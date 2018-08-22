Музика для спорту: найкращі пісні для тренувань

Ідеальний плейлист для тренувань та занять спортом онлайн від Радіо МАКСИМУМ! Драйвова музика та мотиваційні пісні, які допоможуть тобі створити ідеальне тіло у спортзалі.

Жоден похід у зал чи тренування вдома не минає без драйвової музики, яка додає енергії та змушує більше та краще займатись своїм тілом. Шукаєте ідеальні пісні для спорту? Підготували для вас крутий плейлист популярних треків для розминки, занять в спортзалі та вдома. Мотивуйте себе хорошою музикою для тренувань!

І ще: Танцювальна музика: популярні треки для літньої вечірки

Драйвова музика для спорту

Музика для спорту - слухайте онлайн найкращі пісні для тренування:

Список треів для тренувань:

Somebody Told Me - The Killers Burn It To The Ground - Nickelback Fat Lip - Sum 41 Wish You Were Mine (Radio Edit) Philip George Break The Rules - Charli XCX Cool Kids Echosmith High On Life Martin Garrix, Bonn R3HAB x Skytech - Starflight Flashbacks Marshmello Sweet Dreams (feat. Kaleena Zanders) Breathe Carolina, Dropgun, Kaleena Zanders High Hopes Panic! At the Disco twenty one pilots: Stressed Out Something Just Like This The Chainsmokers, Coldplay Dreams Alex Ross, Dakota, T-Pain Levels (Radio Edit) Avicii LITTLE BIG – FARADENZA New Rules Dua Lipa I Love It (feat. Charli XCX) Icona Pop, Charli XCX Spread Love (Paddington) [feat. DVNO] Boston Bun, Dvno Feels So Good (Alle Farben Remix) Billy Lockett

Мотиваційні пісні для фітнесу

Музика для мотивації

Займаєтесь фітнесом і шукаєте ідеальний плейлист? Підібрали найкрутіші популярні пісні, які змусять викладатися на всі 100% та додаватимуть енергії і мотивації.

Музика для фітнесу - слухати онлайн запальні пісні:

Список пісень для занять фітнесом:

Solo (feat. Demi Lovato) - Clean Bandit, Demi Lovato Could Be Love Deepend, Joe Killington Never Gonna Work The Uniøn, Lovespeake Change My Heart Ummet Ozcan, Laurell Move Ya Body (feat. Nikki Ambers) Ku De Ta, Nikki Ambers Too Cool To Dance (feat. ONIVA) Tobtok, Ghassemi, ONIVA Oh Child - Robin Schulz, Piso 21 Low (David Guetta Remix) Lenny Kravitz AKADO - DARKSIDE That Way SDJM, CONOR MAYNARD Crazy Goshfather, Catalyst Everybody's Free (feat. BETSY) Kolabeech, Betsy Nothin' On You Dante Klein The Way I Love You (feat. Cimo Fränkel) Dante Klein, Cat Carpenters Another Chance (Don Diablo Edit) Big Pineapple Saturday Sun (Luca Schreiner Remix) Vance Joy Over My Head (MOTi Remix) Echosmith Sweet Sensation Flo Rida Nevermind Dennis Lloyd Lonely (feat. MAX) (Steve Aoki Remix) Matoma

Плейлист для розминки

Музика для спорту

Групові заняття або персональні з тренером - не для вас? Любите спокійно тренуватись вдома, не шукаючи час на дорогу та не забуваючи важливих речей? Домашні тренування можуть бути не менш ефективними, аніж у залі, якщо вміти правильно їх виконувати, працювати над собою періодично та вмикати найкращу музику для тренувань, яка буде мотивувати.

Де б ви не вдосконалювали своє тіло - не варто забувати про розминку! Підготували ідеальні пісні для розминки і в спортзалі, і для аеробіки:

Спортивна музика для розминки:

Перелік пісень для розминки вдома чи в спортзалі:

Believer - Imagine Dragons LIKE I WOULD (Lenno Remix) ZAYN My Way Calvin Harris The Chainsmokers - Side Effects (Official Video) ft. Emily Warren Marshmello ft. Bastille - Happier (Official Lyric Video) No Money Galantis Fergie - Fergie x CR Fashion Book: REDRUM Jennifer Lopez - El Anillo (Official Video) Lele Pons - Celoso (Official Music Video) I Would Like (R3hab Remix) Zara Larsson The Weeknd - I Feel It Coming ft. Daft Punk Axwell Λ Ingrosso - More Than You Know Selena Gomez - Back To You Shut Up and Dance Walk The Moon CAN'T STOP THE FEELING! (Original Song from DreamWorks Animation's "TROLLS") Justin Timberlake Five More Hours (Deorro x Chris Brown) Deorro, Chris Brown That's My Girl (Eva Shaw Remix) Fifth Harmony Castle on the Hill Ed Sheeran Paramore: Hard Times

Слухайте також: Максимум драйву! Плейлист нових рок-треків тижня, які варто почути