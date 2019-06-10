Xiaomi Mi Band 4: чому нове покоління фітнес-браслетів приречене на провал

12 червня компанія Xiaomi покаже четверте покоління популярного фітнес-браслета Mi Band 4. Утім, задовго до анонсу пристрою у мережі з'явилося безліч витоків, які дозволяють уявити, якою буде новинка. Розповідаємо вам, чому не варто поспішати з покупкою, і чому "четвірка" – уже приречена на провал.

Перше, що нас зустрічає, – дизайн. І він у Xiaomi Mi Band 4 буде відверто ніяким. Ну, точніше, гаджет буде нагадувати третє покоління, яке має низку мінусів, але про це згодом.

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Отже, ми точно знаємо, що новинка отримає кольоровий екран. З одного боку це дуже круто, адже він в прямому значенні "заграє новими барвами", але не варто забувати й про те, що така матриця буде впливати на автономність гаджета. До слова, "ямочки" більше не буде – замість неї китайці використають звичайну сенсорну кнопку. Заокругленість залишається, а це означає, що видимість кульгатиме й надалі.

Потішить, що екран нарешті буде захищений не пластиком. Утім, не варто очікувати від китайців сапфірове скло у пристрої такого класу. Бюджетний фітнес-браслет, він і в Африці бюджетний фітнес-браслет.

Також Xiaomi Mi Band 4 потішить наявністю GPS-модуля. Це корисна функція, якщо ви хочете, аби пристрій точно вираховував дистанцію, яку ви пробігли. Втім, за таку опцію потрібно буде поплатитися автономністю.

Популярний годинник Amazfit Bip від компанії Xiaomi, до слова, без GPS працює до 45 діб, а з активним GPS – до п'яти!

Крім того, браслет отримає магнітну зарядку. Цілком імовірно, що це зроблено з розумінням того, що гаджет потрібно буде частіше заряджати. А ви ж то знаєте, наскільки незручно витягати капсулу з браслета, аби її трішки підживити.

Не варто забувати й про функцію ЕКГ, яка лише посилила популярність Apple Watch. Але ми, традиційно, нагадуємо, що така опція може лише попередити, що щось не так, а не замінити вам повноцінний візит до лікаря!

NFC-версія знову буде, але українцям з неї користі поки ніякої. Ну хіба Mi Pay (аналог Google Pay родом з Китаю) запрацює у наших широтах.

А тепер коротенько підіб'ємо підсумки: якщо вам потрібен лише крокомір, на який будуть приходити сповіщення – бігти до магазину по Xiaomi Mi Band 4, коли він тільки з'явиться, – не найкраща ідея. Якщо ж у вас ще не було фітнес-браслета, то відкладіть цю покупку бодай на 2-3 місяці, аби ціна була наближена до стартового цінника.

Не потрібен кольоровий дисплей? Зверніть увагу на Mi Band 3 або Mi Band 2. Таблицю з їх порівнянням залишаємо вам нижче.

Порівняння Xiaomi Mi Band 3 та Xiaomi Mi Band 2

Mi Band 3 Mi Band 2 Екран 0,78 дюйма 0,42 дюйма Акумулятор 110 мАг 70 мАг Bluetooth 4.2 4.0 GPS немає немає Особливості крокомір, відстеження сну, підрахунок калорій, фізична активність, таймер крокомір, відстеження сну, підрахунок калорій, фізична активність NFC у залежності від модифікації немає Захист корпусу IP 68 IP 67 Сумісність Android та iOS Android та iOS Ціна 799 гривень 555 гривень

Якщо ж говорити про ціну Xiaomi Mi Band 4, то на старті в Україні за нього можуть (і будуть) просити понад тисячу гривень. Такою буде ваша плата за поспіх, а також за бажання отримати все найновіше. Втім, ми нагадуємо, що у Xiaomi пристойний відсоток браку, тому варто зачекати, коли розпродадуться перші партії гаджетів, а не кидатися до крамниць, аби бути тим першим "піддослідним кроликом", який зіткнувся з: кривими шрифтами, Bluetooth, який регулярно відвалюється та іншими моментами, які можуть виникати під час експлуатації.

Xiaomi Mi Band 4 був би приреченим на успіх, якби NFC-модуль працював з сервісом Google Pay. І поки китайці мудрують зі своїми QR-кодами та іншими хитрощами, користувачі всього світу чекають, коли ж нарешті вони зроблять щось таке, що з коробки буде тішити повноцінним функціоналом. Стосовно інших особливостей, то нам залишається лише гадати, чи не будуть вони зайвими і чи не суттєво вплинуть на цінотворення пристрою.

Ми ж не втомлюємось нагадувати, що кожна покупка має приносити вам лише задоволення. Бережіть себе та свої кошти, витрачаючи їх з розумом!

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