Кліп на пісню Kalush Orchestra "Stefania": у СБУ показали свій варіант відео

Після тріумфу на Євробаченні 2022 гурт Kalush Orchestra представив кліп на конкурсну пісню "Stefania". Своєю чергою, в СБУ показали власну версію відео.

Так, у ніч на 16 травня стало відомо про перемогу українського гурту Kalush Orchestra на Євробаченні 2022, а уже зранку у мережі музиканти опублікували кліп на свою переможну пісню "Stefania" з болючими кадрами, знятими в Бучі, Ірпені, Бородянці та Гостомелі.

До слова: Kalush Orchestra випустили болючий кліп на переможну пісню "Стефанія"

Тим часом на офіційній сторінці Служби безпеки України у Facebook з'явився альтернативний кліп на хіт "Stefania". У ролику показали українських бійців, котрі захищають майбутнє країни.

Крім цього, СБУ подякувала виконавцям за нагадування світові про захисників Маріуполя. Примітно й те, що трек хоч і присвячений матері виконавця, але він став саундтреком війни.

Кожна мати, проводжаючи сина, молиться за його життя. А кожен український захисник, вирушаючи в бій, хоче повернутися додому і почути рідне слово, – йдеться у підписі до відео.

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