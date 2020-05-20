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ТОП-5 жіночих секс-фантазій, про які вона соромиться вам розповісти
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Ви не повірите, але жінки теж частенько думають і фантазують про секс. Єдина відмінність полягає у тому, що панянки не вельми охоче діляться своїми потаємними бажаннями. Тож ми вирішили зробити це за них!
Дослідники під керівництвом психолога Террі Фішера з Університету штату Огайо виявили, що чоловіки поки випереджають панянок по частоті думок про секс – вони думають про нього 34 рази на день. Натомість жінки займаються сексом у своїх фантазіях 19 разів на день. Але про що саме вони думають?
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Британський професор Бретт Кар вирішив з'ясувати, що уявляють жінки у своїх сексуальних фантазіях. Він опитав понад 19 000 чоловіків і жінок і виявив 5 жіночих уподобань. Ось результат досліджень!
1. Підпорядкування і домінування
У чверті жінок є сексуальні фантазії, в яких домінування і підпорядкування відіграють вирішальну роль. Принаймні, після " 50 відтінків сірого" кожна панянка бодай раз уявляла себе учасником БДСМ-гри. Показники продажів книги говорять самі за себе: жінки вважають гру в домінування і підпорядкування досить захоплюючою. Не дивно, що набори з кляпом, мотузкою або наручниками є одними з улюблених іграшок багатьох пар.
2. Тріо або навіть квартет
Секс утрьох також входить до списку улюблених секс-фантазій жінок. Однак про груповий секс мріють лише 10 відсотків жінок, натомість у чоловіків це аж 60 відсотків. Секс з декількома партнерами обіцяє більше сексуальної стимуляції і робить можливим те, що неможливо реалізувати з однією людиною. Однією цієї причини достатньо для гарячих фантазій про тріо або квартет. У груповому сексі також можлива анонімність.
3. Бути під наглядом іншими людьми
В уяві 22 відсотків жінок за ними спостерігають під час сексу або ловлять на місці злочину. Вуайєризм і ексгібіціонізм є частиною жіночих фантазій.
4. Жага влади
Мрія жінок – не тільки коритися чоловікові, а й бути лідером у ліжку. Деяких дам заводить, коли партнер повністю залежить від них, і вони можуть робити з ним все, що хочуть. Або коли вони наказують робити що-небудь, а партнер благає їх про пощаду. Саме тому, що традиційно чоловік у ліжку є головним, деяким жінкам хочеться помінятися ролями і вести любовну гру. Вони прагнуть до влади. Цю сексуальну фантазію також можна реалізувати за допомогою аксесуарів для практик БДСМ.
5. Секс з незнайомцем
Незнайомець в ліжку – ця ідея, схоже, сподобалася великій кількості жінок. Чарівність невідомого, напруга і хвилювання – все це діє дуже збуджуюче. Проте така фантазія не повинна засмучувати чоловіків, які давно перебувають у серйозні стосунках з жінкою. Дами мріють не тільки про секс з незнайомцем, але – як з'ясувалося в дослідженні – і зі своїм нинішнім партнером.
Тепер ви знаєте, про що мріє ваша кохана, коли заплющує очі під час сексу з вами. Скористайтесь слушною нагодою, поговоріть про її вподобання та спробуйте втілити у життя те, про що вона фантазує.
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