Швидкий оргазм і нові відчуття: чому чоловіки і жінки люблять позу 69

На 69-ий день карантину в Україні ми вирішили, що було б незле нагадати про одну з найпопулярніших і найулюбленіших секс-поз – позу 69. Розповідаємо, чому та за що її люблять чоловіки і жінки по всьому світу. Візьміть на озброєння, аби отримати максимум задоволення цієї ночі.

Поза 69 дозволяє обом партнерам одночасно отримувати задоволення. Це не лише дає можливість зайнятися коханням тоді, коли катастрофічно не вистачає часу, а й дозволяє урізноманітнити своє сексуальне життя. Розповідаємо, чому чоловікам і жінкам настільки подобається поза 69!

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1. Нові відчуття

У позі 69 дівчина перебуває під зовсім іншим кутом, ніж у класичному мінеті. Можна сказати, що вона робить його "догори ногами", так що відчуття зовсім інші. Крім того, саме така позиція допомагає чоловічому статевому органу проникнути найглибше, не викликаючи дискомфорту у жінки.

У "перехресному коханні" не настільки важливо, наскільки "професійно" дівчина вміє робити мінет. Велика частина приємних відчуттів створюється не самою оральною технікою, а загальною атмосферою та бажанням чоловіка. Тому жінки можуть розслабитися і не комплексувати з приводу того, наскільки добре вони виконують свою частину роботи і наскільки сексуальні в цей момент самі. Вийде в будь-якому випадку чудово.

Можна кохатися і на боці

2. Менше втоми

Чому чоловіки люблять позу 69? 69 – одна з найбільш ледачих поз у сексі. Чоловік просто лежить на спині (або на боці, якщо різниця у зрості у партнерів дуже велика) і може повністю зосередитися на рухах губ, пальців і язика. Ніяких виснажливих фрикцій, складних поз, витривалості та перевірки розтяжки. Чиста насолода, яке не залежить від ступеня виснаженості на роботі або загальної фізичної підготовки.

До речі, для дівчини така поза теж не надто затратна фізично. Хоч вона і перебуває зверху і змушена підтримувати вагу свого тіла, а також ритмічно рухатися, це все одно незрівнянно з навантаженням у більшості активних сексуальних позицій.

Поза 69 ідеальна для чоловіків

3. Великий вибір ерогенних зон

При "перехресному коханні" чоловік легко може дотягнутися до будь-яких ерогенних зон жінки, навіть до тих, які він зазвичай не може помацати або попестити. Простір для стимуляції просто величезний, відтак він може знайти ідеальний варіант ласок і для себе, і для партнерки.

Дівчата теж можуть дотягнутися до незвичних ерогенних зон на тілі чоловіка у позиції 69. Пестити анус без попередньої домовленості ми не радимо, а ось гра з яєчками і низом живота може відкритися з нового боку.

Ерогенні зони у вашій доступності

4. Справжнє почуття довіри

Позиція 69 – одна з найбільш інтимних, тому дівчата зазвичай допускають до неї тільки тих партнерів, яким довіряють. Так що чоловік у цій позі впевнений, що він або відмінний коханець, або надзвичайно надійний. Або навіть і те, і інше відразу. Жінки дійсно трепетно ​​ставляться до цієї позиції, оскільки саме в ній може проявитися більшість їх комплексів, пов'язаних з оральним сексом або власною зовнішністю. Але варто тільки перебороти себе і спробувати позу з коханою людиною, як ці комплекси забуваються.

Поза 69 свідчить про довіру партнерів

5. Сексуальні стогони

Акустичне задоволення у позі 69 доставляє чоловікам величезну насолоду. І не тільки тим, що стогони дівчини звучать хвилююче і веселять його его – мовляв, не дарма стараєшся! Вібрації, які створюються при стогонах у 69 позиції, дозволяють отримати додаткову стимуляцію ніжних частин головки статевого члена. Це не така вже й дрібниця, як може здатися. Чоловік в обопільних оральних пестощах робитиме все можливе, щоб доставити жінці якомога більше задоволення і відчути ці стогони.

Поза 69 економить час

6. Економія часу

Звичайно, заняття сексом не вписується у рамки тайм-менеджменту, тому у партнерів немає мети зробити секс якомога ефективнішим і швидшим. Однак деякі переваги у плані часу все ж є. Перше – це те, що обидва партнери отримують ласки одночасно, а не по черзі, як при звичайному оральному сексі. Вони можуть посилювати і доповнювати відчуття один одного. Друге – це мультизадачність. Такий вид сексу не вимагає прелюдій, адже вже містить їх у собі. Чоловіки зазвичай люблять прелюдії менше за дівчат. Нарешті, третє – це дійсно велика інтенсивність відчуттів, які призводять до швидкого фінішу. Іноді швидкий секс дійсно необхідний, наприклад, якщо ви поспішаєте на роботу.

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