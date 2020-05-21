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Коронавірус Карантин

Порноактори розповіли про зйомки на карантині

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Порно / vice

Порноактори розповіли, як тривають зйомки фільмів для дорослих в умовах карантину через коронавірус.

Продюсер порнофільмів Еріка Ласт зняла документальне кіно для дорослих під назвою Секс і любов під час карантину. У ньому взяли участь шість порнозірок.

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У стрічці для дорослих Sex and Love in the Time of Quarantine актори розкажуть, як змінилася їхня робота під час карантину. Пара порноакторів під псевдонімом MySweetApple зазначили, що перебувають вдома більш ніж 50 днів. Попри карантин, вони добре проводять час, але їм довелося зніматися в порно без партнерів через ізоляцію.

Ласт зазначає, що її новий фільм не буде просто порнострічкою. У ній будуть прогулянки, непристойні ігри і розмови.

Порноактори розповіли про зйомки на карантині - фото 405331

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Джерело: vice
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