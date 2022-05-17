Пісню Kalush Orchestra "Stefania" переспівали мовою жестів: щемливе відео

Пісня "Stefania" пісня на слуху не лише у кожного українця, а й далеко за межами нашої країни. Вона підкорила Європу, а хіт Kalush Orchestra переспівав ледь не кожен учасник Євробачення 2022.

А тепер композицію, яка принесла перемогу Україні на цьогорічному Євробаченні, записали мовою жестів. Німецький сурдоперекладач чуттєво виконав "Stefania", а відповідне відео з'явилося на сайті міжнародного конкурсу Eurovision.

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На ролику видно, що сурдоперекладачу вдалося емоційно передати настрій пісні не лише жестами та мімікою, а й пританцьовуючи у ритм біта.

У кадрі також видніється абревіатурою DGS. Розшифровується вона як Deutsche Gebärdensprache. Так називається мова жестів спільноти людей з вадами слуху в Німеччині, Люксембурзі та німецькомовному співтоваристві Бельгії.

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