На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Швидкий оргазм і нові відчуття: чому чоловіки і жінки люблять позу 69
-
- 281
На 69-ий день карантину в Україні ми вирішили, що було б незле нагадати про одну з найпопулярніших і найулюбленіших секс-поз – позу 69. Розповідаємо, чому та за що її люблять чоловіки і жінки по всьому світу. Візьміть на озброєння, аби отримати максимум задоволення цієї ночі.
Поза 69 дозволяє обом партнерам одночасно отримувати задоволення. Це не лише дає можливість зайнятися коханням тоді, коли катастрофічно не вистачає часу, а й дозволяє урізноманітнити своє сексуальне життя. Розповідаємо, чому чоловікам і жінкам настільки подобається поза 69!
До теми: Спекотний кіноперегляд: найкращі секс-сцени з популярних фільмів
1. Нові відчуття
У позі 69 дівчина перебуває під зовсім іншим кутом, ніж у класичному мінеті. Можна сказати, що вона робить його "догори ногами", так що відчуття зовсім інші. Крім того, саме така позиція допомагає чоловічому статевому органу проникнути найглибше, не викликаючи дискомфорту у жінки.
У "перехресному коханні" не настільки важливо, наскільки "професійно" дівчина вміє робити мінет. Велика частина приємних відчуттів створюється не самою оральною технікою, а загальною атмосферою та бажанням чоловіка. Тому жінки можуть розслабитися і не комплексувати з приводу того, наскільки добре вони виконують свою частину роботи і наскільки сексуальні в цей момент самі. Вийде в будь-якому випадку чудово.
2. Менше втоми
Чому чоловіки люблять позу 69? 69 – одна з найбільш ледачих поз у сексі. Чоловік просто лежить на спині (або на боці, якщо різниця у зрості у партнерів дуже велика) і може повністю зосередитися на рухах губ, пальців і язика. Ніяких виснажливих фрикцій, складних поз, витривалості та перевірки розтяжки. Чиста насолода, яке не залежить від ступеня виснаженості на роботі або загальної фізичної підготовки.
До речі, для дівчини така поза теж не надто затратна фізично. Хоч вона і перебуває зверху і змушена підтримувати вагу свого тіла, а також ритмічно рухатися, це все одно незрівнянно з навантаженням у більшості активних сексуальних позицій.
3. Великий вибір ерогенних зон
При "перехресному коханні" чоловік легко може дотягнутися до будь-яких ерогенних зон жінки, навіть до тих, які він зазвичай не може помацати або попестити. Простір для стимуляції просто величезний, відтак він може знайти ідеальний варіант ласок і для себе, і для партнерки.
Дівчата теж можуть дотягнутися до незвичних ерогенних зон на тілі чоловіка у позиції 69. Пестити анус без попередньої домовленості ми не радимо, а ось гра з яєчками і низом живота може відкритися з нового боку.
4. Справжнє почуття довіри
Позиція 69 – одна з найбільш інтимних, тому дівчата зазвичай допускають до неї тільки тих партнерів, яким довіряють. Так що чоловік у цій позі впевнений, що він або відмінний коханець, або надзвичайно надійний. Або навіть і те, і інше відразу. Жінки дійсно трепетно ставляться до цієї позиції, оскільки саме в ній може проявитися більшість їх комплексів, пов'язаних з оральним сексом або власною зовнішністю. Але варто тільки перебороти себе і спробувати позу з коханою людиною, як ці комплекси забуваються.
5. Сексуальні стогони
Акустичне задоволення у позі 69 доставляє чоловікам величезну насолоду. І не тільки тим, що стогони дівчини звучать хвилююче і веселять його его – мовляв, не дарма стараєшся! Вібрації, які створюються при стогонах у 69 позиції, дозволяють отримати додаткову стимуляцію ніжних частин головки статевого члена. Це не така вже й дрібниця, як може здатися. Чоловік в обопільних оральних пестощах робитиме все можливе, щоб доставити жінці якомога більше задоволення і відчути ці стогони.
6. Економія часу
Звичайно, заняття сексом не вписується у рамки тайм-менеджменту, тому у партнерів немає мети зробити секс якомога ефективнішим і швидшим. Однак деякі переваги у плані часу все ж є. Перше – це те, що обидва партнери отримують ласки одночасно, а не по черзі, як при звичайному оральному сексі. Вони можуть посилювати і доповнювати відчуття один одного. Друге – це мультизадачність. Такий вид сексу не вимагає прелюдій, адже вже містить їх у собі. Чоловіки зазвичай люблять прелюдії менше за дівчат. Нарешті, третє – це дійсно велика інтенсивність відчуттів, які призводять до швидкого фінішу. Іноді швидкий секс дійсно необхідний, наприклад, якщо ви поспішаєте на роботу.
Читайте також: 10 вагомих причин займатися сексом щодня
- 19 травня
-
21:57Настя Каменських завела мережу кадрами у ліжку
-
21:42Xiaomi назвала графік виходу глобальної версії MIUI 12: коли оновлять ваш смартфон?
-
21:31Швидкий оргазм і нові відчуття: чому чоловіки і жінки люблять позу 69
-
21:24Принц Гаррі і Меган Маркл почали виплачувати борг Британії
-
21:1120 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:51У мережі показали наймодніший купальник літа 2020
-
20:42У США священник освячує парафіян за допомогою водяного пістолета: кумедні фото
-
20:23Як виглядає найбільший і найгарячіший вулкан у світі
-
20:12Dancing Lasha Tumbai зазвучала по-новому: Go-A виконали крутий кавер на хіт Сердючки
-
19:55Ця касирка розбагатіла на своїх пікантних фото 18+
-
19:42Чому важливо носити маски: на хом'ячках показали поширення COVID-19
-
19:20Найкорисніший напій у спеку: ви здивуєтеся
-
19:14Watermelon sugar: ексучасник One Direction порушив карантин у новому яскравому відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:53Яскраві речі, які стануть у пригоді цього літа
-
18:43Привіт, Siri: Боязнь публічних виступів усуватимуть за допомогою голосових помічників
-
18:32Уроки щастя від фінів тепер може пройти кожен, їх виклали у мережі
-
18:23Коли відкриють кінотеатри та дозволять концерти в Україні: названа попередня дата
-
18:22Продажі Dark Souls III побили черговий рекорд
-
18:08Гороскоп на 20 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:01Притула рекомендує: ТОП захопливих книжок, які варто прочитати кожному
-
17:54Аніта Луценко розкрила правду про інтервальне голодування
-
17:41Коли відновиться світовий авіатрафік: прогнози експертів
-
17:25Учені заявили про надзвичайну користь жувальної гумки
- 19 травня
-
21:31Швидкий оргазм і нові відчуття: чому чоловіки і жінки люблять позу 69
-
20:12Dancing Lasha Tumbai зазвучала по-новому: Go-A виконали крутий кавер на хіт Сердючки
-
18:01Притула рекомендує: ТОП захопливих книжок, які варто прочитати кожному
-
15:00Працюй розумніше, а не важче: добірка лайфхаків, які полегшать ваше життя
-
13:10Автоцивілка в додатку ДІЯ: відповіді на найпоширеніші запитання водіїв
-
11:29У Києві показали гігантську чергу на автобус з висоти пташиного польоту
-
09:34Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 19 травня
-
07:14Погода в Україні 19 травня: у яких областях пройдуть дощі
- 18 травня
-
20:00ТОП-5 фільмів про вечірки: комедії про дозвілля, які варто побачити
-
17:00День музеїв 2020: добірка всесвітньо відомих місць, які можна відвідати онлайн
-
15:00Послаблення карантину в Києві з 22 травня: що запрацює на другому етапі
-
13:05Як зробити свій аватар у Facebook: покрокова інструкція з фото
-
09:41Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 18 травня
-
07:26Погода в Україні 18 травня: точний прогноз на понеділок
- 17 травня
-
21:49У мережі з'явилася інструкція, як займатися груповим сексом у відеочаті (18+)
-
19:20Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
-
15:51Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
-
12:25Нові пісні травня: плейлист найкращої музики для чудового настрою
-
10:22Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 17 травня
- 16 травня
-
21:52Схожа на транса: Леся Нікітюк вразила світлиною після пластичних операцій
-
19:22Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
-
17:14Китайці геть подуріли: чому я більше не куплю собі смартфон Xiaomi
-
15:00Тест до Дня Європи: Перевір свої знання про країни ЄС
-
13:13Як змінилася найкрасивіша голландська модель Даутцен Крус: фото 18+
-
09:44Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 16 травня