Групові заняття або персональні з тренером - не для вас? Любите спокійно тренуватись вдома, не шукаючи час на дорогу та не забуваючи важливих речей? Домашні тренування можуть бути не менш ефективними, аніж у залі, якщо вміти правильно їх виконувати, працювати над собою періодично та вмикати найкращу музику для тренувань, яка буде мотивувати.
Де б ви не вдосконалювали своє тіло - не варто забувати про розминку! Підготували ідеальні пісні для розминки і в спортзалі, і для аеробіки:
Спортивна музика для розминки:
Перелік пісень для розминки вдома чи в спортзалі:
- Believer - Imagine Dragons
- LIKE I WOULD (Lenno Remix) ZAYN
- My Way Calvin Harris
- The Chainsmokers - Side Effects (Official Video) ft. Emily Warren
- Marshmello ft. Bastille - Happier (Official Lyric Video)
- No Money Galantis
- Fergie - Fergie x CR Fashion Book: REDRUM
- Jennifer Lopez - El Anillo (Official Video)
- Lele Pons - Celoso (Official Music Video)
- I Would Like (R3hab Remix) Zara Larsson
- The Weeknd - I Feel It Coming ft. Daft Punk
- Axwell Λ Ingrosso - More Than You Know
- Selena Gomez - Back To You
- Shut Up and Dance Walk The Moon
- CAN'T STOP THE FEELING! (Original Song from DreamWorks Animation's "TROLLS") Justin Timberlake
- Five More Hours (Deorro x Chris Brown) Deorro, Chris Brown
- That's My Girl (Eva Shaw Remix) Fifth Harmony
- Castle on the Hill Ed Sheeran
- Paramore: Hard Times
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